Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!

Představte si ráno, kdy místo každodenního shonu řešíte jen to, kterou sjezdovkou začnete. Na Lipně máte ubytování, lyžování i služby na dosah. Včasná rezervace Vám navíc dopřeje větší výběr apartmánů a termínů. Ať plánujete vánoční pobyt, jarní prázdniny, nebo pár společných dní na sněhu, máte se na co těšit.
Děti na svahu, úspora v rozpočtu
Při rezervaci alespoň tří nocí u vybraných partnerských ubytovatelů získají děti do 15 let skipas zdarma. Dospělí, junioři a senioři mohou využít skipasy se slevou 45 až 55 % oproti běžným cenám. Platí také na večerní lyžování, takže si oblouky užijete i pod osvětlenou Jezerní sjezdovkou. Při pobytu na pět a více dnů navíc získáte vstup na Stezku korunami stromů a jednorázovou dopravu Stezkabusem nahoru i dolů.
Více sněhu i hravých jízd
Do nové sezony vstoupí areál se 100 sněžnými prvky, které posílí možnosti technického zasněžování. Na sjezdovce Školní se můžete těšit na oblíbenou Fun Linu, která každou jízdu zpestří a vykouzlí úsměv malým i velkým lyžařům. Někdy totiž stačí hravá změna a z obyčejného sjezdu je zážitek, který chcete hned zopakovat.
Z parkoviště rovnou na lyže
Velká novinka se chystá i pro milovníky cestování obytnými vozy. Nových 36 stellplatzů leží v bezprostřední blízkosti nástupu na lanovku Lipno Express, přímo na parkovišti P1. Zimní ráno tak můžete začít jen kousek od lanovky. To ale není vše. Pohodlný začátek dne nabídne nový samostatný skipas na sjezdovku Lipenská přímo u parkoviště P2, které má nový povrch a z vozu to máte na sjezdovku doslova pár kroků.
První oblouky i návrat na svah
Nejmenší lyžaře přivítá oblíbený Foxpark, s prvními oblouky pomohou instruktoři profesionální lyžařské školy. Rádi se postarají také o dospělé, kteří chtějí získat jistotu nebo vyladit techniku. Výuka probíhá i v němčině a angličtině, vybavení si pohodlně zajistíte v půjčovně přímo v areálu.
Vyberte si svůj zimní termín a těšte se na společné chvíle na Lipně.
Podrobnosti o pobytech, skipasech zdarma i novinkách najdete na lipno.info.