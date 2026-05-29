Sklárna Jílek: Zažijte sklářské řemeslo po celý rok i na Lustrfestu

Skutečná huť v provozu: Dveře jsou otevřené po celý rok
Rodinná sklárna, která na stejném místě funguje již od roku 1905, patří k nejstarším nepřetržitě fungujícím sklárnám v České republice. Zatímco mnohá místa lákají turisty pouze na statické expozice, v areálu Sklárny Jílek na vás čeká skutečná, autentická atmosféra ruční výroby. Je tam stále co dělat a co ukázat – běžný pracovní den znamená fascinující podívanou plnou řemeslného umu.
Návštěvníci mohou do sklárny zavítat kdykoliv během roku a užít si kompletní sklářský servis. Mohou využít komentovaných prohlídek, kdy je průvodci zavedou přímo do srdce provozu a návštěvníci tak dostanou příležitosti nahlédnout pod zkušené ruce mistrů. Každý, kdo najde odvahu, si může sám s pomocí sklářské píšťaly vyzkoušet, jak náročné je si vytvořit svůj vlastní skleněný suvenýr. Po prohlídce mohou navštívit podnikovou prodejnu, kde si mohou zakoupit originální designové výrobky z místní produkce. „Největší radost máme z reakcí návštěvníků. Každý, kdo projde výrobou, zůstane fascinovaný tím, že tradiční sklářská výroba stále funguje v takové míře,“ shodují se zástupci sklárny.
Ideální cíl pro rodinný výlet
Návštěva sklárny se dá snadno proměnit v celodenní program. Přímo u areálu na vás čeká stylová kavárna Druhá kolej umístěná v historickém železničním vagónu hned vedle nádraží, kam pravidelně přijíždí oblíbený Kamenický motoráček. V centru města pak najdete moderní kavárnu LUSK, která letos oslaví svůj první rok provozu a slouží jako designové komunitní centrum setkávání, kde se propojuje skvělá káva se sklářským světem.
Kamenický Šenov je navíc ideálním výchozím bodem pro výlety – k ikonické Panské skále (kamenným varhanám) je to od sklárny jen pár minut a na dosah ruky máte krásy Lužických hor i Českého Švýcarska.
Nadcházející Lustrfest: Speciální víkend plný noční show a zážitků
Skvělým momentem, kdy sklárnu navštívit a zažít ji v netradičním světle, je nadcházející festival Lustrfest, který proběhne 12. a 13. června a propojí oslavy 170 let místní sklářské školy, tradiční řemeslo místních sklářů i současnou podobu českého designu. Pro tento víkend je v areálu připraven exkluzivní program, který návštěvníky vtáhne přímo do atmosféry živého sklářského řemesla.
Páteční večer plný emocí a noční atmosféry
Páteční program odstartuje vinným večerem v projektu Druhá kolej. Následně sklárna otevře návštěvníkům v magické večerní atmosféře. Hlavním bodem programu bude noční floristická show v podání mistrů republiky ve floristice doplněná hudebním vystoupením propojujícím klasickou hudbu a rock.
Sobota ve znamení workshopů a vzácných hostů
V sobotu bude huť i podniková prodejna přístupná všem, kteří chtějí vidět tradiční výrobu zblízka. Zájemci si budou moci vyzkoušet foukání skla nebo sledovat tradiční výrobu. Důležitou částí programu bude Floristický workshop kde si návštěvníci sami vytvoří květinové aranžmá. Během dne bude navíc probíhat beseda s herečkou Chantal Poullain. Odpolední zlatý hřeb programu na huti – chvíle, kdy mistři skláři odloží běžné formy a tvoří originální autorské kusy z čisté inspirace přímo před vašima očima.
Unikátní festivalové pivo Falkenštejn
Speciálně pro Sklárnu Jílek a letošní festival vzniklo ve spolupráci s vyhlášeným Pivovarem Falkenštejn limitované festivalové pivo. Tento speciál budete moci ochutnat pouze v areálu spolu s dalšími regionálními dobrotami.
Ať už do sklárny zavítáte na speciální páteční noční show během Lustrfestu, nebo v jakýkoliv jiný den v roce, Sklárna Jílek vám ukáže, že sklářská tradice stále žije každou minutu. Přijďte si sklářskou radost zažít na vlastní oči!