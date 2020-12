Stubaiský ledovec jako zimní ráj pro sportovce i pohodáře

Stubaiské údolí majestátně zakončuje mohutný, ze všech rakouských ledovců nejrozsáhlejší Stubaiský ledovec. Areál zimních sportů v nadmořské výšce až 3 210 metrů láká po celý rok sjezdovkami, které netrpí nedostatkem sněhu. Provoz tu funguje od září do června a společně s dalšími lyžařskými areály Elferbahnen v Neustiftu, Schlick2000 ve Fulpmes a Serlesbahnen v Mieders tu lyžaři mají k dispozici více než 300 kilometrů sjezdovek všech obtížností. Krátce řečeno: záruka zimních radovánek na nejvyšší úrovni tak vysoká, že na starosti všedních dnů rychle zapomenete.

Abyste mohli zažít plnou nádheru zimy a autentické přírody, nepotřebujete mít bezpodmínečně na nohou lyže. Údolí vás totiž překvapí širokou škálou možností nejrůznějších aktivit: od adrenalinových jako je třeba ledovcové lezení, přes rodinné sáňkování (deset přírodních sáňkařských drah má celkovou délku více než 41 km) až po romantické, či dokonce meditativní procházky nedotčenou původní a tichou přírodou. Můžete nazout sněžnice nebo pevné zimní body a vyrazit. Najdete tady desítky kilometrů precizně značených a upravovaných turistických tras, na kterých objevíte krásy údolí. Běžkaře nadchne 60 kilometrů perfektně upravených běžeckých tratí s výhledy na neuvěřitelná horská panoramata, bruslaři mají v údolí k dispozici tři kluziště. Místní horští vůdci a školy zimních sportů poradí a doprovodí na lyžařských túrách v závratných výškách i dobrodružném lezení v ledu na jednom ze zamrzlých vodopádů, nebo na ledové lezecké věži přímo na Stubaiském ledovci.

Po skvěle prožitém dni plném zážitků na vás čekají kulinářské lahůdky a oáza pohody ve wellness areálu pětihvězdičkového hotelu SPA HOTEL JAGDHOFv Neustiftu. Tento velmi oblíbený hotel je v péči jedné rodiny a hosté její laskavou a starostlivou ruku cítí na každém kroku. Atmosféru charakterizuje luxus a pohoda a vše je tu do posledního detailu velmi citlivě promyšleno pro pohodlí a se zřetelem na čistotu designu a nadčasovost. JAGDHOF je tradiční tyrolský hotel s rustikálním tyrolským prostředím. Zdejší lázeňský areál byl vyznamenán jako Europe’s Best Romantic Destination Spa a kuchyně se pyšní čtyřmi kuchařskými čepci podle Gault & Millaua. Vinný sklípek rovněž nezůstává pozadu a sbírá jednu cenu za druhou od sdružení World of Fine Wine.

Mladí věkem i duchem se budou dobře cítit také ve čtyřhvězdičkovém hotelu HAPPY STUBAI, živém Vintage hotelu, který mistrně kombinuje butikový styl s happy chic. Místo, kde se setkávají hipsteři, akční rodiny a stále činorodí lidé stříbrného věku, kteří milují život v přírodě. Mladý, kreativní tým kouzlí v kuchyni Happy Kitchen pestré lahůdky, které chutnají po horách a dobrodružstvích. Relaxační areál Chill-out-Area s vyhřívaným venkovním bazénem uvolní a dobije po horském dobrodružství.

