Užijte si perfektní zimní dovolenou s rodinou v Gasteinu

Tento bezstarostný balíček dělá Gastein zajímavým především pro rodiny s dětmi. V údolí s lyžařskými oblastmi Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Graukogel a Dorfgastein-Großarltal totiž zábavu zajistí nejen lyžování.

Příjezd ve velkém stylu

Do Gasteinu se dostanete snadno a především za dobrou cenu. Z Německa a Rakouska jezdí do stanice Bad Gastein každý den rychlíky. Úsporné jízdenky ÖBB mají své výhody. Na každého dospělého mohou zdarma společně cestovat až čtyři děti do 14 let, a to bez dodatečných poplatků za objemná sportovní zavazadla. Mnohé hotely navíc nabízejí vlastní kyvadlovou dopravu na nádraží.

Lyžařské vybavení si můžete pohodlně vypůjčit

Poskládat lyžařské vybavení a zimní oblečení pro celou rodinu do kufru auta? Vypadá to jednoduše, ale může to ze zimní dovolené udělat utrpení. Takovému stresu se ale můžete snadno vyhnout. Protože lyže a zimní vybavení si můžete jednoduše vypůjčit v celkem 14 sportovních obchodech - dokonce i těch nejmenších velikostí bot mají v Gasteinu dostatek.



Na zimní dovolené také nemusíte dlouho objíždět okolí a nakupovat věci pro každodenní potřebu. Všechna tři lyžařská střediska mají drogerie, supermarkety i lékárny.

Hotely pro celé rodiny

Přívětivost k rodinám je po celém údolí Gasteinu velmi důležitá. Ubytovací zařízení v Dorfgasteinu, Bad Hofgasteinu a Bad Gasteinu proto vycházejí rodinám s dětmi vstříc potřebným vybavením. Dětské postýlky, dětský bazén a speciální dětské menu jsou již součástí standardního repertoáru, mnohé hotely a ubytovací zařízení dokonce nabízejí na vyžádání i hlídání dětí. Informace o nejrůznějších rodinných ubytováních vám podají kanceláře turistického svazu Gasteinského údolí v jednotlivých obcích a ochotně také pomohou s rezervací ubytování.

Lyžování snadno a rychle

Gastein se pyšní také kvalitními lyžařskými školami, ve kterých učí výhradně certifikovaní instruktoři. V celém údolí je jich dvanáct. Zvolit si můžete kurzy pro rodiče s dětmi, ve kterých mohou sbírat zkušenosti na sněhu rodiče s dětmi společně, ale i regulérní dětský lyžařský výcvik. Ideálním místem pro první dětský lyžařský kurz jsou rozmanité Gasti Schneeparky v Dorfgasteinu, Bad Hofgasteinu a Bad Gasteinu. Drobotina se zde hravou formou učí lyžovat na kouzelném koberci, mezi brankami a slalomovými tyčemi. Na vyžádání zde zajistí také celodenní hlídání i těch nejmenších - tomu se říká rodinný ráj.

Freeride v Gasteinu

Zkušené lyžaře láká lyžařská oblast Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel. Tady na ně čeká severní Hohe Scharte. Grandiózní sjezdovka, která je s celkovou délkou 10,4 km nejdelší ve východní části Alp, a proto ideální pro zkušené lyžaře. Perfektně upravené sjezdovky jsou nuda? Hory Gasteinu vám umožní se vyřádit také ve volném terénu. Za skutečné freeridové eldorádo je považována lyžařská oblast Sportgastein, protože její svahy s hlubokým sněhem jsou snadno přístupné bez dlouhého stoupání. V doprovodu freeridového průvodce zde můžete rychle a především bezpečně objevovat zasněžené svahy údolí Gastein. Místní průvodce pro freeridové začátečníky i profesionály si můžete pohodlně rezervovat v místních lyžařských školách.

I mimo sjezdovky zažijete s dětmi velké dobrodružství

Kvality zimního pobytu můžete se svými blízkými zažít v Gasteinu nejen na sjezdovce. Nabízí se zde mnoho zajímavých zimních zážitků pro celou rodinu. Ať již na sněžnicích uprostřed zasněžených hor Gasteinu, při sáňkování na přírodní sáňkařské dráze „Aeroplan“ v lyžařské oblasti Schlossalm u Bad Hofgasteinu, nebo při bruslení v EIS. Disco u lázeňské promenády v Bad Hofgasteinu. Můžete si také vychutnat zasněženou krajinu při romantické vyjížďce zasněženou krajinou na otevřených saních.

Odpočinek po celodenním lyžování

Po aktivním dni na sněhu není nic lepšího než koupel v osvěžující termální vodě. V Gasteinu je na výběr ze dvou termálů s nejlepší termální vodou - Alpentherme a Felsentherme. Zatímco ve Felsentherme s kouzelnou skalní jeskyní a saunami se vše zaměřuje na relaxaci, v Alpentherme čeká dobrodružství s tobogánem a multimediálními zážitky hlavně na děti. Ale žádný strach. Díky rozlehlým saunám si po prázdninovém dni výborně odpočinete i tady.

Gasteinské údolí má co nabídnout. A ani odpočinek tady nepřichází zkrátka, to dělá Gastein perfektní zimní destinací pro celou rodinu.