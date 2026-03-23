Velikonoce v Rožnově pod Radhoštěm: Zažijte jaro na Valašsku naplno

Velikonoce ve Valašském muzeu - tradice, hudba a řemesla
Hlavním jarním lákadlem je Valašské muzeum v přírodě, kde se od 4. do 6. dubna uskuteční tradiční velikonoční program. Návštěvníky čeká velikonoční jarmark, ukázky tradičních řemesel, folklorní vystoupení a oblíbené obchůzky rapačářů. Rodiny s dětmi si vyzkouší pletení pomlázek, barvení kraslic nebo přípravu jarní polévky.
Program probíhá v areálu Dřevěného městečka a nabízí bohaté zážitky pro všechny věkové skupiny.
Jarní procházky v přírodě
Rožnov je ideální pro jarní výlety. Příroda se probouzí, slunce hřeje a okolní Beskydy nabízejí krásné výhledy i nenáročné trasy pro rodiny.
Oblíbeným cílem je Jurkovičova rozhledna. Vede k ní naučná stezka Po stopách Dušana Samo Jurkoviče a z jejího ochozu se otevírá panoramatický výhled na Beskydy i okolní krajinu. Nenechte si ujít tento dechberoucí výhled a nezapomeňte svou fotku sdílet na Instagramu @visitroznov.cz. O velikonočních svátcích bude rozhledna mimořádně otevřená, během dubna pak každý víkend a od května každý den. Aktuální otevírací dobu najdete na webu www.visitroznov.cz.
Pokud hledáte klid a chcete se vyhnout davům, vydejte se na tajemný kopec Hradisko se zříceninou středověkého hradu.
Na kole podél řeky Bečvy
Rožnov je skvělým výchozím bodem pro cyklistiku. Oblíbená Cyklostezka Bečva je bezpečná, pohodlná a vhodná i pro rodiny s dětmi. Pokud si kolo nepřivezete, využijte Nextbike, kde máte prvních 30 minut zdarma. Stanoviště kol najdete v mobilní aplikaci.
Pohoda, kavárny a valašská gastronomie
Pohodové chvíle vás čekají nejen v centru města. Sedněte si na zahrádku místní kavárny, dýchejte čerstvý horský vzduch a sledujte, jak si děti hrají na hřištích nebo v dětských koutcích.
Rodiny ocení také novou mapu pro děti, kterou si zdarma vyzvednou v Turistickém informačním centru. Najdou v ní přehled dětských hřišť, heren, kaváren s dětskými koutky i míst s přebalovacím pultem. Zároveň si zde vezměte průvodce po Rožnově, mapy a brožury s tipy na výlety nebo si nakupte krásné suvenýry či originální výrobky z Valašska.
Po dobrém jídle vyzkoušejte wellness v některém z rožnovských hotelů – venkovní sauny v Hotelu Horal, relaxační služby v Hotelu Ibis Style Relax, Hotelu Energetic či v Hotelu Eroplán nebo využijte nabídku originálních Rožnovských pivních lázní. Pokud počasí zrovna nepřeje, využijte krytý bazén, sportovní halu, Pohádkové lázně pro děti a zábavné únikové hry.
Nestihnete velikonoční program? Přijeďte v květnu
Velikonoce jsou jen začátek jarní sezóny. Pokud nestihnete dubnové akce, prodloužený víkend během květnových státních svátků je ideální příležitostí pro návštěvu. Rožnov nabízí kombinaci klidné atmosféry, krásné přírody a pestrých zážitků.
Přijeďte na několik dní, zpomalte tempo a užijte si jaro na Valašsku naplno. Další tipy na výlety, akce i ubytování najdete na www.visitroznov.cz.