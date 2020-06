Svěží letní jízdu zajistí hit letošní sezóny: autochladničky

Dovolte svým chutím cestovat!

Říká se, že nejcennější je vlastní zkušenost. O tu vůbec první se s námi podělil Milan Florýk, který již dlouhá léta s pečlivostí sobě vlastní vybírá a testuje zboží pro svůj e-shop. „První osobní zkušenost jsme měli s autochladničkou od italské firmy Indel B, kterou jsme testovali v horkých letních dnech při stanování ve Slovinsku. Dokázala udržet bez problémů zamražené maso. Také pivo z ní bylo vychlazené na tzv. sedmý schod.“

Pohoda na cestách i finanční úspora

Dokonale vychlazené české pivo českou duši na cestách jistě potěší a za volantem zase bodne nějaké to nealko. Pitným režimem se však dostáváme teprve na začátek možností a seznamu benefitů, které nákup tohoto zařízení přináší. Jakmile si jednou autochladničku pořídíte, léto dostává nový rozměr. V první řadě díky možnosti udělat před dlouho cestou či výletem na chatu klasický nákup a vybrat si tak to, co máte nejraději, a hlavně za normální cenu. Na trase ani v cílové destinaci už se následně nemusíte omezovat tím, co je k dispozici, a klasické přirážce se můžete vesele smát. Jinými slovy, jezte a pijte, co doopravdy chcete! Představte si u vody oblíbenou zmrzlinu vždy po ruce. Pokud k vašim představám teplých letních večerů neodmyslitelně patří grilovačky s přáteli, nejen že máte i při delším kempování bezpečně uchované (naložené) maso či zeleninu, ale můžete si taky kdykoliv vyrobit led. Zákazníci, kteří vyznávají zdravý životní styl za každé situace, si předem vytvoří jídelníček a přenosná lednička jim jej umožní dodržet i mimo domov, protože salátky nejsou žádný problém. Zastánci domácí stravy zase oceňují možnost navařit si dobroty předem ať už pro sebe nebo pro ty, které se chystají navštívit.

Co umí autolednice 21. století?

Kolik to stojí a podle jakých parametrů vůbec vybírat? Zodpovíme nejčastější otázky, nahlédneme pod pokličku jednotlivých kategorií a podíváme se na nejdůležitější nuance klíčové pro správný výběr. Možností je totiž celá řada a záleží čistě na preferencích každého výletníka.

Přenosné kompresorové autochladničky

Kompresorové chladničky samy o sobě představují v porovnání s těmi absorpčními hned několik významných výhod: vyšší účinnost, výrazně menší spotřebu energie, rychlejší chlazení. Oproti chladničkám na plyn spolehlivě dosahují nižších teplot, a to i při náklonu. Dokonale se tak přizpůsobí i dobrodružstvím na lodi nebo v karavanu. Některé novinky letošní sezóny v této kategorii se svým designem i technologiemi hrdě hlásí ke svému italskému původu. Nainstalujte si originální aplikaci do telefonu a můžete si upravit teplotu chlazení třeba z pláže. Nejnovější modely disponují dotykovým LED displejem a večer nadchnou vnitřním osvětlením, které hezky nasvítí všechny připravené dobroty. Tento typ chladniček nabízí špičkový výkon. Jejich srdcem jsou totiž prvotřídní kompresory SECOP a díky zabudované ochraně autobaterie se nemusíte hlídat a strachovat, že ráno nenastartujete. Nejprodávanější kousky mají kapacitu až 40 litrů. Zařízení jsou vhodná jednak na cesty a v případě, že si zvolíte variantu s možností napájení ze zdroje o střídavém napětí, jsou ideální pro chalupaření. Kvality ocení také řidiči, k jejichž práci neodmyslitelně patří náročné hodiny v kamionu, který je často jejich druhým domovem.

Vestavné kompresorové autochladničky

Tato kategorie produktů těží díky přítomnosti prvotřídních kompresorů ze stejných výhod, které jsme vyjmenovali výše. Vestavné chladničky jsou dílem konstruktérů, kteří mysleli i na náročný terén, zahrnující situace, kdy se loď či obytný přívěs naklání. Nezklamou vás dokonce ani na D1 před Brnem. Tento typ lednic se hodí také všude tam, kde je zapotřebí šetřit prostorem, přičemž ty největší poskytují velkorysý objem až 150 litrů. Můžete si dokonce vybrat variantu SLIM. V tomto případě už opravdu není problém zamrazit si i větší zásoby na delší dobu díky samostatnému mrazáku. Některé autochladničky obsahují vychytávku v podobě tzv. eutektické desky, která dodává zařízení výjimečné akumulační vlastnosti. Kvalitní vestavné kompresorové autochladničky mají ve výbavě další z řady vychytávek. Tím je chytrý systém AIRLOCK poskytující kromě perfektního těsnění také mimořádnou montážní variabilitu. Přizpůsobí se tak interiéru jako ledový chameleon. V této kategorii se kromě osvědčené značky Indel B, o které již byla řeč, vyšplhaly na vrchol žebříčku uživatelských recenzí lednice Vitrifrigo.

Jubilejní slovo majitele a záruka spokojenosti

Do třetice tady máme kategorii termoelektrických autochladniček, jejichž hlavním představitelem je tradiční značka Ezetil. Jsou vyráběny z kvalitních plastů a objemově vám umožní umístit do vnitřního prostoru i velké PET lahve nastojato. Vnější obal je robustní a nemusíte se bát, že by podlehl běžným nárazům. V sezóně pořídíte některé termoelektrické autochladničky se slevou a ceny těch nejprodávanějších se pohybují už kolem 1600 Kč. Pokud jde o účinnost, jsou schopné zchladit vnitřní prostor o nějakých 30 stupňů z okolní teploty, což v praxi znamená, že když je použijete v 35 stupňovém vedru, teplota uvnitř zařízení bude cca 5 stupňů. Termoelektrické autolednice jsou izolovány polyuretanovou pěnovou izolací, která poskytuje vyšší stupeň izolace. Výrazně nižší cena je vykoupena menším chladícím účinkem a vyšší spotřebou elektrické energie. Nejedná se tedy tolik o dlouhodobě výhodnou investici, jako je tomu u předešlých kategorií, ale spíše o nárazové pomocníky.



Přenosné termoelektrické autochladničky

„Letos je to již 10 let, co jsme prodali první autolednici. Začínali jsme se značkou Ezetil a v kategorii termoelektrických autolednic je prodáváme do dnešního dne. Jelikož tato firma přestala vyrábět autolednice kompresorové, stáli jsme vzhledem k vysoké poptávce po této kategorii produktů před rozhodnutím, jakou náhradu zvolit. Chtěli jsme takovou, která bude dosahovat stejných, ideálně však ještě lepších kvalit. Po dlouhém vybírání, rozhodování a díky skvělým zkušenostem jsme zařadili do sortimentu italského hřebce, značku Indel B, která nabízí oproti Ezetilu i vestavné autochladničky pro karavany a lodě. Ty jsou poslední dobou čím dál tím žádanější. Po cca 8 letech od tohoto rozhodnutí již mohu s jistotou říci, že jsme vybrali dobrou značku, jelikož neevidujeme téměř žádné reklamace. Našim cílem je dodat zákazníkovi kvalitní produkt, na který se může spolehnout. Toto je od prvopočátku filozofií naší společnosti. Z tohoto důvodu neprodáváme a nechceme prodávat všechny značky ze sortimentu autochladniček.“

Podrobné informace a kontakt naleznete včetně ostatních autodoplňků na webu. Nejprodávanější produkty jsou expedovány ještě v den objednání (do 13:00) a navíc s dopravou zdarma. Získejte také slevu 100 Kč na kompresorové autochladničky! Stačí zadat při objednávce slevový kód ve tvaru „leto2020". Akce platí do vyprodání zásob.