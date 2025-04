Velikonoce v Rožnově: Prožijte jaro na Valašsku!

Řeč je o Rožnově pod Radhoštěm, kde vás čekají nejen tradice, ale také široká nabídka služeb a aktivit.

Jaro v Rožnově pod Radhoštěm je obdobím, kdy příroda ožívá a město se stává ideálním místem pro výlety, odpočinek i kulturní zážitky. Pokud se chystáte strávit svátky jara na Valašsku, první zastávkou by mělo být Valašské muzeum v přírodě, které letos slaví 100 let od svého založení. Velikonoční program zde probíhá od 19. do 21. dubna a těšit se můžete na bohatý jarmark, ukázky tradičních řemesel, zdobení kraslic, pletení pomlázek i folklorní vystoupení.

Jaro ve Valašském muzeu v přírodě | foto: studio Rožnov

V Rožnově ale nečekejte jen folklor! Město nabízí pestrou paletu zážitků – ochutnejte tradiční halušky nebo vyzkoušejte moderní gastronomii, která zahrnuje i mořské plody. Po prohlídce skanzenu se na chvíli zastavte ve městě a užijte si pohodovou atmosféru místních kaváren. Doporučujeme navštívit Turistické informační centrum, kde získáte tipy na výlety nebo originální suvenýry. Pokud hledáte nenáročnou trasu, vydejte se naučnou stezkou Po stopách D. S. Jurkoviče k Jurkovičově rozhledně, odkud se vám naskytne nádherný výhled na Radhošť a okolí. Další zajímavou trasou je stezka Hradisko, která vás zavede ke zřícenině hradu.

TIP: Jurkovičova rozhledna je v dubnu otevřená vždy o víkendech a státních svátcích od 10 do 16 hodin, a zároveň bude mimořádně přístupná i během Velikonoc (tj. od 18. 04. do 21. 04. 2025) nenechte si ujít tento novodobý klenot Valašska!

Jurkovičova rozhledna | foto: Z. Hartinger.

Naskočte na kolo a projeďte se po Cyklostezce Bečva – trasa je nenáročná, potěší vás výhledy na krajinu a svěží valašský vzduch vás dobije energií.

V Rožnově pod Radhoštěm si můžete vybírat z téměř 50 ubytovacích zařízení – od apartmánů a penzionů až po čtyřhvězdičkové hotely s wellness. Ceny za noc se pohybují od 1000–1200 Kč na osobu až po luxusnější varianty za 2800–3000 Kč. Pokud si chcete dopřát relaxaci, vyzkoušejte wellness služby místních hotelů, například hotel Horal s wellness centrem, Hotel Energetic, Hotel Eroplán, Hotel Ibis Style Relax či Rožnovské pivní lázně. Využijte exkluzivní velikonoční balíčky a užijte si svátky v maximálním komfortu.

Rožnovské pivní lázně | foto: m-Ark

Ať už máte v plánu aktivní dovolenou nebo odpočinek, v Rožnově najdete obojí. Nevyšlo počasí? Zajděte s dětmi do Pohádkových lázní, na krytý bazén nebo vyzkoušejte únikové hry.

Svůj pobyt si naplánujte na více dní, abyste si dopřáli dostatečný odpočinek – žádný stres, jen klid, pohoda a rozkvetlý Rožnov plný zážitků.

Jarní pohoda v rožnovském parku | foto: J. Kolář

Více informací najdete na webu visitroznov.cz, kde si také můžete prohlédnout kalendář akcí a vybrat si z pestré nabídky od výstav po koncerty.

Přijeďte zažít pravé valašské Velikonoce!