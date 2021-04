Stavba prvního českého Domu Ronalda McDonalda byla zahájena

Vybudování Domu je hlavním projektem charitativní organizace Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, která dlouhodobě cílí svou pomoc k vážně nemocným dětem a jejich rodinám. „Posláním Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda je péče orientovaná na rodinu. Když dítě onemocní vážnou nebo život ohrožující chorobou, paralyzuje to všechny členy rodiny, každého jinak. Je to extrémně náročné psychicky, finančně i fyzicky. Rodiče někdy přespávají improvizovaně, často musí cestovat přes celou republiku. Díky Domu Ronalda McDonalda jim nabídneme plnohodnotný odpočinek i zázemí, které podpoří jejich psychiku, aby se mohli co nejvíce věnovat svému nemocnému dítěti a celá rodina mohla díky Domu zůstat pohromadě,“ říká Ivana Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Samotná stavba je naplánována na následujících čtrnáct měsíců. Částku 70 milionů korun, která je třeba na výstavbu, věnoval Nadační fond Dům Ronalda McDonalda jako dar Fakultní nemocnici v Motole. Z prostředků charitativní organizace byly uhrazeny také veškeré projektové a přípravné práce a nadační fond dále počítá s plnou úhradou provozu. „Velmi si vážíme, že si Nadační fond Dům Ronalda McDonalda vybral právě naši nemocnici, kde se rozhodl realizovat tento unikátní projekt, díky němuž budou moct být malí pacienti se svými blízkými. Částka, kterou do výstavby a provozu Domu Ronalda McDonalda věnuje nadační fond, je zároveň největším jednorázovým darem, který kdy Fakultní nemocnice v Motole dostala, a já za něj velmi děkuji,“ říká Miloslav Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Plnohodnotné ubytování pro celou rodinu

Po svém dokončení nabídne Dům Ronalda McDonalda celkem jednadvacet pokojů a pro rodiny budou k dispozici také společná kuchyně s jídelnou, obývací prostor či herna pro děti. V českém Domě Ronalda McDonalda pak bude i pracovna pro rodiče, což není v zahraničí příliš obvyklé. Rodiče se díky tomu mohou střídat u dítěte a jeden z nich může nadále pracovat. Místnost lze navíc využít i jako učebnu. Dům je v souladu s moderními trendy stavěn jako energeticky úsporný a je navržený tak, aby bylo v budoucnosti možné přistavět další patro s patnácti novými pokoji.





Fakultní nemocnice v Motole není náhodná

Ani Fakultní nemocnice v Motole nebyla vybrána náhodně. Vedle celé řady specializovaných pracovišť, která jsou právě v tomto zařízení jediná svého druhu, je v motolské nemocnici i největší onkologické a hematologické centrum pro děti. „Zhoubným onemocněním v České republice onemocní zhruba 350 dětí ročně, z toho je asi polovina diagnostikována právě ve Fakultní nemocnici v Motole. Všechny tyto děti jsou hospitalizované po dobu delší než jeden měsíc, často i déle. Možnost strávit tento čas v blízkosti své rodiny je pro psychiku dětských pacientů nedocenitelná,“ říká MUDr. Vladimír Komrska, CSc., primář Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Tisíce dětských pacientů

Kromě dětí, které se léčí s onkologickým onemocněním, míří do Fakultní nemocnice v Motole tisíce dalších pacientů, mladších osmnácti let. Dětská hematologie a onkologie eviduje zhruba 4,5 tisíce příjmů za rok. Dětské kardiocentrum každoročně přijme k hospitalizaci 1,5 tisíce dětských pacientů a stejný počet je také na dětské neurologii. Oddělení pediatrie má za dvanáct měsíců víc než 5,1 tisíce pacientů. Dohromady jde o bezmála 13 tisíc hospitalizací ročně. Statistiky FN Motol zároveň říkají, že sedm z deseti dětských pacientů je mimopražských.

Právě takovým rodinám už od roku 2002, kdy byl v České republice založen, pomáhá Nadační fond Dům Ronalda McDonalda. Do doby, než bude Dům dokončen, hradí za rodiče nemocných dětí ubytovnu v areálu motolské nemocnice, stejně jako přispívá na rekonstrukce pokojů v krajských nemocnicích. Nadační fond takto každoročně rodinám uhradí mnoho stovek nocí.

Drtivá většina částky, které do Nadačního fondu v průběhu let doputovala, pochází od zákazníků a franšízantů společnosti McDonald’s. Do sbírky se zapojují jak jednotlivé restaurace, které posílají část svých příjmů, tak hlavně samotní zákazníci ať už formou přímých příspěvků či nákupem charitativních předmětů. „Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim zákazníkům. Je to hlavně jejich zásluha, že byl základní kámen Domu Ronalda McDonalda položen a že už v dohledné době přivítá první rodiny nemocných dětí. Velké díky ale také patří všem franšízantům a zaměstnancům, moc si vážím jejich pracovního nasazení a finanční podpory, bez které bychom se dnes nemohli těšit z tak velké události,“ říká Tomasz Rogacz, generální ředitel McDonald’s ČR/SK.