Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!

Komerční sdělení
Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!

Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny! | foto: LIPNO SERVIS s.r.o.

Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!
Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!
Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!
Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!
12 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
První oblouky na sněhu, dětský smích i večery v útulném apartmánu. Zima na Lipně se blíží a nyní je čas rezervovat si pobyt. Rodinný areál Lipno chystá výkonnější zasněžování, hravé lyžování i nové zážitky. A rodinný rozpočet potěší nabídka, díky níž získají děti do 15 let k ubytování skipas zdarma.

Představte si ráno, kdy místo každodenního shonu řešíte jen to, kterou sjezdovkou začnete. Na Lipně máte ubytování, lyžování i služby na dosah. Včasná rezervace Vám navíc dopřeje větší výběr apartmánů a termínů. Ať plánujete vánoční pobyt, jarní prázdniny, nebo pár společných dní na sněhu, máte se na co těšit.

Děti na svahu, úspora v rozpočtu

Při rezervaci alespoň tří nocí u vybraných partnerských ubytovatelů získají děti do 15 let skipas zdarma. Dospělí, junioři a senioři mohou využít skipasy se slevou 45 až 55 % oproti běžným cenám. Platí také na večerní lyžování, takže si oblouky užijete i pod osvětlenou Jezerní sjezdovkou. Při pobytu na pět a více dnů navíc získáte vstup na Stezku korunami stromů a jednorázovou dopravu Stezkabusem nahoru i dolů.

Více sněhu i hravých jízd

Do nové sezony vstoupí areál se 100 sněžnými prvky, které posílí možnosti technického zasněžování. Na sjezdovce Školní se můžete těšit na oblíbenou Fun Linu, která každou jízdu zpestří a vykouzlí úsměv malým i velkým lyžařům. Někdy totiž stačí hravá změna a z obyčejného sjezdu je zážitek, který chcete hned zopakovat.

Z parkoviště rovnou na lyže

Velká novinka se chystá i pro milovníky cestování obytnými vozy. Nových 36 stellplatzů leží v bezprostřední blízkosti nástupu na lanovku Lipno Express, přímo na parkovišti P1. Zimní ráno tak můžete začít jen kousek od lanovky. To ale není vše. Pohodlný začátek dne nabídne nový samostatný skipas na sjezdovku Lipenská přímo u parkoviště P2, které má nový povrch a z vozu to máte na sjezdovku doslova pár kroků.

První oblouky i návrat na svah

Nejmenší lyžaře přivítá oblíbený Foxpark, s prvními oblouky pomohou instruktoři profesionální lyžařské školy. Rádi se postarají také o dospělé, kteří chtějí získat jistotu nebo vyladit techniku. Výuka probíhá i v němčině a angličtině, vybavení si pohodlně zajistíte v půjčovně přímo v areálu.

Vyberte si svůj zimní termín a těšte se na společné chvíle na Lipně.

Podrobnosti o pobytech, skipasech zdarma i novinkách najdete na lipno.info.

Nejčtenější

Stát rozdává na zateplení až 250 000 předem. Zjistěte, zda máte nárok

Komerční sdělení
Program Nová zelená úsporám Light nabízí domácnostem celkovou dotaci až 400 000...

Program Nová zelená úsporám Light nabízí domácnostem celkovou dotaci až 400 000 Kč na zateplení a výměnu zdroje tepla. Podporu lze čerpat formou zálohy ještě před zahájením prací. Kdo má nárok, kolik...

Piskačova Trasa míří do aukce. Dílo, které stojí za pozornost

Komerční sdělení
Bedřich Piskač: Trasa. Dílo, které bude nabídnuto v aukci Galerie KODL. Toto...

Bedřich Piskač, jehož obrazy jsou spojovány s českou meziválečnou avantgardou. Spojení výtvarné hodnoty, historie a nového uvedení na trh je velmi zajímavé.

Generali Česká pojišťovna vrací život své centrále. Vzniká Red Quarter

Komerční sdělení
Generali Česká pojišťovna vrací život své centrále. Vzniká Red Quarter

Generali Česká pojišťovna od základu rekonstruuje svoji centrálu na pražské Pankráci. Projekt Red Quarter má propojit moderní pracovní prostředí, nové technologie a ambiciózní cíle v oblasti...

Festival: Dominik Hašek uvede film o ruských hokejistech

Komerční sdělení
Dominik Hašek

Dominik Hašek uvede v rámci filmového festivalu Nezlomní a obětovaní film Rudá mašina o sovětské sborné. Festival se letos bude věnovat vztahu mezi sportem a totalitními režimy. Promítat se bude i...

Deset osobností získalo Poctu hejtmana Libereckého kraje

Komerční sdělení
Poctu hejtmana Libereckého kraje získalo deset osobností

Deset osobností, jejichž práce a životní příběhy zanechaly stopu v Libereckém kraji, získalo Poctu hejtmana za rok 2026. Poprvé ji převzali také zástupci sportovní akce - Jizerské 50, Memoriálu...

Nominujte osobnosti na hlavní krajská ocenění za rok 2026

Komerční sdělení
Nominujte osobnosti na hlavní krajská ocenění za rok 2026

Pardubický kraj i v letošním roce hledá výjimečné osobnosti, kolektivy a organizace, které se významně zasloužily o rozvoj regionu, jeho reprezentaci nebo pomohly spoluobčanům v nouzi. Veřejnost má...

1. listopadu 2026

Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!

Komerční sdělení
Těšte se na zimu na Lipně: děti lyžují zdarma a novinky potěší rodiny!

První oblouky na sněhu, dětský smích i večery v útulném apartmánu. Zima na Lipně se blíží a nyní je čas rezervovat si pobyt. Rodinný areál Lipno chystá výkonnější zasněžování, hravé lyžování i nové...

1. listopadu 2026

Byty se prodávají rychleji, hypotéky ztrácejí dech. Nájemné i provize mají svá pravidla

RR20261028

Byty se v Česku nabízejí v průměru jen 62 dní, banky poprvé od roku 2023 hlásí oslabení hypoteční poptávky a ceny nemovitostí rostou dlouhodobě výrazně rychleji než nájemné. Poslední články projektu...

31. října 2026  7:30

Venkovní stínění pomáhá v létě i v zimě. Co byste o něm měli vědět?

Komerční sdělení
Venkovní stínění pomáhá v létě i v zimě.Co byste o něm měli vědět?

V létě chrání před přehříváním, v zimě brání únikům tepla. Venkovní žaluzie a rolety zachytí sluneční záření a regulují teplotu. Při ručním nastavení však snadno propásneme správný okamžik....

30. října 2026

Festival: Dominik Hašek uvede film o ruských hokejistech

Komerční sdělení
Dominik Hašek

Dominik Hašek uvede v rámci filmového festivalu Nezlomní a obětovaní film Rudá mašina o sovětské sborné. Festival se letos bude věnovat vztahu mezi sportem a totalitními režimy. Promítat se bude i...

30. října 2026

Neodkládejte operaci šedého zákalu

Komerční sdělení
MUDr. Radan Zugar

Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal (tzv. katarakta). Toto časté oční onemocnění komplikuje život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše vyřešit. Na...

30. října 2026

Se zimním časem se stmívá o hodinu dřív. Cyklisté, buďte vidět!

Komerční sdělení

Na konci října začal platit zimní čas. Slunce tak zapadá o hodinu dřív. Cyklisté, kteří jezdí do práce nebo do školy, tak pojedou za tmy nejen ráno, ale i cestou domů. Kampaň Na kole jen s přilbou...

30. října 2026

Obraz Toyen bude hitem podzimní aukce

Komerční sdělení
Toyen

„Obvykle se celková vyvolávací cena při našich aukcích pohybuje okolo100 až 120 milionů, teď to bude dvojnásobek,“ říká Martin Kodl.

30. října 2026

Komu svěřit nemovitost? Začněte u pravidel, ne u slibů

Komerční sdělení
Realitní Komora

Při prodeji bytu nebo domu vybíráte člověka, kterému svěříte důležitou část svého majetku. Jak poznat, na čem jeho práce stojí? Realitní komora České republiky nabízí klientům přehled makléřů a...

29. října 2026  3:03

Advent s DÚK na Labi: Kolesový parník vypluje i letos

Komerční sdělení
Adventní plavby se budou konat od 25. listopadu do 20. prosince

Doprava Ústeckého kraje navazuje na úspěšné adventní plavby z loňského roku a opět nabídne netradiční předvánoční zážitek na Labi. Od 25. listopadu do 20. prosince 2026 bude historický kolesový...

29. října 2026

Pohádka psaná s láskou otevírá brány Fulneku. Vypráví ji Martin Chodúr

Komerční sdělení

Na začátku byla pohádka, kterou Milan Barbořík napsal pro svou dceru. Dnes Terezka zve malé i velké za kouzlem Fulneku a Pohádkového Poodří. Díky podpoře Moravskoslezského kraje příběh ožívá hlasem...

29. října 2026

Zdravotní sestry využívají Huawei Watch D3 při péči o seniory

Komerční sdělení

Zdravotní sestry Charity Praha–Holešovice nově využívají při domácí péči Huawei Watch D3, kterými nahrazují klasické tlakoměry. Hodinky umožňují certifikované měření krevního tlaku přímo na zápěstí i...

29. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.