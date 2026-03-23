Velikonoce v Českých Budějovicích

Dominantou jarního dění je náměstí Přemysla Otakara II., které se zaplní Jarními trhy. Ty nabídnou pestrou paletu řemeslných výrobků, regionálních specialit i originálních dekorací s jarní a velikonoční tematikou.
Velikonoční období v Českých Budějovicích se nese ve znamení tradic a řemesel. Staročeské Velikonoce přiblíží návštěvníkům lidové zvyky spojené s těmito svátky – od zdobení kraslic přes pletení pomlázek až po ukázky tradičního řemesla. Kulturní program doplňuje Velikonoční hrkání, které dodává svátkům autentickou atmosféru a propojuje duchovní rozměr Velikonoc s živým městským prostředím.
Jaro je také ideálním obdobím k objevování samotného města. Historické centrum s arkádami, Samsonovou kašnou a klidnými zákoutími láká k pomalým procházkám. Po nich přijde vhod posezení v některé z vyhlášených restaurací nebo útulných kaváren. Milovníci piva by si neměli nechat ujít návštěvu světoznámého pivovaru Budvar, který nabízí komentované prohlídky zakončené ochutnávkou.
České Budějovice na jaře spojují tradici, gastronomii i příjemný městský život. Ať už hledáte inspiraci pro víkendový výlet, velikonoční atmosféru nebo jen místo, kde si na chvíli zpomalit, jarní Budějovice vás přivítají s otevřenou náručí.
Tak vyrazte do Českých Budějovic – Evropským hlavním městem kultury 2028!
