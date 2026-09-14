Stezka svatých

Krajina Novohradských hor a jejich předhůří byla protkána sítí poutních cest, které naváděly věřící k cílovým místům jako je například Dobrá Voda u Nových Hradů, Svatá Trojice, Římov nebo Svatý Kámen u Dolního Dvořiště. Obnova většiny těchto cest je v současnosti asi nereálná, protože byly v minulosti přerušeny díky změně vlastníků dotčených pozemků, vznikem pastvin či hospodářských lesů. Na druhé straně zde můžeme pozitivně vnímat to, že se někte rá poutní místa obnovují a restaurují. Nedávno tak významnou rekonstrukcí prošel poutní areál v Římově. Opravují se však i kostely a kaple, které poutníci kdysi na svých cestách míjeli. Aktuálním příkladem může být kostel sv. Vavřince v Klení či kaple na Mýtinách (u Nových Hradů). Objevují se však i další aktivity. Jejich cílem sice není staveb ní rekonstrukce sakrálních staveb, ale k obnově této součásti kulturního dědictví regionu mohou významně přispět. Jednou z nich je vznik Stezky svatých. Základem stezky je skutečnost, že v naší oblasti je mnoho kostelů či kaplí, které jsou zasvěceny různým svatým a naše laické přesvědčení, že za každým z těchto svatých stojí zajímavý životní pří běh či legenda, každý je spojen s určitými atributy a každý představuje patrona pro konkrétní skupinu obyvatel.
Vybrali jsme proto 25 kostelů či kaplí a nechali jsme k nim vytvořit krátký videospot, v kterém je představen nejen příslušný kostel či kaple, ale i svatý, kterému je daný objekt zasvěcen.
Videospot lze pustit pomocí QR kódu, který se nachází na destičce umístěné u příslušného kostela:
1. Poutní kostel Nejsvětější Trojice / Svatá Trojice - Trhové Sviny 2. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele / Žumberk - Žár 3. Kostel sv. Vavřince / Klení - Benešov nad Černou 4. Kostel sv. Mikuláše / Horní Stropnice 5. Kostel sv. Petra a Pavla / Nové Hrady 6. Kaple sv. Rocha / Mýtiny - Nové Hrady 7. Kostel sv. Jakuba Většího / Benešov nad Černou 8. Kostel sv. Prokopa / Besednice 9. Kaple sv. Anežky České / Ločenice 10. Kostel sv. Jana Nepomuckého / Svatý Jan nad Malší 11. Kostel sv. Filipa a Jakuba / Slavče 12. Kostel sv. Jakuba Staršího / Jílovice 13. Kostel sv. Vincence / Doudleby 14. Kaple sv. Barbory / Doudleby 15. Kostel sv. Martina / Střížov 16. Kostel sv. Václava / Velešín 17. Kostel sv. Floriána / Kaplice 18. Kostel sv. Jiří / Blansko - Kaplice 19. Kostel sv. Bartoloměje / Malonty 20. Kostel sv. Ondřeje / Rychnov nad Malší – Dolní Dvořiště 21. Kaple sv. Šebestiána / Cetviny – Dolní Dvořiště 22. Kostel sv. Linharta / Pohorská Ves 23. Kostel sv. Jiljí / Dolní Dvořiště 24. Kostel sv. Michaela / Horní Dvořiště 25. Kostel sv. Anny / Věžovatá Pláně