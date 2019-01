Výlet do Brna. Užijte si den plný zážitků a chytré zábavy.

Počasí výletům do přírody moc nepřeje. Tak proč si neužít nějaké indoorové dobrodružství? Vydejte se do Brna a navštivte zdejší zábavní vědecký park. Čekají vás nevšední zážitky. Rozpoutáte tornádo, pokusíte se ustát zemětřesení, zažijete vichřici, vyzkoušíte jízdu na kole po laně ve výšce šest metrů nad zemí, zaposloucháte se do vlastního tepu v obřím srdci, poměříte síly při luštění hlavolamů nebo postavíte magnetickou sochu. VIDA! nabízí 170 exponátů se kterými si můžete hrát a přitom objevovat, jak funguje svět kolem nás.

Nabídka brněnského science centra je opravdu široká, návštěvou expozice určitě nekončí. Proto pro vás máme několik tipů.

Tip pro vyznavače adrenalinu

Vyzkoušejte jízdu na kole po laně šest metrů nad zemí, trénink pilotů stíhaček nebo jízdu po tobogánu.

Tip pro milovníky divoké přírody

3D film Predátoři

Nenechte si ujít jedinečný 3D film ze života zvířat, pro které lov nikdy nekončí. Budete překvapeni, jak těžce bojují o přežití i jak často prohrávají. Užijte si nevšední záběry plné napětí. Film se promítá každý den do konce roku.

Tip na rodinný víkend

Každou sobotu i neděli je v Labodílnách připravený speciální program pro rodiny s dětmi. Vyzkoušejte si ukázky zajímavých experimentů i drobné výrobní dílny. V prosinci vás čekají netradiční vánoční dílny, kde si mimo jiné vyrobíte prskavku, která umí hořet i pod vodou.

Tip pro dobrodruhy

Pevnost VIDArd – hra o poklad plná úkolů

Chcete ve VIDA! objevit věci, které zůstávají běžnému návštěvníkovi skryté? Pak si na pokladně kupte startovní balíček ke hře Pevnost VIDArd a vydejte se do expozice řešit úkoly a hádanky. Na úspěšné čeká poklad. Ke hře potřebujete chytrý telefon.

Tip pro kutily

Vyzkoušejte ve VIDA! nový prostor pro tvoření a kutění tzv. Bastlírnu. Na návštěvníky zde čekají pracovní stoly, nářadí a nejrůznější materiál. Co si takhle vyrobit autíčko na vzduch nebo kuličkostroj?

Tip pro Ježíšky

Co takhle darovat tyto jedinečné zážitky svým blízkým k Vánocům? Není nic jednoduššího. Navštivte e-shop VIDA!, kde můžete zakoupit dárkové poukázky. Stačí pár kliků a v e-mailu přistane ten nejlepší dárek, jaký může být – poukaz na zážitek.