Toto jsou top destinace pro rok 2023. Kam budou létat Češi?

Při vytváření byly brány do úvahy nárůsty jednotlivých zemí, případně novinky, které jsou s nimi spojené a přispějí k oživení turismu. Například Island bude pro Čechy ještě dostupnější, a to díky novému přímému spojení z Prahy.

Specialisté z Pelikánu rovněž předpokládají, že USA by v první polovině roku 2023 konečně mohly přistoupit ke zrušení povinnosti prokazovat se při vstupu potvrzením o očkování proti koronaviru. Atraktivitu některých destinací zvýšily také akční ceny letenek - třeba do Saúdské Arábie se od roku 2022 dostaneme díky novým linkám aerolinek Wizz Air velice levně.



Srí Lanka

Srí Lanka byla a bude i nadále jednou z nejoblíbenějších exotických destinací Čechů. Svědčí o tom zejména fakt, že navzdory situaci způsobené nedávnou politickou a finanční krizí, která se zlepšuje, byli právě čeští cestující mezi top dvaceti národnostmi, jež se na ostrov v roce 2022 vydali. Jen v porovnání s předpandemickým rokem 2019 byla Srí Lanka v zimě 2022, tedy v době, kdy v zemi neprobíhaly žádné protesty, na 80 procentech objemu turismu. Rozmanitý Cejlon je ideální destinací pro turisty mířící za ajurvédskými pobyty či dobrodružstvíchtivé batůžkáře. Ti sem míří prozkoumat nádhernou krajinu od pláží přes čajové plantáže až po působivé buddhistické chrámy.

USA

Pozdravit se se sochou Svobody, navštívit Miami Beach nebo naskočit do auta a absolvovat roadtrip po Kalifornii. Za těmito a mnoha dalšími aktivitami míří do USA spousta z nás. Nicméně aktuální situace je taková, že Americe chybí polovina cestovatelů, jelikož do země stále nemohou vstupovat neočkovaní. O Spojené státy je obrovský zájem, počet vyhledávání na webu společnosti Pelikán je dvakrát větší než například v případě Řecka, i tak jsou ovšem jednou z posledních destinací na západě, kam se bez očkování nedostaneme. Specialisté z Pelikána jsou ale optimističtí. Vzhledem ke zrušení vstupních omezení ze strany sousední Kanady očekávají, že USA k tomuto kroku přistoupí v první polovině roku 2023.

Madeira

Portugalský ostrov v Atlantiku je mezi Čechy absolutním hitem, a to zejména během zimy. Již z označení ostrov věčného jara lze vytušit, že jeho velkou předností je příjemné podnebí po celý rok. To pak svádí k aktivní dovolené - oblíbené jsou treky podél zavlažovacích kanálů tzv. levád, horské výstupy nebo prohlídky vavřínových lesů. V mnohém se navíc podobá Havaji, což z ní činí výbornou alternativu k cestě na vzdálené americké souostroví. O oblíbenosti Madeiry svědčí data. V zimě 2022 rostla v porovnání se stejným obdobím předpandemického roku 2019 o 30 procent, celoroční nárůst byl pak 60 procent. Čeští turisté nejčastěji sahají po výhodných letenkách z Prahy s TAP Air Portugal, které lze pořídit za 3 890 Kč v termínech až do října.

Island

Do země ohně a ledu létáme za dechberoucím přírodním bohatstvím. Jen v roce 2022 se oproti roku 2019 zvýšil zájem o 15 procent. Podle všeho nás bude krajina plná ledovců, vodopádů, termálních pramenů či pláží s černým sopečným pískem lákat také v novém roce. K atraktivitě destinace pomohou mimo jiné přímé lety z Prahy, které v červnu spustí aerolinky Icelandair. Z české metropole budou létat čtyřikrát týdně a kromě spojení do Reykjavíku bude možné pokračovat dál do Severní Ameriky. Co se týče lowcostových linek na Island, z Vídně nebo nedalekých polských letišť lze vyrazit již od necelých 2 000 Kč.

Saúdská Arábie

Saúdská Arábie je největší zemí Arabského poloostrova, která je stále zahalena tajemstvím. Teprve v roce 2019 otevřela své brány turistům, ti se sem vydávají objevovat dosud nepoznané poklady. V porovnání s rokem 2019 destinace v minulém roce rostla o 60 procent a průměrná cena letenky klesla o 40 procent. Nabídce leteckých spojení dominují lowcostové linky aerolinek Wizz Air, jež létají do Džiddy, Dammámu a Rijádu z Vídně i Budapešti. Ceny letenek začínají zhruba na necelých 1 500 Kč. Mnohem jednodušší je rovněž proces vyřízení víz, která lze dnes získat také elektronicky. Jakmile tato povinnost odpadne, země bude mít ambici stát se novou Dubají.

Abú Dhabí

Spojené arabské emiráty má mnoho z nás spojeno především s Dubají, nicméně Abú Dhabí je jménem, které se v poslední době skloňuje stále častěji. Není divu, rovněž totiž nabízí úžasné atrakce, je místem světových rekordů a najdete zde hotely slavných značek za stále dostupné ceny. Za hlavní sezónu je považováno období od listopadu do března, nicméně užijete si to tady i během léta. Například na ostrově Saadiyat příjemně pofukuje a vysoké teploty jsou zde na rozdíl od ostatních částí Emirátů snesitelné. O dobrou dostupnost se stará nízkonákladový dopravce Wizz Air. Z Vídně nebo Budapešti je možné letět do Abú Dhabí od přibližně 3 500 Kč. Ceny letenek zaznamenaly v posledním období pokles, současně zájem o destinaci vzrostl v roce 2022 ve srovnání s rokem 2019 o 1 500 procent.