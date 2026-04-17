Úchvatná letní dovolená v Tatrách? Neváhejte, ušetříte

Vysoké Tatry v létě rozehrají autentické přírodní divadlo nejen pro ty, kteří míří na vysokohorské túry. Zváni jsou i návštěvníci, kteří vyrazí na piknik k vodopádům Studeného potoka či se nechají unášet krásami Štrbského plesa a fascinujícího Kmeťova vodopádu. Pro náročnější výšlapy i výpravy za romantikou jsou ideálními základnami Tatranská Lomnica a Starý Smokovec.
Tatry jsou považovány za nejmenší velehory na světě, což jim oproti jiným pohořím dává jednu obrovskou výhodu: můžete zde okusit celou paletu fascinujících zážitků, aniž byste museli dlouze cestovat, jako je tomu třeba v Alpách. Žádná náročná logistika, během několika málo hodin vyměníte relaxační procházku šumícím lesem za vysokohorskou turistiku se zdoláváním náročnějších úseků se řetězy a žebříky.
Ale ať už vás lákají legendární výstupy na Kriváň a Rysy, nebo plánujete program s dětmi, po ruce je celá řada zábavy. Horské expedice můžete prokládat adrenalinovými jízdami, které ocení zejména mladší návštěvníci. Třeba ikonickou jízdou na gumovém kole s názvem tubing, na kterou láká středisko Hrebienok na úpatí Slavkovského štítu. Právě zde také máte možnost půjčit si koloběžku a spustit se po 2,6 kilometru dlouhé silnici až do Starého Smokovce.
K aktivní dovolené samozřejmě patří opravdový relax. Pokud zároveň chcete zažít ryzí atmosféru slovenských hor, skvělým tipem na ubytování v srdci Vysokých Tater je útulný a moderní Hotel Lujza Major. Jedná se o variantu pro všechny, kdo hledají pohodlné ubytování s výhledem na Vysoké Tatry a rychlý přístup k lanovkám na Lomnický štít.
Komfortní ubytování nabízí Wellness Hotel Borovica****, který se nachází v samotném srdci pohoří, v legendárním Štrbském Plese. Své klienty láká na vysoký standard služeb, tradici a dokonalý servis ve spojení s prostorným wellness i gastronomickými zážitky pod záštitou šéfkuchaře Michala Budzáka. Navíc se může pyšnit perfektní dostupností k nejzajímavějším místům – ať už zamíříte k oblíbenému Vodopádu skok, Jazierkám lásky nebo na nejsnadněji pokořitelný tatranský štít Predné Solisko.
Koliba Kamzík ve Starém Smokovci je zase moderní slovenská koliba s autentickou horskou atmosférou, kde si hosté mohou vychutnat klasická slovenská jídla – od brynzových halušek přes pečená masa až po sladké speciality. Za zmínku určitě stojí, že ve zdejší kuchyni připravovaná zelňačka se umístila jako druhá v konkurenci celého Slovenska v hodnocení prestižního průvodce Taste Atlas, který mapuje světové chutě, vyhlášené jsou i tradiční pečené buchty z Koliby Kamzík. Kromě kulinářského zážitku nabízí koliba i komfortní ubytování, takže návštěvníci mohou strávit noc přímo v srdci Tater a užít si pohodlí v pokojích s malou praktickou kuchyňkou, snídani i klidné večery po dni plném turistických aktivit.
