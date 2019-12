Tak tohle dokáží opravdu jen Češi!

Stejně tak jsme my, co mají trochu toulavé boty, sledovali cesty různých expedic, vydávajících se do exotických zemí, jako třeba Expedice Lambarene či Tatra kolem světa a tiše záviděli jejich účastníkům. V duchu jsme snili o tom, že bychom se snad někdy takové cesty mohli zúčastnit. Opět ale zůstalo jen u snů a přání. Vždyť země jako Jižní Amerika nebo Afrika v dobách před rokem 1989 nám připadaly skoro stejně daleko a stejně nedosažitelné jako Měsíc.

Pak ale padla železná opona a svět se začal pomalu zmenšovat. Vyrazili jsme houfně do Evropy, která byla pro nás dlouhá léta zapovězená. Pamětníci si vzpomínají na kolony českých autobusů před Benátkami, Vídní či Paříží. Ale my, cestovatelé a snílci, jsme pošilhávali po mnohem vzdálenějších krajích. Jak to ale udělat, vždyť vydat se jen tak za moře není jenom tak. I ty dříve zmiňované expedice si žádaly dlouhou přípravu, a hlavně zajištění financí prostřednictvím různých sponzorů. Jak se ale dostat do těch vzdálených zemí vonících exotikou a dobrodružstvím? Jak se tam dostat, aniž by nebylo potřeba vyloupit banku a brát si v práci měsíce neplaceného volna? Jak se tam bezpečně pohybovat, co jíst,

kde spát? Pro drtivou většinu obyčejných cestovatelů to byly otázky bez odpovědi. A přece existuje možnost.

Má jednoduché jméno - HOTELBUS.

Kazachstán 1994.

Jak to vlastně začalo?

Na počátku byla parta nadšenců z potápěčského klubu z Českých Budějovic. Koupili v roce 1986 vyřazenou Liazku a postavili na ní nástavbu pro 15 cestovatelů. Uvnitř byla ložnice a kuchyňka. Každý cestovatel měl své lůžko, sezení a třikrát denně jídlo. Jezdilo se pochopitelně pouze směr východ hlavně za vodou, ale po pádu železné opony, kdy doslova vybuchlo nadšení cestovat, poznávat nové kraje, nové kultury, se rozhodli nabídnout tenhle netradiční a originální způsob cestování i ostatním zájemcům.

Jedna z našich prvních zastávek s hotelbusem u písečných dun pouště Namib, ani po letech neztratily své nezapomenutelné kouzlo.

A tak to vlastně vše teprve opravdu začalo. Zájem byl obrovský. První expediční cestovka byla na světě. Jeden hotelbus brzy nestačil. Následovaly další Liazky, pak autobusy Karosa. Když ostatní jezdili houfně do Paříže a Chorvatska, parta nadšenců z Jižních Čech, s klienty za zády, již expedičně brázdila Saharu, Blízký východ západ i sever Evropy. Pak se to už začalo nabalovat jako sněhová koule, řítící se ze svahu. S jídlem rostla chuť. Postavili jsme tři hotelbusy v USA a projezdili křížem krážem Severní Ameriku. Pak jsme přeplavili hotelbus na jih do Jižní Ameriky. Otevřely se nové obzory. Vyklubala se z toho renomovaná cestovní kancelář Pangeo tours, která dnes vlastní v současné době 7 hotelbusů, brázdících cesty a necesty čtyř kontinentů.

Nové Americké auto v Patagonii 2019.

Hotelbusy Pangeo tours můžeme spatřit v majestátních Andách Jižní Ameriky, pod pyramidami v Mexiku, na pobřeží Atlantiku, Tichého oceánu i Karibiku. Klienty Pangeo tours můžete potkat pod žhavým sluncem Namibijské pouště, na plážích Indického oceánu v národních parcích jižní Afriky nebo u Viktoriiných vodopádů, jednoduše na místech, kam se hned tak někdo nepodívá…..

Patagonie – země na konci světa.

Co k tomu dodat? Smíchejte nadšení, hodně práce, velké srdce a sen je na světě…..prostě Češi. Prohlédněte si naše hotelbusy.

