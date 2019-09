Ruhpolding: Jedinečný dovolenkový tip pro běžkaře a biatlonisty

Na 130 kilometrů běžeckých tratí kolem Ruhpoldingu se zdá být téměř nekonečných a tratě sahají až do sousedního údolí Reitim Winkl. Zdejší trasy patří dle skiresort.de mezi nejlepší na světě a u mezinárodní severské světové elity k nejznámějším v Evropě.

Především krásná příroda v oblasti tří jezer s nádherným panoramatem hor přitahuje do čerstvě upravených stop v Ruhpoldingu stále více amatérských běžkařů. Díky tomu, že jsou jezera seřazena vedle sebe jako perly na šňůrce a dokonale zasazena do hor v okolí Ruhpoldingu, je oblast tří jezer místními nazývána také „Malá Kanada“.

Běžkování za slunečného dne. © Ruhpolding Tourismus GmbH

Uprostřed překrásné krajiny a podél stále se třpytících jezer mohou kroužit po okruhu jak začátečníci, tak pokročilí. Mohou si vybrat, zda zvolí bruslení, nebo klasický styl. Příznivci zimní turistiky zde naleznou bezpočet upravených cest, které zvou k odpočinkové procházce.

Dopolední klid na upravených trasách. © Ruhpolding Tourismus GmbH

Vyhněte se davům turistů

Kdo by potřeboval malou přestávku na odpočinek, může se za hezkých dnů posilnit v původní horské chatě Mitterseehütte horkými nápoji, malou svačinou a hřejivými slunečními paprsky. To vše daleko od běžné masové turistiky.

Ruhpolding je typickou bavorskou oblastí a nachází se v Chiemgauských Alpách poblíž Salzburku. Již několik desetiletí toto místo doslova žije biatlonem. Nadšení každoročně stoupá v lednu, kdy dosáhne svého vrcholu. Tehdy se v Chimgauské aréně koná BMW IBU Světový pohár v biatlonu. Nadcházející ročník proběhne ve dnech 14. - 19. ledna 2020.

Běžkování s nádherným výhledem. © Ruhpolding Tourismus GmbH

Letos poprvé můžete zažít tréninky biatlonových hvězd

Chiemgauská aréna na úpatí Zirmbergu je bavorskou federální základnou pro biatlon a nordické lyžování. Ke Světovému poháru se zde každoročně sejde až 65 tisíc návštěvníků, kteří chtějí zažít tento závod naživo a spatřit top hvězdy biatlonové scény bojující o body do žebříčku. Také nově integrovaná sluneční tribuna umožňuje návštěvníkům mít ten nejlepší pohled do dění závodu. Poprvé nabízí tato aréna také možnost spoluzažít tréninky biatlonových hvězd a podívat se i do zákulisí. Takzvaná Aréna Tour (od 13. ledna 2020) vede skrze takové prostory, které jsou normálně přístupné pouze samotným atletům a trenérům. Od února se mohou nadšenci běžkování v záři reflektorů prohnat po stezkách a může se tak stát, že se budete o tento prostor v jeden moment dělit s některým ze sportovců.

Světový pohár v biatlonu. © Ruhpolding Tourismus GmbH