Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Ať od dovolené čekáte okouzlující výhledy, skvělé gastronomické zážitky, relax či rodinnou pohodu, nemusíte procestovat celé Chorvatsko. Pětihvězdičkový resort Falkensteiner Punta Skala poblíž Zadaru nabízí vše na jednom místě. Nadchne rodiče s dětmi i milovníky wellness, kvalitního jídla a sportu.

Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Falkensteiner Resort Punta Skala se nachází na malebném poloostrově v letovisku Petrčane, jen pár minut od Zadaru, v prostředí obklopeném mořem a přírodou. Díky přímým leteckým spojům z Česka do Zadaru je lokalita snadno dostupná. Z letiště je to do resortu zhruba půl hodiny jízdy a případně lze využít taxi službu.

Rozsáhlý areál s vlastním pobřežím nabízí dostatek prostoru pro odpočinek i aktivní dovolenou včetně bohatého zázemí pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Je součástí hotelové značky Falkensteiner, která je proslulá svými alpskými hotely. Resort Punta Skala ovšem potvrzuje, že Falkensteiner je skvělá volba i pro letní dovolenou se středomořským šarmem.

Resort nabízí několik typů prémiového ubytování. Falkensteiner Hotel & Spa Iadera vytváří klidné zázemí zaměřené na wellness. Na ploše 6 000 m² se prolínají lázeňské procedury s výhledy na Jadran a důrazem na komfort a soukromí. Pro rodiny je pak perfektní volbou Falkensteiner Family Hotel Diadora, který spojuje moderní design s pestrým animačním programem. Pro ty, kteří preferují úplné soukromí, jsou k dispozici Falkensteiner Residences Senia a Falkensteiner Luxury Villas Punta Skala.

Mnoho tváří odpočinku

Ve Falkensteiner Resortu Punta Skala je k dispozici více než 25 sportovních a volnočasových aktivit. Můžete si vybrat mezi tradičními plážovými a vodními sporty, tenisovými kurty, nordic walkingem nebo cyklistickými trasami v okolí. Součástí areálu je také Fortis Club s 800 m² fitness zónou, kde probíhají skupinové lekce jako pilates, jóga, HIIT nebo boot camp.

Relaxaci zajistí wellness o rozloze 8 000 m² se saunami, tureckými hammamy a vnitřními i venkovními bazény s výhledem na moře. Součástí jsou také masáže a pleťové či tělové procedury, kde si odpočine tělo i mysl.

Chuť Jadranu

I jídlo může být neopakovatelným zážitkem. Gastronomie v resortu stojí na nabídce několika restaurací sdružených v Iadera Dining Collection. Patří sem například Jadran, Bracera, Planika a Spice, které nabízejí širokou paletu delikates středomořské i asijské kuchyně. Pokrmy jsou připravovány z čerstvých sezónních surovin od místních farmářů a producentů, důraz je ovšem kladen i na prostředí restaurací s okouzlujícím výhledem na moře.

V rytmu zábavy

Resort obstojí i před nejpřísnějšími kritiky – dětmi. Ideální destinací pro rodiny s dětmi je Falkensteiner Family Hotel Diadora, který poskytuje zázemí rodinám s dětmi všech věkových kategorií. V areálu Falky Land naleznete na rozloze více než 750 m² vnitřní i venkovní prostory pro hry, kreativitu a pohyb. Součástí hotelu jsou také herní a multimediální místnosti, kino a zóny pro teenagery, kde se konají vědecké workshopy nebo sportovní aktivity. Nejmenší hosté mají k dispozici baby zónu s péčí přizpůsobenou jejich potřebám, včetně prostoru pro odpočinek a kojení.

Večer resort ožívá Falkensteiner Summer Festivalem, který přináší venkovní kino, živou hudbu, dětská představení i rodinné sportovní soutěže a příjemně uzavírá den plný aktivit či relaxace.

Falkensteiner Resort Punta Skala spojuje klid u moře s možností aktivního vyžití. V prostředí moderní architektury, designu a přírody Jadranu se potkává wellness, gastronomie i sportovní zázemí. Každý tak může dovolenou přizpůsobit vlastním představám.

Více informací na falkensteiner.com/en/puntaskala

