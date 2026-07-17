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Ve Skalka family parku potkáte klokana hrdinu, dinosaury i technické vychytávky

Komerční sdělení

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Komerční sdělení

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Sotva vykročíte na procházku, děti už ukazují směrem k výběhu s klokanem. Dobby, jak se roztomilý vačnatec jmenuje, je nejslavnějším obyvatelem ostravského Skalka family parku.

Před časem se postaral o nečekanou senzaci, když se vydal na výlet mimo svůj domov. Dnes je zpět a společně s dalšími zvířaty baví návštěvníky jednoho z největších rodinných volnočasových areálů v Česku.

Šest desítek atrakcí se jen tak neomrzí

Mnozí návštěvníci začínají průzkum Skalky právě v zoo. Ta je sice označena jako „minizoo“, ale kdo se vydá kolem všech jejích výběhů, nachodí bezmála dva kilometry. Kromě klokana Dobbyho tu žijí lamy, oslíci, emu, nandu, mufloni nebo elegantní jeleni axis. Děti se často od zvířat ne a ne hnout dál.

Skalka family park v příjemné výletní okrajové části Ostravy není místem, které projdete za hodinu. Na několika hektarech se rozprostírá svět zvířat, her, sportu i dobrodružství. V letní sezoně zde funguje téměř 60 atrakcí a každý návštěvník, malý i velký, si obvykle najde svou vlastní oblíbenou trasu.

Mobil tu děti nebrzdí. Naopak je rozhýbe

Největší novinkou Skalky je interaktivní Skaláčkovo ihřiště. Děti pomocí mobilní aplikace plní úkoly, řeší kvízy a hledají indicie. Technologie tentokrát neslouží k sezení u obrazovky, ale naopak k tomu, aby rodiny vyrazily ven a společně objevovaly jednotlivá zákoutí parku.

Kdo chce adrenalin, zamíří nahoru

Část dne rozhodně patří pohybu. Někdo zamíří na lanové prvky, jiný vyzkouší tubingovou dráhu. Největší odvážlivci míří k mega zipline, odkud si mohou prohlédnout část areálu z úplně jiné perspektivy. Menší děti mezitím obsadí třeba pirátskou loď, indiánskou stezku, dětskou farmu nebo bludiště.

Pravěk na dosah ruky

Velkým lákadlem pro všechny věkové kategorie výletníků je cesta o miliony let zpátky. Ocitáte se v úplně jiném světě. Objevují se dinosauři v životní velikosti. Někteří se pohybují, jiní vydávají zvuky a všichni spolehlivě přitahují pozornost malých dobrodruhů i velkých fantastů. Všechny na čas upoutá pravěká krajina.

Návštěvníci se vracejí. A mají proč

„Největší radost nám dělá, když se k nám lidé vracejí. Často slýcháme, že během jedné návštěvy prostě nestihli vidět a zažít všechno, co si naplánovali,“ říká manažerka Skalka family parku Eva Urbaníková. Michaela, pětatřicetiletá maminka, která sem vzala své tři děti ve školním věku, navíc oceňuje, že se děti doslova vyřádí a ona si přitom odpočine.

Palačinky jako zasloužená odměna

Když energie výpravy začne slábnout, přichází čas na zastávku v občerstvení U Jelena nebo ve zdejším bistru. Vafle, palačinky a minikoblížky si už u návštěvníků získaly téměř stejnou popularitu jako některé atrakce.

Skalka představuje jinou tvář Ostravy

Skalka family park patří k místům, která ukazují proměnu Ostravy v moderní turistickou destinaci. Není to jen soubor atrakcí na jednom místě. Je to areál po všech směrech připravený pro výlet, během něhož se rodiny, přátelé nebo i pracovní týmy mohou v rámci jednoho místa pobavit na spoustu různých způsobů. A právě proto se sem mnoho návštěvníků vrací znovu.

www.skalkaostrava.cz

5 důvodů, proč vyrazit na Skalku

  • téměř 60 atrakcí na místě obklopeném přírodou
  • slavný klokan Dobby a příjemná zoo
  • dinosauři v životní velikosti vydávající zvuky pravěku
  • interaktivní hřiště propojující pohyb a technologie
  • tubing, zipline, lanové prvky i další adrenalinové atrakce

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