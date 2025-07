Zámek Jemniště slaví 300 let. Nenechte si ujít velkolepé oslavy

Zámek Jemniště si v letošním roce připomíná úctyhodné jubileum – 300 let od své kolaudace, která se symbolicky datuje k 14. říjnu 1725, kdy byla vysvěcena zámecká kaple svatého Josefa. Dnešní majitelé, rodina Sternbergů, připravili na celý rok 2025 bohatý a pestrý program pro veřejnost, který spojuje historii, kulturu, gastronomii a zábavu.

Bohatá historie od Trauttmansdorffů až po Sternbergy

Příběh zámku Jemniště začal na počátku 18. století, kdy si zde elegantní letní sídlo nechali postavit Trauttmansdorffové. Jejich vize se zhmotnila díky genialitě jednoho z nejvýznamnějších českých barokních architektů, Františka Maxmiliána Kaňky. Právě on je autorem velkolepé barokní budovy s charakteristickými zámeckými hodinami a malou věžičkou. Jedné straně dominuje úchvatná kaple sv. Josefa, na té druhé kdysi stálo divadlo, svědčící o bohatém kulturním životě tehdejší šlechty.

Před samotným zámkem se rozprostírají nízká křídla, která společně s dalšími nízkými domky a kovovou bránou utvářejí působivé čestné nádvoří, jež vítá návštěvníky.

Dnes vlastní zámek Jemniště rod hrabat ze Sternbergu, jedna z nejstarších a nejvýznamnějších českých šlechtických rodin. Jde o jediný rod, který byl odedávna v panském stavu a jehož příslušníci se od roku 1241, kdy Zdislav z rodu Divišovců začal stavět známý hrad Český Šternberk nad Sázavou, výrazně zapsali do českých politických i kulturních dějin. Jejich přítomnost na Jemništi dodává zámku další vrstvu historie a kontinuity.

Oslavy 300 let zámku Jemniště

Pro léto 2025 připravili Sternbergové skutečně bohatý program, který zve k návštěvě celou rodinu a slibuje nezapomenutelné zážitky.

19. července 2025 ožije zámecké rosarium šermíři ze skupiny Páni z Kolína, kteří předvedou ukázky zbraní a nabídnou možnost se s nimi vyfotit na památku.

Pro milovníky gastronomie jsou připraveny oblíbené zvěřinové hody „All You Can Eat“, které se konají 26. července a 16. srpna. Pan Sternberg se s návštěvníky podělí o zvěřinu z vlastních honiteb – za 500 Kč si můžete vychutnat neomezenou konzumaci. Nezapomeňte si své místo na akci rezervovat na zamek@jemniste.cz.

Kdo by chtěl poznat zámecký park do hloubky, neměl by si nechat ujít komentované prohlídky s uznávanou zahradní architektkou Šárkou Michálkovou, která se Jemnišťské zeleni věnuje přes deset let. Tyto prohlídky jsou naplánovány na 5. července a 2. srpna v časech od 11:00 a 13:30 hod. Také je zapotřebí si svou účast na události rezervovat na e-mailové adrese zámku Jemniště.

Dne 9. srpna si malí i velcí mohou užít divadelní představení v rosariu a 30. srpna varhanní koncert v kapli sv. Josefa, v podání MgA. Jakuba Janšty (rezervace doporučena).

Slavnostní vyvrcholení

V září prázdniny končí, ale zámecká sezóna ještě ne. „Pravděpodobně na 13. 9. plánujeme „Jemnišťské setkání u vína“ s prodejem stáčeného i lahvového vína a burčáku. Rozsah a přesný termín akce ještě ladíme, ale myslím, že bude na co se těšit,“ láká Jiří Sternberg, majitel zámku Jemniště.

Jubilejní oslavy dosáhnou svého vrcholu v září, kdy 20. září proběhne slavnostní odhalení lavičky Václava Havla a dne 28. září setkání s Jiřím Sternbergem u nově vysazeného stromořadí sakur.

Lavička Václava Havla, skládající se ze dvou zahradních křesel obklopujících kulatý stůl s lípou uprostřed, je celosvětovým projektem symbolizujícím otevřenost, dialog a humanistické ideály bývalého prezidenta. Její umístění na Jemništi je poctou jeho památce a přínosu k demokracii.

Na říjen má zámek v plánu ještě jednu akci, pravděpodobně na 11. října. Akce s názvem „Panství Jemniště není jenom zámek“ představí veřejnosti celé panství, tedy lesy, rybníky, pole i bourárnu na zvěřinu. „Vše by mělo být hravou formou, kde si i děti budou moci prohlédnout ryby, které chováme, kolik hektarů lesů obhospodařujeme, jaké stromy se u nás těží, ukázka dřevin, ukázka techniky potřebné do lesů i na pole. Nebude chybět možnost zakoupení zvěřiny nebo opékané zvěřinové klobásy atd.,“ vysvětluje Jiří Sternberg.

Celý rok oslav pak symbolicky uzavře bohoslužba v kapli sv. Josefa v říjnu 2025, přesně 300 let od jejího vysvěcení, tedy 18. října.

Zámek Jemniště se pyšní nádhernou zahradou

Od jara do podzimu park zámku Jemniště rozkvétá trvalkami a růžemi v nádherném rosariu, zatímco v zimě vyniknou okrasné jehličnany. Kromě vzácných stromů jako liliovníky či prastaré čimišníky, park skrývá i rozmanité keře a vodní rostliny u rybníčků.

Pro návštěvníky je velkým lákadlem i zámecký zvěřinec. Pokud budete mít štěstí, potkáte na procházce pyšné bílé pávy, ve zvěřinci si popovídáte s papoušky, zhlédnete nosály, vodní ptáky, andulky, pestrobarevné agapornisy, obří králíky, lamy, a dokonce i klokany. Zámecký park Jemniště tak nabízí jedinečnou kombinaci krásy historie a živého světa.

A v zámecké kavárně Cafe Custoza si můžete dopřát vynikající dezerty.

Více informací najdete na www.jemniste.cz a na facebookových stránkách zámku.