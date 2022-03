Zillertal aktuálně: fantastické podmínky pro jarní lyžování

Lepší způsob, jak odstartovat jaro, nejspíš neexistuje. Ještě před východem slunce si na vzorně upravených sjezdovkách uděláte první obloučky a poté si pohovíte na terase zillertálských rustikálně stylových horských chat, na kterých ochutnáte úžasné kulinářské speciality. Pro milovníky zimních sportů Zillertal nabízí 542 kilometrů bezchybně upravených sjezdovek, 180 vleků a 80 chat. K dispozici máte několik lyžařských areálů: Spieljoch-Hochfügen-Hochzillertal, Zillertal Arenu Zell-Gerlos, Mountopolis (Ahorn a Penken) v Mayrhofenu a středisko Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 v Tuxu. Lyžařské oblasti v Zillertalu mají díky své vysoké poloze záruku sněhu až do dubna a ledovec Hintertux je jedinou celoroční lyžařskou oblastí v Rakousku, kde můžete lyžovat a snowboardovat 365 dní v roce.

Jarní lyžování à la carte

Jaro je obdobím, kdy lačníme po slunci. Lyžaři zamíří na sjezdovky a požitkáři si v Zillertalských a Tuxských Alpách natankují plnou nádrž jarní energie. Při příjemných teplotách můžete uprostřed fantastického horského panoramatu relaxovat na lehátku, nechat se zahřívat sluníčkem nebo se rozmazlovat regionálními delikatesami. Gurmány tady nadchnou úžasná místní jídla i gastronomické kreace s mezinárodním nádechem.

Rozmanitost, kterou neznáte

Jakmile se na jaře prodlouží dny, můžete si parádní lyžařské zážitky zkombinovat s golfem nebo pohodovým jarním trekem. Ranní ptáčata si v dubnu z ledovce Hintertux mohou odvézt unikátní zážitek: 6., 20. a 27. dubna je exkluzivně na programu tzv. Early Bird Skiing Tour s průvodci, kteří vás zavedou na nejkrásnější místa na ledovci a prozradí na něj různé zajímavosti. V Gerosu od 26. března do 2. dubna opět proběhne na horách i v údolí holandský týden. Dutchweek vás pobaví bohatým programem a známými umělci, kteří se postarají o nezapomenutelné zakončení zimní sezony. V Mountopolis (Ahorn a Penken v Mayrhofenu) můžete na jaře vyrazit na pohodový zimní trek, adrenalinově si zasáňkovat nebo prostě jen vypnout a odpočívat ve wellnessu. To vše k perfektní lyžařské dovolené v tyrolském Zillertalu prostě patří.

Lyžařský lanový závod: opět po dvou letech!

Není možné, abyste si zimu v Zillertalu představili bez známého místního lyžařského závodu. Již téměř šedesát let se tady vždy tři lyžaři přivážou k sobě lanem a společně uhánějí po závodní dráze. Po dlouhých dvou letech nucených přestávek se sem tento tradiční závod vrací a proběhne v Hochfügenu na Velikonoční pondělí 18. dubna 2022.

Příjezd do Zillertalu: Ze všech velkých evropských měst sem jezdí špičková vlaková spojení. Z Jenbachu můžete jet Zillertalbahnem nebo pohodlně kyvadlovou dopravou Four Seasons Shuttle do hotelu, zarezervovaného prázdninového apartmánu nebo přímo do lyžařského areálu. Autem sjeďte sjezdem Zillertal na dálnici A12 Inntal a pokračujte po B169 až místo.

Více informací a rezervace: www.zillertal.at, mail: info@zillertal.at, tel.: +43 5288 87187