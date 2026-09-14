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Stezka svatých

Komerční sdělení

Římov | foto: Novohradsko - Doudlebsko, z.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Jednou z nejdůležitějších součástí kulturního dědictví turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko jsou církevní stavby, tedy kláštery, kostely, kaple, boží muka i zcela malé křížky u cest.

Krajina Novohradských hor a jejich předhůří byla protkána sítí poutních cest, které naváděly věřící k cílovým místům jako je například Dobrá Voda u Nových Hradů, Svatá Trojice, Římov nebo Svatý Kámen u Dolního Dvořiště. Obnova většiny těchto cest je v současnosti asi nereálná, protože byly v minulosti přerušeny díky změně vlastníků dotčených pozemků, vznikem pastvin či hospodářských lesů. Na druhé straně zde můžeme pozitivně vnímat to, že se někte rá poutní místa obnovují a restaurují. Nedávno tak významnou rekonstrukcí prošel poutní areál v Římově. Opravují se však i kostely a kaple, které poutníci kdysi na svých cestách míjeli. Aktuálním příkladem může být kostel sv. Vavřince v Klení či kaple na Mýtinách (u Nových Hradů). Objevují se však i další aktivity. Jejich cílem sice není staveb ní rekonstrukce sakrálních staveb, ale k obnově této součásti kulturního dědictví regionu mohou významně přispět. Jednou z nich je vznik Stezky svatých. Základem stezky je skutečnost, že v naší oblasti je mnoho kostelů či kaplí, které jsou zasvěceny různým svatým a naše laické přesvědčení, že za každým z těchto svatých stojí zajímavý životní pří běh či legenda, každý je spojen s určitými atributy a každý představuje patrona pro konkrétní skupinu obyvatel.

Kostel Dobrá Voda

Trhové Sviny - křížová cesta

Vybrali jsme proto 25 kostelů či kaplí a nechali jsme k nim vytvořit krátký videospot, v kterém je představen nejen příslušný kostel či kaple, ale i svatý, kterému je daný objekt zasvěcen.

Videospot lze pustit pomocí QR kódu, který se nachází na destičce umístěné u příslušného kostela:

1. Poutní kostel Nejsvětější Trojice / Svatá Trojice - Trhové Sviny 2. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele / Žumberk - Žár 3. Kostel sv. Vavřince / Klení - Benešov nad Černou 4. Kostel sv. Mikuláše / Horní Stropnice 5. Kostel sv. Petra a Pavla / Nové Hrady 6. Kaple sv. Rocha / Mýtiny - Nové Hrady 7. Kostel sv. Jakuba Většího / Benešov nad Černou 8. Kostel sv. Prokopa / Besednice 9. Kaple sv. Anežky České / Ločenice 10. Kostel sv. Jana Nepomuckého / Svatý Jan nad Malší 11. Kostel sv. Filipa a Jakuba / Slavče 12. Kostel sv. Jakuba Staršího / Jílovice 13. Kostel sv. Vincence / Doudleby 14. Kaple sv. Barbory / Doudleby 15. Kostel sv. Martina / Střížov 16. Kostel sv. Václava / Velešín 17. Kostel sv. Floriána / Kaplice 18. Kostel sv. Jiří / Blansko - Kaplice 19. Kostel sv. Bartoloměje / Malonty 20. Kostel sv. Ondřeje / Rychnov nad Malší – Dolní Dvořiště 21. Kaple sv. Šebestiána / Cetviny – Dolní Dvořiště 22. Kostel sv. Linharta / Pohorská Ves 23. Kostel sv. Jiljí / Dolní Dvořiště 24. Kostel sv. Michaela / Horní Dvořiště 25. Kostel sv. Anny / Věžovatá Pláně

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