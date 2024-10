Začíná sezona výlovů v jižních Čechách

Mezi hlavní bude patřit výlov Munického rybníka u Hluboké nad Vltavou.

Se začátkem října začaly výlovy jihočeských rybníků. Potrvají přibližně do druhé poloviny listopadu. Návštěvníci se tak i přes zářijové povodně mohou těšit na tuto klasiku, která k podzimu zejména v jižních Čechách neodmyslitelně patří. Velká voda zrušila pouze výlov největšího českého rybníka. U Rožmberku měli rybáři napnout sítě od 11. do 13. října, ale akce musela být předem odložená na neurčito. Letos už se určitě konat nebude.

Veřejnost však nemusí litovat. Tradiční rybářské řemeslo, rybí pochutiny či autentický zážitek prožijí i na jiných místech. Mezi ty nejvyhledávanější určitě bude patřit výlov Munického rybníka u Hluboké nad Vltavou. Ten připadá na datum od 27. do 29. října. Akce spadá do týdne rybích specialit, který bude v hlubockých restauracích od 25. do 31. října. Den před samotným výlovem můžete vyrazit na rybářský den v Národním zemědělském muzeu Ohrada.

Na hrázi rybníka bude živo hlavně na státní svátek 28. října, kdy nebude chybět živá hudba a trhy. Své umění ukáže i šéfkuchař Vladimír Tůma. První zátah je v plánu na sedmou hodinu ranní. Rybářství Hluboká tím začne sérii výlovů, která bude pokračovat na Blatci v Dívčicích (24. - 25. října), Dehtářem (31. října – 5. listopadu) a Voleškem (11. - 13. listopadu).

„Výlovy mají svou originální atmosféru, která se musí zažít na vlastní kůži. Stejně tak je oblíbené ochutnat na místě čerstvé rybí speciality, často je připravený i doprovodný program. Každoročně na jihočeské výlovy vyrážejí návštěvníci i z jiných regionů České republiky a těšíme se na ně i v letos,“ okomentovala vedoucí oddělení pro domácí cestovní ruch JCCR Tereza Procházková.

Výlovů na jihu Čech jsou i letos desítky. Doporučujeme z nich například výlov nejvýše položeného rybníka v České republice, rybníku Olšina v Polné na Šumavě (26. října). I zde vás čeká doprovodný program, prodej čerstvých ryb přímo na hrázi a mnoho dalšího. Nenechte si ujít ani ten v Putimi (19. října), výlovy rybníků ve Vodňanech nebo Labuť na Písecku (29. - 31. října). Z listopadové nabídky může zaujmout akce u Záblatského rybníka (4. - 7. listopadu) nebo u Velkého Tisého (18. - 21. listopadu). Kompletní program a další informace k výlovům naleznete na bit.ly/Výlovy_v_jižních_Čechách.

S výlovy si můžete připomenout také Příběh vody, který popisuje tradice s ní spojené. Dále uvádí také aktivity nebo sporty, které umožňuje. Dotýká se i její léčivé síly. Naleznete ho na webu bit.ly/pribeh_jihoceske_vody.

Výběr z výlovů v jižních Čechách: