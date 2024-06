Už i Češi létají na dovolenou s evropskou jedničkou

Co je to TUI?

Ačkoli české webové stránky TUI fungují teprve od loňského srpna, celosvětově jde o zavedenou společnost. Kdybychom se ohlíželi hodně do minulosti, našli bychom základ této firmy formující se již skoro před 100 lety. Už v roce 1928 totiž Hubert a Maria Tigges založili cestovní kancelář Dr. Tigges-Fahrten. Ta byla jednou ze čtyř cestovních kanceláří, které se v roce 1968 sloučily, a vznikla tak cestovní kancelář Touristik Union International, tedy zkráceně TUI.

Původně německá společnost a dnes nadnárodní koncern prošly dramatickým vývojem až do dnešních dnů. Dnešní TUI Group je evropským lídrem v odvětví cestovního ruchu. Značka TUI zastřešuje cestovní kanceláře, letecké společnosti, výletní lodě i hotelové řetězce ve všech hlavních dovolenkových destinacích po celém světě.

Sebevědomě zní i motto společnosti TUI. Je jím snaha doprovázet zákazníky ve všech fázích zájezdu. Zákazníkovi má být poskytována veškerá možná pomoc od chvíle návštěvy kanceláře nebo zakoupení zájezdu online, v průběhu cesty na dovolenou i během dovolené, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To může nabídnout jen skutečně velká společnost. Více než dvacet milionů spokojených zákazníků je pak dost velké číslo na to, aby se prokázalo, zda je toto motto naplňováno. Není ale složité zjistit, že jsou na TUI recenze velmi pozitivní.

Všechny služby pod jednou značkou

Jednou z hlavních výhod velkého koncernu je široké portfolio dceřiných společností. Ty pak poskytují veškeré služby, které si běžný dovolenkář může přát. Začít můžeme třeba hned dopravou. Pod TUI Group spadá hned pětice leteckých společností: TUI Airways, TUI fly, TUI fly Belgium, TUI fly Netherlands a TUI fly Nordic. Převedeno do řeči čísel, bavíme se o flotile 130 letadel, která létají do více než 180 destinací po celém světě. A nejde jen o pohyb ve vzduchu. Pod značku TUI patří též flotila šestnácti výletních lodí. Ty jsou připraveny na zákazníky, kteří si chtějí užít nezapomenutelné zážitky na moři.

Středobodem dovolené ale není letadlo, nýbrž hotel. I ty spadají pod TUI Group, a není jich málo. Celosvětově se bavíme o čtyřech stovkách poskytovatelů ubytování od malých hotýlků po velké resorty. Pro snazší orientaci jsou rozděleny do pěti skupin, z nichž každá nabízí různé úrovně služeb a je zaměřena na odlišné typy klientů. Díky tomu si každý může vybrat ubytování přesně podle svých představ.

A ani hotely možnosti tohoto koncernu nekončí. Na dovolené přece nechcete jen ležet na pláži, ne? Co třeba nějaký ten výlet nebo adrenalinový zážitek? Právě proto je zde dceřiná společnost TUI Musement. Ta sdružuje organizátory výletů s průvodci a poskytovatele zážitkových služeb. V její nabídce najdete více než 160 000 aktivit v různých místech po celém světě. S TUI se nikdo nudit nebude.

Přitom není ani problém si takový zážitek objednat. Zvládnete to snadno třeba prostřednictvím telefonické podpory nebo webu https://www.tui.cz/. Recenze cestovky TUI pak často vyzdvihují mobilní aplikaci MyTUI. Ta je zdarma dostupná na všech typech chytrých zařízení a přináší zákazníkům maximální komfort. Z vašeho telefonu totiž udělá zařízení, jehož prostřednictvím si kdykoli objednáte celou dovolenou, fakultativní výlet, zjistíte limity pro zavazadla nebo si přečtete průvodce po místech, kam se chystáte. Prostě vše na jednom místě.

Kam a za kolik?

Odborné recenze TUI Czech republic to obvykle nezapomenou zmínit. Široká nabídka zájezdů je přece už z logiky věci jednou z hlavních výhod velké cestovní kanceláře. Ta pestrost nabídky, kterou na webu TUI najdete, vás ale nejspíše stejně překvapí. K moři, nebo na lyže, letecky, nebo vlastní dopravou, first minute, nebo last minute – to vše v téměř nekonečné paletě možností. V nabídce TUI najdete všechny obvyklé dovolenkové destinace, stejně jako exotiku, kam jen tak někdo neletí. Základem jsou samozřejmě zájezdy po Evropě, mezi kterými nechybí Itálie, Španělsko nebo Řecko. Naopak překvapí sice evropská, ovšem exotická, divoká a romantická Albánie. Chybět samozřejmě nemůže ani řada zájezdů do Turecka či do Egypta, ale třeba i na Mauricius, na Jamajku nebo na Srí Lanku.

A ceny? I ty recenze TUI CZ chválí. Vždyť třeba týdenní all inclusive v Egyptě může s TUI vyjít i na méně než 10 tisíc korun na osobu. Jestli vás láká daleká exotika, můžete si týden užívat v pětihvězdičkovém hotelu na Srí Lance za méně než 25 tisíc korun na osobu a za podobnou cenu u TUI seženete i týdenní zájezd do daleké a luxusní Dominikánské republiky. Tomu se říká slušná nabídka.

Co říkají recenze?

Po roce na českém trhu už se zákazníci TUI nemusí spoléhat jen na zkušenosti ze zahraničí. Na internetu najdete celou řadu informací od lidí, kteří už s touto cestovní kanceláří dovolenou absolvovali. Mrkněte na sociální sítě nebo obecná fóra. Recenze zákazníků pak najdete i na webových stránkách TUI na https://www.tui.cz/recenze. Pokud však nevěříte internetovým diskutujícím, pročtěte si recenze CK TUI v odborných magazínech, tedy od specializovaných novinářů a recenzentů.

Chcete kvalitu TUI vyjádřenou počtem hvězdiček? Pak si najděte recenzi TUI na testado.cz. Takzvaně „devět z deseti“ je perfektní výsledek. Za ním stojí zejména nadstandardní zákaznická podpora, přehledný web s jednoduchým filtrováním nabídky i mobilní aplikace se širokými možnostmi využití.

Recenze cestovní kanceláře TUI ale najdete i v cestovatelských magazínech. Například na webu Světaznalec.cz se jí věnovala autorka Adéla Švédová. Vyzdvihla širokou nabídku, výhodné ceny a opět i aplikaci MyTUI a zákaznickou podporu. I z toho je poznat, že jde opravdu o silné stránky, které TUI staví před její konkurenci.

Ze všech těchto informací jasně vyplývá, že cestování s evropskou jedničkou přináší pozitiva, která menší cestovní kanceláře nemohou zákazníkům nabídnout. Extra široká nabídka zájezdů i doprovodných služeb, nadstandardní péče o zákazníka i přehlednost webu a aplikace – to nejsou jen marketingové fráze, ale i silné stránky, které popisují odborné recenze TUI i její spokojení zákazníci.