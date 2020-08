Skvělá vína jako turistický cíl? Na jižní Moravě určitě!

Většina lidí si jižní Moravu spojuje právě s vínem, které zde hraje opravdu zásadní roli a místní jsou na to patřičně hrdí. Nachází se zde vinařská oblast Morava, která se skládá ze 4 vinařských podoblastí – Znojemské, Mikulovské, Slovácké a Velkopavlovické. Dohromady zaujímají zhruba 96 % registrovaných vinic v Česku a vinařství a vinohradnictví tu mají své kořeny už v dávné historii. Nejrozšířenějšími odrůdami jsou Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Frankovka a Svatovavřinecké, ale samozřejmě tu najdeme v podstatě všechny dostupné odrůdy jak modrých, tak bílých hroznů. Při cestách po jižní Moravě by tak bylo chybou alespoň na chvíli nezastavit v nějaké vinařské obci, kterých je zde přes 300, a neochutnat něco dobrého od místních vinařů.

Mikulov

Pokud se na jižní Moravu vypravíte, tak si rozhodně nesmíte nechat ujít Lednicko-valtický areál. Toto neuvěřitelné lichtenštejnské panství, zapsané od roku 1996 na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, patří mezi největší a nejúžasnější komplexy nejenom v Česku. Jednou z částí areálu je pak valtický zámek, kde se ve sklepení nachází expozice Salonu vín a ochutnat zde můžete 100 aktuálně nejlepších vín České republiky. Další důležitou zastávkou by pak měla být historická města spojená s vínem Znojmo a Mikulov. Obě jsou bohatá na vinařské zajímavosti a unikáty, které stojí za to vidět nejenom milovníkům vína, ale i turistům, kteří se sem vypraví na výlet. Samozřejmě si zde také můžete dát skvělá vína místních vinařů, kteří všem rádi představí, co dobrého vyrábí.

Lednice

Zájemci o sport, turistiku i přírodu si zde také přijdou na své, ale ani oni nepřijdou o místní víno. Jižní Morava je ideálním místem pro cyklisty. Skoro celá je protknuta sítí vinařských stezek, které vám umožní nejenom nasbírat kilometry do pedálů a zároveň si udělat příjemnou zastávku. Jak již název vinařské stezky napovídá, na zajímavých místech spojených s vínem. Pokud dáváte přednost před kolem chůzi, tak se můžete třeba projít po vinicích a vinohradech, kterých je zde také nespočet, a v některých obcích tyto procházky bývají doplněny i výkladem vinaře.

Petrov - Plže

Pálava

To je jen lehký nástin možností vinařské Moravy. Ať už se tam vypravíte za vínem, památkami nebo přírodou, určitě nebudete litovat a strávíte tam krásné a pohodové chvíle. Sami poznáte, kolik toho jižní Morava nabízí, a stihnout vše snad ani nejde.

