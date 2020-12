Tajný tip: Lyže, sáňky a Alpská idyla.

Pak pro vás máme perfektní tip. Idylickou lyžařskou oblast Großarl-Dorfgastein, součást lyžařské oblasti Ski amadé, která nabízí 760 kilometrů perfektně upravovaných sjezdovek a 270 moderních lanovek a vleků. Toto místo patří zaslouženě k největším a nejznámějším lyžařským destinacím zimních sportů v Rakousku.

Chystáte se na velké sportovní výkony, nebo si raději vychutnáváte pohodové lyžování? Tuhle otázku si v lyžařském areálu Großarl-Dorfgastein vůbec nemusíte pokládat. Díky rozmanitým sjezdovkám a útulným lyžařským chatám v údolí Tal der Almen můžete zkusit obojí. Mnoho lyžařů využívá také lyžařskou houpačku Grossarl-Dorfgastein, která vede přes dvoutisícové vrcholy a spojuje tuto oblast se sousedním údolím Gasteinertal. I mimo zasněžené sjezdovky má Großarltal co nabídnout: můžete vyrazit na sáňkařskou dráhu, na kluziště nebo na fascinující lyžařskou túru vedoucí k některému z vrcholů nebo k horským chatám. V nabídce nechybí ani romantická jízda na saních tažených koňmi pro dva nebo výlet na sněžnicích s pravým horským vůdcem.

V nejlepší poloze, v bezprostřední blízkosti údolní lanovky lyžařské houpačky Großarl-Dorfgastein a běžkařské trasy se nachází čtyřhvězdičkový hotel superior GROSSARLER HOF. Tradiční alpská a moderní lifestylová koncepce hotelu skvěle koresponduje s alpským prostředím. Dokonalý pocit klidu a odpočinku vyzařuje i z použitých materiálů – od místního dřeva a kamene až po útulné dekorační textílie. Autentičnost celého regionu Pongau se odráží i v gastronomické nabídce: regionální lahůdky najdete jak na bohatém snídaňovém bufetu, tak na vícechodovém večerním menu, vše okořeněné srdečnou pohostinností hostitelů.

Prostorný wellness areál Erlenreich Relax & SPA přímo vyzývá k příjemnému odpočinku po sportovním vyžití na svazích nebo v běžecké stopě. Najdete tu finskou saunu, sanarium, parní lázně, infračervenou kabinu a vířivky venku i vevnitř. Odpočívat můžete na vodních lůžkách v útulných odpočívárnách, kterým dominuje olšové dřevo. Olši podle legendy vděčí středisko za své jméno. Tento strom patřící do čeledi břízovitých symbolizuje stabilitu, pohodu a harmonii, kterou tu cítíte na každém kroku.

Navštivte jedno z nejkrásnějších míst v Rakousku: ve dvou, s přáteli nebo s rodinou (děti do tří let zdarma). Ale prosím, nepředávejte to dál, aby tento alpský klenot zůstal i nadále tajným tipem!

