Úchvatná letní dovolená v Tatrách? Neváhejte, ušetříte

Kdy jsou hory nejkrásnější? Řada lidí má jasno: v létě. O Vysokých Tatrách to platí dvojnásob. Rozkvetlé tatranské louky přecházejí do lesů, které přímo dýchají svěžestí a vůněmi, horská plesa a vyhlídky zalité sluncem nabízejí možnost na chvíli se zastavit a nadechnout se daleko od všech starostí.

Komerční sdělení

| foto: APLEND s.r.o.

Vysoké Tatry v létě rozehrají autentické přírodní divadlo nejen pro ty, kteří míří na vysokohorské túry. Zváni jsou i návštěvníci, kteří vyrazí na piknik k vodopádům Studeného potoka či se nechají unášet krásami Štrbského plesa a fascinujícího Kmeťova vodopádu. Pro náročnější výšlapy i výpravy za romantikou jsou ideálními základnami Tatranská Lomnica a Starý Smokovec.

Tatry jsou považovány za nejmenší velehory na světě, což jim oproti jiným pohořím dává jednu obrovskou výhodu: můžete zde okusit celou paletu fascinujících zážitků, aniž byste museli dlouze cestovat, jako je tomu třeba v Alpách. Žádná náročná logistika, během několika málo hodin vyměníte relaxační procházku šumícím lesem za vysokohorskou turistiku se zdoláváním náročnějších úseků se řetězy a žebříky.

Ale ať už vás lákají legendární výstupy na Kriváň a Rysy, nebo plánujete program s dětmi, po ruce je celá řada zábavy. Horské expedice můžete prokládat adrenalinovými jízdami, které ocení zejména mladší návštěvníci. Třeba ikonickou jízdou na gumovém kole s názvem tubing, na kterou láká středisko Hrebienok na úpatí Slavkovského štítu. Právě zde také máte možnost půjčit si koloběžku a spustit se po 2,6 kilometru dlouhé silnici až do Starého Smokovce.

K aktivní dovolené samozřejmě patří opravdový relax. Pokud zároveň chcete zažít ryzí atmosféru slovenských hor, skvělým tipem na ubytování v srdci Vysokých Tater je útulný a moderní Hotel Lujza Major. Jedná se o variantu pro všechny, kdo hledají pohodlné ubytování s výhledem na Vysoké Tatry a rychlý přístup k lanovkám na Lomnický štít.

Komfortní ubytování nabízí Wellness Hotel Borovica****, který se nachází v samotném srdci pohoří, v legendárním Štrbském Plese. Své klienty láká na vysoký standard služeb, tradici a dokonalý servis ve spojení s prostorným wellness i gastronomickými zážitky pod záštitou šéfkuchaře Michala Budzáka. Navíc se může pyšnit perfektní dostupností k nejzajímavějším místům – ať už zamíříte k oblíbenému Vodopádu skok, Jazierkám lásky nebo na nejsnadněji pokořitelný tatranský štít Predné Solisko.

Koliba Kamzík ve Starém Smokovci je zase moderní slovenská koliba s autentickou horskou atmosférou, kde si hosté mohou vychutnat klasická slovenská jídla – od brynzových halušek přes pečená masa až po sladké speciality. Za zmínku určitě stojí, že ve zdejší kuchyni připravovaná zelňačka se umístila jako druhá v konkurenci celého Slovenska v hodnocení prestižního průvodce Taste Atlas, který mapuje světové chutě, vyhlášené jsou i tradiční pečené buchty z Koliby Kamzík. Kromě kulinářského zážitku nabízí koliba i komfortní ubytování, takže návštěvníci mohou strávit noc přímo v srdci Tater a užít si pohodlí v pokojích s malou praktickou kuchyňkou, snídani i klidné večery po dni plném turistických aktivit.

Zní to lákavě? Celá řada návštěvníků volí ubytování v hotelech a apartmánech sítě APLEND pro jejich vysokou kvalitu a široký výběr až ze 16 různých ubytování v TOP lokalitách Vysokých Tater. Navíc s bezplatným věrnostním programem MYAPLEND získáte k pobytu až 30 benefitů a slev na zábavu a zážitky v Tatrách.

K tomu všemu aktuálně probíhá akce FIRST MINUTE na léto. Čím dříve se rozhodnete a naplánujete si letní dovolenou, tím více ušetříte: sleva bude s blížícím se létem čím dál více klesat.

17. dubna 2026

Úchvatná letní dovolená v Tatrách? Neváhejte, ušetříte

Komerční sdělení

Kdy jsou hory nejkrásnější? Řada lidí má jasno: v létě. O Vysokých Tatrách to platí dvojnásob. Rozkvetlé tatranské louky přecházejí do lesů, které přímo dýchají svěžestí a vůněmi, horská plesa a...

17. dubna 2026

