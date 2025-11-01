Šumava Litera: Když se tradice knihtisku setkává s divokou krásou hor

Festival Šumava Litera, který se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy, si klade za cíl propagovat a popularizovat literaturu s důrazem na Šumavu a představovat ji jako domov literárních postav i místo inspirace pro autory.
Tato událost zdaleka není jen regionální záležitostí; je to živá pocta historické knihařské tradici, jejíž kořeny sahají až k slavnému jménu Johanna Steinbrenera, a současně pomyslný most, který literaturou spojuje Česko, Německo a Rakousko.
„Soutěž říká, že existuje šumavská literatura, že má několik podob a také jazyků. Je charakteristická pro své autory – snad nikde v zemi neexistuje tak silné společenství spisovatelů jako v jižních a západních Čechách,“ přiblížil předseda českojazyčné poroty, spisovatel Jan Štifter.
Město knihy: Odkaz Johanna Steinbrenera
Proč se festival koná právě ve Vimperku? Odpověď leží hluboko v historii. Vimperk má v českém knihtisku výjimečné postavení. Byl druhým místem v Čechách, kde se již v roce 1484 začalo tisknout, a to zásluhou Jana Alacrawa.
Na tuto tradici pak v 19. století navázal Johann Steinbrener (1835–1909), přezdívaný „šumavský Baťa“. Z ničeho vybudoval tiskařské impérium, jehož modlitební knihy a kalendáře v mnoha jazycích doslova zaplavily svět. Na sklonku života tiskl přes milion kalendářů ročně a jeho podnik zaměstnával pětinu obyvatel Vimperka.
Ceny Johanna Steinbrenera
Na Steinbrenerův odkaz se festival hrdě hlásí pojmenováním svých prestižních ocenění – Ceny Johana Steinbrenera. Ty se udělují ve čtyřech hlavních kategoriích: beletrie a poezie, populárně naučné publikace, výtvarné publikace a nejlepší německojazyčná publikace.
Přeshraniční dialog: Literatura nezná hranice
Šumava, po staletí formující zemské hranice, je dnes rozmezím tří států. Zdejší literární festival je tak silným kamínkem v mozaice vzájemného porozumění. Zapojením rakouských a bavorských partnerů pomáhá zacelovat trhlinu přerušené staleté kulturní tradice po vyhnání německého obyvatelstva.
Tento mezinárodní rozměr potvrzuje i Mezinárodní cena Šumava Litera za významný přínos pro česko-německo-rakouskou spolupráci.
Aktuální ročník: Američané na Šumavě
Letošní jedenáctý ročník festivalu se tematicky zaměří na Američany na Šumavě a Bavorském lese. Téma je zvoleno symbolicky k 80. výročí konce druhé světové války. Návštěvníci se mohou těšit na sérii přednášek, diskusí a promítání, které osvětlí fakta, mýty i dezinterpretace amerických stop v regionu.
|Vybrané akce hlavního festivalového týdne
|Kde a Kdy?
|Šumava Litera Galavečer (vyhlášení cen)
|SO 22. 11., 19:00, Vimperk, MěKS
|Předvánoční knižní trh a přednáškový maraton
|SO 22. 11., 10:00, Vimperk, Hotel Zlatá hvězda
|Světlo pro budoucnost (Projekce a beseda o pamětnicích)
|ÚT 18. 11., 19:00, Vimperk, MěKS
|Jan Vondrouš – Americké stopy v průběhu 20. století
|PÁ 21. 11., 19:30, Vimperk, knihovna
|Martin Sichinger – Panna Maria od Sedmi zlodějů (Beseda)
|ÚT 18. 11., 18:00, Volyně, muzeum
Hlasujte pro svou oblíbenou knihu
I vy můžete rozhodnout o jedné z cen. Veřejné hlasování probíhá v soutěži Šumavská ozvěna. Podpořit svou oblíbenou knihu můžete online na webu festivalu. Vítězná kniha bude oceněna během slavnostního galavečera 22. listopadu.
Kompletní program a přehled všech finalistů naleznete na oficiálních stránkách www.sumava-litera.eu.