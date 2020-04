Ze zpívající fontány v Mariánských Lázních běhá mráz po zádech

Kdo už měl to štěstí a fontánu viděl a slyšel na vlastní oči a uši, vám potvrdí, že jde o jedinečný zážitek, který vás připraví o řeč, do očí se vám derou slzy a po zádech vám běhá mráz. Zažít ji jednou prostě nestačí.

Zpívající fontána patří mezi dominanty Mariánských Lázních, lázeňského města, které vzniklo na místě, kde dřív stály jen husté lesy a strmé stráně. Hraje denně v každou lichou hodinu od 7.00 do 19.00, večer pak o 21. a 22. hodině hraje za doprovodu projekce s barevným osvětlením. V neděli hraje i ve 20.00.

Zpívající fontána aneb zážitek na celý život

Zpívající fontána se stala jedním ze symbolů Mariánských Lázní. Kromě ní k nim patří také Hlavní kolonáda a pavilon Křížového pramene. V její blízkosti se každou lichou hodinu setkávají davy lidí, kteří se nemohou dočkat hudební produkce, kterou ve večerních hodinách provází i projekce světelná.

Kde se fontána v Mariánských Lázních vzala?

Fontána vznikla v rámci rekonstrukce promenády v letech 1982-1986 a tvoří ji kruhový bazén o průměru 18 metrů s dvanáctidílnou plastikou stylizovaného květu se středem z leštěné oceli. Lem fontány, její dlažba i plastika jsou z liberecké žuly.

Autorem návrhu fontány je akademický architekt Pavel Mikšík, za architektonickou a technickou spoluprací stojí Ing. arch. dr. Otakar Kuea a Ing. Pavel Janeček. Poprvé se rozezněla 30. dubna 1986.

Víte, že první hudební skladbu určenou pro tuto fontánu s názvem „Hudba pro fontánu“ složil Petr Hapka?

Fontána má deset základních střikových systémů s více než dvěma sty padesáti tryskami. Dominantní je střední střik, který dosahuje výšky až šesti metrů. Fontána je řízena počítačem, který umožňuje vytvořit několik desítek střikových kombinací včetně barevného osvětlení.

Kde fontánu najdete?

Zpívající fontána je v provozu vždy v lázeňské sezóně a nachází se přímo v centru města na kolonádě u sochy opata Reitenbergera. Stačí se vydat po Hlavní třídě, která prochází celým městem, a na jejím konci zabočit do Nehrovy ulice.



Na jaké skladby se můžete v letošní sezóně těšit?

Fontána se rozeznívá každou lichou hodinu, skladby se v pravidelném sledu střídají. Tam kde se jeden den skončí, tam se další den začíná.

7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 22.00 Pondělí A B C D E F G H A Úterý B C D E F G H A B Středa C D E G G H A B C Čtvrtek D E F G H A B C D Pátek E F G H A B C D E Sobota F G H A B C D E F F 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 Neděle G H A B C D E F G H

A) Petr Hapka: Hudba pro Fontánu

B) Michail Ivanovič Glinka: Ruslan a Ludmila

C) Giuseppe Verdi: Nabucco-Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“

D) Andrea Bocelli – Vivo per lei, Romanza

E) Karel Gott: Být stále mlád a Srdce nehasnou (Karel Gott a Charlotte Ella Gottová)

F) E. Toselli: Serenáda op.6

G) Antonín Dvořák: Karneval op.92

H) Vangelis: Dobytí ráje 1492-Conquest od Paradise

I) Bedřich Smetana: Vltava

J) W. A. Mozart: Malá noční hudba

K) Celline Dion: Tell him, My heart will go on „Titanic“

Poslední tři skladby se hrají jen při zvláštních příležitostech.



Kdo byl v Mariánských Lázních, ale neviděl a neslyšel Zpívající fontánu, ten jako by tu ani nikdy nebyl.