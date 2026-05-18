Všechny podoby Jadranu v jednom resortu

Falkensteiner Resort Punta Skala se nachází na malebném poloostrově v letovisku Petrčane, jen pár minut od Zadaru, v prostředí obklopeném mořem a přírodou. Díky přímým leteckým spojům z Česka do Zadaru je lokalita snadno dostupná. Z letiště je to do resortu zhruba půl hodiny jízdy a případně lze využít taxi službu.
Rozsáhlý areál s vlastním pobřežím nabízí dostatek prostoru pro odpočinek i aktivní dovolenou včetně bohatého zázemí pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Je součástí hotelové značky Falkensteiner, která je proslulá svými alpskými hotely. Resort Punta Skala ovšem potvrzuje, že Falkensteiner je skvělá volba i pro letní dovolenou se středomořským šarmem.
Resort nabízí několik typů prémiového ubytování. Falkensteiner Hotel & Spa Iadera vytváří klidné zázemí zaměřené na wellness. Na ploše 6 000 m² se prolínají lázeňské procedury s výhledy na Jadran a důrazem na komfort a soukromí. Pro rodiny je pak perfektní volbou Falkensteiner Family Hotel Diadora, který spojuje moderní design s pestrým animačním programem. Pro ty, kteří preferují úplné soukromí, jsou k dispozici Falkensteiner Residences Senia a Falkensteiner Luxury Villas Punta Skala.
Mnoho tváří odpočinku
Ve Falkensteiner Resortu Punta Skala je k dispozici více než 25 sportovních a volnočasových aktivit. Můžete si vybrat mezi tradičními plážovými a vodními sporty, tenisovými kurty, nordic walkingem nebo cyklistickými trasami v okolí. Součástí areálu je také Fortis Club s 800 m² fitness zónou, kde probíhají skupinové lekce jako pilates, jóga, HIIT nebo boot camp.
Relaxaci zajistí wellness o rozloze 8 000 m² se saunami, tureckými hammamy a vnitřními i venkovními bazény s výhledem na moře. Součástí jsou také masáže a pleťové či tělové procedury, kde si odpočine tělo i mysl.
Chuť Jadranu
I jídlo může být neopakovatelným zážitkem. Gastronomie v resortu stojí na nabídce několika restaurací sdružených v Iadera Dining Collection. Patří sem například Jadran, Bracera, Planika a Spice, které nabízejí širokou paletu delikates středomořské i asijské kuchyně. Pokrmy jsou připravovány z čerstvých sezónních surovin od místních farmářů a producentů, důraz je ovšem kladen i na prostředí restaurací s okouzlujícím výhledem na moře.
V rytmu zábavy
Resort obstojí i před nejpřísnějšími kritiky – dětmi. Ideální destinací pro rodiny s dětmi je Falkensteiner Family Hotel Diadora, který poskytuje zázemí rodinám s dětmi všech věkových kategorií. V areálu Falky Land naleznete na rozloze více než 750 m² vnitřní i venkovní prostory pro hry, kreativitu a pohyb. Součástí hotelu jsou také herní a multimediální místnosti, kino a zóny pro teenagery, kde se konají vědecké workshopy nebo sportovní aktivity. Nejmenší hosté mají k dispozici baby zónu s péčí přizpůsobenou jejich potřebám, včetně prostoru pro odpočinek a kojení.
Večer resort ožívá Falkensteiner Summer Festivalem, který přináší venkovní kino, živou hudbu, dětská představení i rodinné sportovní soutěže a příjemně uzavírá den plný aktivit či relaxace.
Falkensteiner Resort Punta Skala spojuje klid u moře s možností aktivního vyžití. V prostředí moderní architektury, designu a přírody Jadranu se potkává wellness, gastronomie i sportovní zázemí. Každý tak může dovolenou přizpůsobit vlastním představám.
