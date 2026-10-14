Vydejte se za odpočinkem do Zlínského kraje

Ať už vás láká procházka podzimní přírodou, hřejivá sauna, relaxační masáž nebo odpočinek v lázních, najdete tu místa, kde se budete cítit příjemně. Nechybí ani vodní atrakce pro rodiny s dětmi. Podzim je totiž ideální čas dopřát si odpočinek – a ve vybraných wellness zařízeních navíc za výhodnější cenu.
Na Valašsku se relaxace přirozeně propojuje s pobytem v přírodě. Lesy, kopce a hřebeny lákají k procházkám, výletům i aktivnímu odpočinku. Po dni stráveném venku pak přijde vhod odpočinek ve wellness, prohřátí v sauně nebo příjemná masáž. Nabídka wellness zařízení je tu opravdu široká. Ve Velkých Karlovicích, na Horní i Prostřední Bečvě nebo v okolí Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí najdete více než dvacet míst, kde si můžete dopřát chvíle klidu a regenerace.
Za odpočinkem se můžete vydat také na Kroměřížsko nebo do Chřibů a Hostýnských vrchů, kde pobyt v přírodě pomůže zpomalit a načerpat nové síly. Slovácko zase nabízí možnost spojit relaxaci s poznáváním místních chutí a tradic. K dobrému vínu, regionální gastronomii a folkloru tu snadno přidáte i chvíle odpočinku. Na své si přijdou také rodiny s dětmi, které mohou vyrazit například do aquaparků v Uherském Brodě nebo Uherském Hradišti.
Jedinečnou atmosféru pro odpočinek mají Luhačovice. Tradiční lázeňské město láká nejen na wellness procedury, ale také na léčivé prameny, kolonádu s kavárnami a architekturu Dušana Jurkoviče. Příjemnou součástí návštěvy může být procházka lázeňským centrem, ochutnávka některého z místních pramenů i posezení u kávy. Luhačovice tak nabízejí ideální příležitost spojit péči o tělo s pohodovou atmosférou lázeňského města.
Jinou podobu má odpočinek přímo ve Zlíně, kde lze wellness spojit s poznáváním města a jeho historie. Vydejte se za unikátní baťovskou architekturou a příběhem podnikatelského odkazu Tomáše Bati, který výrazně ovlivnil podobu města i celého regionu. I městský pobyt tak může nabídnout příjemné spojení relaxace, kultury a nových zážitků.
Podzimní wellness navíc můžete využít výhodněji. Ve vybraných zařízeních ve Zlínském kraji platí až do 30. listopadu nabídka Druhá osoba za polovinu, a to ve všední dny. Je to příležitost vyrazit ve dvou, dopřát si společný čas a užít si relaxaci za příznivější cenu.
Zlínský kraj nabízí mnoho způsobů, jak spojit odpočinek s pobytem v přírodě, lázeňskou atmosférou i poznáváním regionálních tradic. Ať už hledáte aktivní relaxaci, klid ve wellness nebo vodní zábavu pro celou rodinu, podzimní výlet může být příjemnou příležitostí načerpat novou energii.