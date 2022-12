Velký návrat Srí Lanky. 60 procent Čechů je již zpět, ukazují data

Na základě dat cestovní kanceláře Pelikán je zřejmé, že zájem o Srí Lanku má výrazně pozitivní trend. Počet zakoupených letenek vzrostl v období od září do října meziměsíčně o 124 procent. V říjnu se tento tropický ráj dostal na hodnotu 60 procent z předpandemického roku 2019 – zde je nutné upozornit, že se jednalo o rok, kdy byly ceny nižší a v zemi se nekonaly žádné protesty. Co se týče cen letenek na Srí Lanku, ty v roce 2022 vzrostly ve srovnání s rokem 2019 o 30 procent. Nicméně i přesto je možné se na ostrov dostat již od sumy 13 990 Kč. Nejvýhodněji vychází open-jaw spojení s odletem z Krakova a návratem do Budapešti. Přitažlivou nabídku má také nedaleký Mnichov, z něhož je možné letět zpátečně s aerolinkami Etihad Airways za 14 490 Kč. Od 16 490 Kč jsou pak k dispozici varianty s odletem z Vídně nebo Prahy. Rovněž byla zveřejněna data uvádějící země, jejichž obyvatelé tvoří největší podíl přijíždějících na Srí Lanku. Na čele žebříčku za období od 1. ledna do 4. prosince 2022 jsou turisté z Indie, hned za nimi Britové. Každopádně cestovatelé z Česka se dostali mezi top dvacet zemí, konkrétně obsadili sedmnáctou pozici. Země doufala, že přiláká více cestovatelů ze vzdálenějších koutů světa, jako například z Evropy či Ameriky, nicméně musí brát do úvahy fakt, že evropské trhy nyní prochází energetickou krizí a vysokou inflací. Zástupci cestovního ruchu na Srí Lance ovšem uvádí, že předpovědi na prosinec a leden vypadají lépe.



Návrat ve velkém stylu

Krize na Srí Lance výrazně ovlivnila její růst a rozvoj, utrpěl také její globální obraz. Vnitřní nepokoje následně nepomohly ani turistickému sektoru, na kterém chtějí představitelé země opět začít pracovat.

Turistická rada Srí Lanky uspořádala ve třech indických městech putovní přehlídku se zástupci cestovních kanceláří a hotelů, na níž sdílela svoji novou strategii a plány do budoucna. Vše doplňovala taneční, pěvecká a kulturní vystoupení.

Ministr cestovního ruchu Srí Lanky, Harin Fernando, uvedl, že země se spojila se zainteresovanými stranami, aby všem budoucím návštěvníkům zajistila jedinečný zážitek. Rovněž potvrdil, že ostrov se zotavuje a je pozitivně nastavený. Turisté se rozhodně nemusí obávat nedostatku jídla, paliva či elektřiny.

Součástí nového postupu bude propagace vlastního bohatého dědictví. Stejně tak se Srí Lanka bude snažit o navázání světových sportovních partnerství nebo rozvíjet svoji vizi spolupráce s indickými umělci ze zábavního sektoru. Fernando v závěru poukázal na nikdy se nevzdávajícího ducha země a usměvavou povahu jejích obyvatel.

Skvělé podmínky bude chtít ostrov nabídnout jak mladším, tak starším cestovatelům. Je otevřen luxusní a rekreační turistice, obchodním setkáním i například svatbám v destinaci – svatby na Srí lance jsou legální a často se kombinují s pobytem na Maledivách, kam novomanželé většinou po obřadu pokračují na svatební cestu.

Vstup se neobejde bez povolení

Cesty za turistickým účelem jsou spojené s vyřízením elektronické cestovní autorizace, tzv. ETA (Electronic Travel Authorization) vystavované na tři měsíce. Tu je možné vyřídit na místě nebo předem online. Online zpracování je spojeno s poplatkem 35 USD za osobu. Vyřízení na letišti přijde na 40 USD za osobu. Děti do 12 let musí rovněž požádat o povolení, ovšem to je uděleno bez poplatku.

V případě cesty za jiným než turistickým účelem je třeba požádat o víza na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni.

Každý přijíždějící se musí dále prokázat platným pasem, zpáteční letenkou a dostatečnými finančními prostředky na dobu pobytu.

Co se týče vstupních opatření na Srí Lanku spojených s koronavirem, je vyžadován buď certifikát o plném očkování proti onemocnění COVID-19, nebo důkaz o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu. Test předkládají neočkovaní cestující i ti, kteří jsou očkováni jen částečně.

Skvělé podmínky po celý rok

Na Srí Lanku se dá vyrazit celoročně, protože má hned dvě hlavní sezóny. Jižní a západní pobřeží nabízí atraktivní podnebí během našich zimních měsíců, resp. období dešťů zde obvykle trvá zhruba od května do října. Zatímco na sever a východ je dobré si to namířit během našeho léta, prší zde totiž přibližně od října do února.

Východní pobřeží nabízí krásné bílé pláže a menší množství hotelů. Nevýhodou může být delší transfer z letiště, jehož délka závisí na aktuálním stavu na cestě. Logistika je náročná kvůli nepříliš moderní infrastruktuře a může trvat i šest až osm hodin. Místní ale nepřestávají se snahami o zlepšení této situace, jen v poslední době jim osud velmi nepřeje.

Jižní lokality jsou na tom o poznání lépe. Na tato místa již vede dálnice, kde stačí jen zaplatit mýto. Avšak po úzkých cestách počítejte s dobou transferu od jedné do dvou hodin.

Ájurvéda nebo poznávání ostrova?

Srí Lanka je mimo jiné často vyhledávána díky ájurvédským pobytům. Není divu, její učení pochází ze starobylé Indie. Na ostrově najdete hotely a centra, které se na tuto tematiku specializují. Ceny takových pobytů začínají přibližně na sumě 12 500 Kč při ubytování na sedm nocí i se snídaní.

Pokud nepočítáme ájurvédské pobyty, tak tato exotika není typickým zástupcem odpočinkových dovolených v resortu. Je určena spíše na objevování všech tamních krás, a že jich je mnoho. Buď je možné se zúčastnit poznávacího zájezdu, v rámci něhož se každý den přesunete na jiné místo a jiného hotelu, nebo využijete variantu s jednodenními výlety, na které vyrážíte ze stále stejného ubytování.

Pro zájemce o kompletní dovolenkové balíčky na Srí Lance je zde nabídka čtyřhvězdičkových až pětihvězdičkových hotelů. Pobyt se zpáteční letenkou z Prahy nebo Vídně, odbaveným zavazadlem, ubytováním v hotelu na sedm nocí, all inclusive servisem, transferem z letiště na hotel a zpět a službami anglicky nebo německy hovořícího delegáta vyjde zhruba na 40 800 Kč.

Ochutnávka čaje je základ

Když se řekne Srí Lanka, nebo ještě lépe Cejlon, asi většina z nás si vybaví obrazy čajových plantáží. Čaj zde byl poprvé vysazen v roce 1824, a to v Botanické zahradě Peradeniya. Zpočátku se jednalo jen o pár sazenic přivezených z Číny, dnes patří Srí Lanka mezi největší výrobce čaje na světě.

Za voňavými zelenými kopci si to musíte namířit na výše položená místa do středu ostrova, kde převládá chladnější podnebí. Čaji se daří v blízkosti měst Nuwara Elyia či Kandy, jež se vyznačují vhodnými klimatickými podmínkami.

Oblíbené jsou ochutnávky čaje nebo exkurze do čajových továren – jednou z nich je například společnost Lipton.

Nezapomenutelný výstup na vrchol Sigyria

Unikátní přírodní fenomén, který je někdy také nazýván Lví skála, je jednou z nejoblíbenějších památek ostrova a také součást dědictví UNESCO. Výstup na vrchol byste určitě neměli vynechat.

Jde o mohutnou asi 180 metrů vysokou čtvercovou skálu, jež může navodit pocit, že určitě nevznikla přirozeně, opak je ale pravdou. Na vrchole naleznete základy královského paláce, pozůstatky vodních nádrží a rovněž základy ostatních staveb a strážních věží. Krásné jsou také dochované fresky, dále vodní, terasovité či fontánové zahrady nebo jeskyně.

Tajemné buddhistické chrámy

Zájem turistů toužících po seznámení se právě s buddhistickými skvosty na začátku míří do starobylých měst Anuradhapura a Polonnaruwa. Úchvatnou sochu zlatého Buddhy sedícího na skále uvidíte v nedalekém městě Dambulla. Velice klidným místem plným chrámů a mnichů je pak Mihintale a za návštěvu stojí také poutní město Kataragama.

Chrámy ale nemusí být jen buddhistické, narazíte i na hinduistické nebo muslimské stavby. Všechny spojují náboženské oslavy, které se zde konají téměř nepřetržitě.

Odpočinek na pláži nebo surfování?

Pobřeží lemované zlatavými písečnými plážemi a zdobené zelenými palmami láká k odpočinku. Jih ostrova je ideální na koupání a východ se díky vlnám vhodným na surfování proslavil zase mezi fanoušky aktivních dovolených a adrenalinu.

Pomyslnými Mekkami surfařů jsou oblasti Mirissa a Arugam Bay. Pokud si tento sport budete chtít vyzkoušet, můžete využít služby tamních škol. Ty se mezi zmíněnými oblastmi posunují v závislosti na ročním období a vlnách.

Nemusíte ale zrovna stát na surfu, abyste si vychutnali kouzelnou pobřežní atmosféru. Bohatě stačí se jen tak uvelebit na pláži a počkat si na západ slunce, ten je totiž přímo dechberoucí.