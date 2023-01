Top 10 letenek pro leden. Tipy od necelých 1 400 Kč, které musíte mít

Mezi destinacemi najdete například Madeiru, která patří mezi zimní hity Čechů. Nechybí exotické ráje jako Mauricius, Dubaj či rozmanitá Srí Lanka. Z Evropy se rozhodně vyplatí Barcelona, která je nejoblíbenějším citybreakem vůbec, a Malta. Své zastoupení zde mají také světové metropole v čele s New Yorkem, Miami a Bangkokem.



1. Mauricius

Exotický ráj nedaleko Madagaskaru láká na nádherné národní parky, šumivé laguny, skvělé jídlo, přátelskou atmosféru a nepochybně na překrásné pláže. Vydejte se k vodopádu Chamarel, v jehož okolí uvidíte zeminu zbarvenou do několika barev, nebo k ikoně ostrova, do oblasti Le Morne. Zde najdete bílé pláže lemované palmami a skvělé podmínky pro koupání i šnorchlování. Celý obraz dotváří hora Le Morne Brabant. Za vším tímto se nyní dostanete nejvýhodněji s aerolinkami Austrian Airlines. Letíte z Prahy jen s jedním rychlým přestupem ve Vídni za 13 290 Kč, ovšem zbývají jen poslední volná místa. Další možností jsou letenky z Prahy na Mauricius za 14 790 Kč, kde rovněž není termínů nazbyt. Lepší dostupnost z Prahy nabízí Turkish Airlines, kde kombinujete termíny od ledna do května a říjen.

2. Srí Lanka

Nasednout do vlaku, projet trasu Kolombo - Kandy a užívat si pohled na čajové plantáže, případně se uchýlit na pobřeží, půjčit surf a brázdit místní vlny. Ani jedno není pro vás? Nevadí, rozmanitá Srí Lanka má v zásobě ještě mnoho dalších aktivit od buddhistických památek až po posvátnou stezku na vrchol Adamovy hory. Nejlevnější zpáteční letenky na Srí Lanku jsou z Mnichova a začínají na sumě 14 490 Kč. Oblíbenou variantou je spojení z Vídně do Kolomba se špičkovými Qatar Airways, z Prahy se dá letět se společnostmi flydubai nebo Emirates.

3. Madeira

Madeira neboli ostrov věčného jara je díky svému příjemnému podnebí po celý rok skvělou destinací v kterémkoliv období. Mezi českými cestovateli se stala hitem, a to zejména během zimy. Vyhlášené jsou turistické stezky podél zavlažovacích kanálů tzv. levád, koupání v lávových bazéncích nebo vysokohorská turistika - mezi nejznámější patří trek z Pico do Ariero do na Pico Ruivo. Letět se dá ale rovněž za rozkvetlými botanickými zahradami nebo gastro zážitky. Nejoblíbenější alternativou jsou letenky z Prahy do Funchalu s TAP Air Portugal za 3 890 Kč.

4. New York

Pulzující New York je všechno, jen ne nuda. Těšte se na velkolepé parky uprostřed betonové džungle, luxusní restaurace i pouliční hot dogy, rušné Times Square, vyhlášená muzea a neustále se měnící siluetu města. V současné době je toto legendární velkoměsto výrazně dostupnější, než tomu bylo v minulých letech. Nízké ceny letenek pravidelně hlásí německá letiště. Konkrétně nyní můžete rezervovat poslední volná místa na trase z Mnichova za 6 790 Kč, případně letět začátkem roku přímým letem z Berlína za 8 790 Kč. Častou volbou cestovatelů z okolí Prahy jsou letenky pětihvězdičkových Singapore Airlines, které aktuálně seženete v akci od 10 790 Kč. Turisté z Moravy mají zase v oblibě přímé lety z Vídně do New Yorku s Austrian Airlines.

5. Miami

Florida v čele s Miami je koktejlem vodních radovánek, bohatého nočního života a slunečného počasí. Pro Američany je splněným snem, který nabízí kilometry a kilometry pláží. Jednoznačně si to namiřte na South Beach, kterou proslavily domy ve stylu Art Deco. Milovníci přírody pak mohou zavítat do nedalekého Národního parku Everglades. Co se týče letenek, zajímavé jsou ty od TAP Air Portugal. Z Mnichova do Miami se s nimi dá letět za 8 990 Kč a spojení z Prahy mají k dispozici za 12 490 Kč.

6. Cancún

Z exotických destinací stojí za zmínku rovněž mexický Cancún. Tento karibský ráj má vše, co vyžadujete od odpočinkové plážové dovolené - luxusní hotely s perfektní vybaveností a písečné pláže omývané tyrkysovými vodami Karibského moře. Ty přitahují také potápěče a milovníky šnorchlování, kteří zde objevují dechberoucí podmořský svět. S jedním přestupem v Lisabonu se sem dostanete s aerolinkami TAP Air Portugal za 11 390 Kč. Z Prahy do Cancúnu letíte od ledna do března za 16 790 Kč a z Vídně je to možné za 12 990 Kč.

7. Malta

Malta je sice malá rozlohou, ale nabízí tolik aktivit, že nebudete vědět, kam dřív. Prohlídku začněte v hlavním městě Valletta, kde budete cítit historii na každém kroku. Pak si na seznam určitě zapište návštěvu ostrovů Gozo a Comino. Uvidíte dramatické útesy, jeskyně či slavnou pláž Blue Lagoon. Za atmosférou je třeba zajít do rybářské vesnice Marsaxlokk a za zábavou do Popeye Village, místa, kde se natáčel muzikál Pepek. Pokud při vyhledávání letenek berete do úvahy cenu, pak si posviťte na lowcostovou linku z Bratislavy nebo variantu s odletem z Vídně. Od března se navíc můžeme těšit na obnovení přímého spojení z Prahy na Maltu s Air Malta, letenky jsou dostupné již nyní od 2 990 Kč v termínech i na letní prázdniny.

8. Bangkok

Pokud máte namířeno do Thajska, Bangkok je místem, které jednoznačně musíte vidět a zažít. Metropole je známá pro všudypřítomný mumraj plný hlasitých zvuků, jako například troubících tuk-tuků a množství lidí nejrůznějších národností. Nicméně i přes tento chaos si Bangkok zamilujete - působivé paláce, jídlem provoněné tržnice a plovoucí trhy či buddhistické chrámy jsou zkrátka okouzlující. Cena letenek do Bangkoku se v poslední době zvedla, ovšem turisty z Česka to neodradilo, neboť destinace patří mezi nejprodávanější exotiky vůbec. Z celkové nabídky jsou mimo jiné zajímavé přímé lety z Vídně se špičkovými aerolinkami EVA Air.

9. Barcelona

Kdybychom měli vybrat destinaci, kam se cestovatelé nejraději vydávají na prodloužené víkendy, bude to právě Barcelona. Město proslavené skvosty architekta Antonia Gaudího v čele s pompézním chrámem Sagrada Família přitahuje rovněž fotbalové fanoušky, gurmány i příznivce plážového oddechování. Atraktivní letenky z pražského letiště do Barcelony nabízí společnost Vueling, z Vídně patří mezi vyhledávané zase letenky aerolinek Wizz Air.

10. Dubaj

Dubaj je městem, které nikdy nespí a nepřestává překvapovat novými nápady. Už jen fakt, že zde najdete nejvyšší budovu světa, nejhlubší bazén na světě nebo nejvyšší vyhlídkové kolo je fascinující, a to bychom ve výčtu atrakcí mohli pokračovat dále. Přitažlivá je ale nejen architektonicky, také například fanoušci relaxačních plážových dovolených si zde najdou své. Díky přímým nízkonákladovým linkám dopravce Wizz Air je možné letět do Dubaje z Vídně či Budapešti od sumy zhruba 4 000 Kč. Ceny letenek z Prahy začínají na 10 790 Kč s tím, že nejvýhodněji vychází lety s Turkish Airlines.