Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty

Dovolte nám malé ohlédnutí za rokem, který byl plný splněných přání.
Když se ohlédneme za uplynulými měsíci, vidíme rok, ve kterém cestovní ruch nejen ožil, ale v mnoha ohledech překonal všechna očekávání. Rok 2025 potvrdil, že touha objevovat nové horizonty je v nás hluboce zakořeněna. Viděli jsme nárůst zájmu o kvalitní, individuální cestování a trend tzv. „workations“, kdy jste se rozhodli spojit práci s odpočinkem v těch nejkrásnějších koutech planety.
Destinace, které si získaly vaše srdce
Tradiční evropské perly jako Francie, Španělsko či Itálie zůstávají stálicemi, ale rok 2025 patřil především exotice. Naším absolutním králem se staly Maledivy. Tento unikátní „ráj na zemi“ přilákal rekordní počet z vás, kteří hledali klid, soukromí a fascinující podmořský život.
„Maledivy jsou naše srdeční záležitost. Většinu ostrovů jsme osobně navštívili a víme, že každý z nich má svůj specifický charakter,“ říká Jitka Rudolf, jednatelka RUDOLF REISEN. Kromě Malediv jsme vás s radostí doprovázeli i do dalších úžasných míst – na zelený Mauritius, do stále populárnějšího vietnamského Phu Quoc, za lemury na Madagaskar nebo do pouštní pohádky v jordánském Wadi Rum.
25 let na cestě s vámi
Letošní rok byl pro nás i připomínkou naší cesty, která začala před čtvrtstoletím. Jako jedni z prvních jsme v Česku začali nabízet zájezdy německých a rakouských cestovních kanceláří a dnes jsme pro vás zárukou bezkonkurenčních cen a širokého výběru.
V RUDOLF REISEN však neprodáváme jen letenky a hotely. Naším cílem vždy bylo a bude připravovat dovolenou na míru – s takovou péčí, jako bychom ji chystali pro sebe. „Našich dlouholetých zákazníků si velice vážíme. Jejich důvěra, se kterou se k nám vracejí, je pro nás tou největší odměnou a motorem do další práce,“ dodává Jitka Rudolf.
Děkujeme, že cestujete s námi
Závěr roku je ideální příležitostí k vděčnosti.
Našim klientům: Děkujeme za každou nadšenou recenzi i za důvěru, se kterou nám svěřujete svůj nejcennější čas – vaši dovolenou. Vaše zážitky jsou pro nás potvrzením, že naše práce má smysl.
Našim obchodním partnerům: Děkujeme za profesionální spolupráci, díky které můžeme našim klientům nabízet servis na té nejvyšší úrovni, ať už jde o transfery, pojištění nebo specifická přání v luxusních resortech.
Co nás čeká v roce 2026?
Naše plány jsou jasné: i nadále pro vás objevovat netradiční cíle, osobně testovat nové resorty a rozšiřovat rodinu spokojených cestovatelů. Svět je příliš krásný na to, abychom ho neviděli na vlastní oči.
Pokud stále sníte o bílých plážích Malediv nebo dobrodružství v džungli, neváhejte. My v RUDOLF REISEN jsme připraveni vám tyto sny splnit i v nadcházejícím roce.
Šťastnou cestu do roku 2026 přeje tým RUDOLF REISEN.
Více inspirace pro vaše další cesty najdete na www.rudolfreisen.cz.