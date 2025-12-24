Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty

Komerční sdělení
Rok 2025 se do historie cestování zapsal jako rok velkého návratu k naprosté svobodě pohybu. Svět se nám opět otevřel v celé své kráse a my v RUDOLF REISEN jsme měli tu čest být u toho, když se vaše sny o dálkách stávaly skutečností.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty | foto: Velký Semerink, s.r.o.

Dovolte nám malé ohlédnutí za rokem, který byl plný splněných přání.

Když se ohlédneme za uplynulými měsíci, vidíme rok, ve kterém cestovní ruch nejen ožil, ale v mnoha ohledech překonal všechna očekávání. Rok 2025 potvrdil, že touha objevovat nové horizonty je v nás hluboce zakořeněna. Viděli jsme nárůst zájmu o kvalitní, individuální cestování a trend tzv. „workations“, kdy jste se rozhodli spojit práci s odpočinkem v těch nejkrásnějších koutech planety.

Destinace, které si získaly vaše srdce

Tradiční evropské perly jako Francie, Španělsko či Itálie zůstávají stálicemi, ale rok 2025 patřil především exotice. Naším absolutním králem se staly Maledivy. Tento unikátní „ráj na zemi“ přilákal rekordní počet z vás, kteří hledali klid, soukromí a fascinující podmořský život.

„Maledivy jsou naše srdeční záležitost. Většinu ostrovů jsme osobně navštívili a víme, že každý z nich má svůj specifický charakter,“ říká Jitka Rudolf, jednatelka RUDOLF REISEN. Kromě Malediv jsme vás s radostí doprovázeli i do dalších úžasných míst – na zelený Mauritius, do stále populárnějšího vietnamského Phu Quoc, za lemury na Madagaskar nebo do pouštní pohádky v jordánském Wadi Rum.

Sny o Maledivách vám pomůže splnit RUDOLF REISEN
Sny o Maledivách vám pomůže splnit RUDOLF REISEN

25 let na cestě s vámi

Letošní rok byl pro nás i připomínkou naší cesty, která začala před čtvrtstoletím. Jako jedni z prvních jsme v Česku začali nabízet zájezdy německých a rakouských cestovních kanceláří a dnes jsme pro vás zárukou bezkonkurenčních cen a širokého výběru.

V RUDOLF REISEN však neprodáváme jen letenky a hotely. Naším cílem vždy bylo a bude připravovat dovolenou na míru – s takovou péčí, jako bychom ji chystali pro sebe. „Našich dlouholetých zákazníků si velice vážíme. Jejich důvěra, se kterou se k nám vracejí, je pro nás tou největší odměnou a motorem do další práce,“ dodává Jitka Rudolf.

Děkujeme, že cestujete s námi

Závěr roku je ideální příležitostí k vděčnosti.

Našim klientům: Děkujeme za každou nadšenou recenzi i za důvěru, se kterou nám svěřujete svůj nejcennější čas – vaši dovolenou. Vaše zážitky jsou pro nás potvrzením, že naše práce má smysl.

Našim obchodním partnerům: Děkujeme za profesionální spolupráci, díky které můžeme našim klientům nabízet servis na té nejvyšší úrovni, ať už jde o transfery, pojištění nebo specifická přání v luxusních resortech.

Sny o Maledivách vám pomůže splnit RUDOLF REISEN

Co nás čeká v roce 2026?

Naše plány jsou jasné: i nadále pro vás objevovat netradiční cíle, osobně testovat nové resorty a rozšiřovat rodinu spokojených cestovatelů. Svět je příliš krásný na to, abychom ho neviděli na vlastní oči.

Pokud stále sníte o bílých plážích Malediv nebo dobrodružství v džungli, neváhejte. My v RUDOLF REISEN jsme připraveni vám tyto sny splnit i v nadcházejícím roce.

Šťastnou cestu do roku 2026 přeje tým RUDOLF REISEN.

Více inspirace pro vaše další cesty najdete na www.rudolfreisen.cz.

Nejčtenější

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Světelná výstava Evropa rozzářila Prahu

Komerční sdělení

Pražské Žluté lázně se rozzářily statisíci světly. Nabízejí zážitek pro celou rodinu.

Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Komerční sdělení
Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Tradiční akce přilákala tisíce návštěvníků a pomohla Nemocnici Jihlava.

Čtvrtstoletí technologií, lidí a života v šumavském rytmu

Komerční sdělení
ČTVRTSTOLETÍ TECHNOLOGIÍ, LIDÍ A ŽIVOTA V ŠUMAVSKÉM RYTMU

Když se řekne Rohde & Schwarz Vimperk, nejde jen o továrnu. Je to příběh lidí, technologií a místa, kde se průmyslová tradice proměnila v moderní centrum špičkové výroby. V roce 2026 uplyne 25 let od...

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video, jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty

Komerční sdělení
Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty

Rok 2025 se do historie cestování zapsal jako rok velkého návratu k naprosté svobodě pohybu. Svět se nám opět otevřel v celé své kráse a my v RUDOLF REISEN jsme měli tu čest být u toho, když se vaše...

24. prosince 2025

Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Komerční sdělení
Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje dotační programy, díky kterým mohou nejrůznější organizace žádat krajský úřad o finanční podporu v oblasti školství, kultury, památkové péče, zdravotnictví či...

23. prosince 2025

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

Komerční sdělení
Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

JUMBO stěhování, s.r.o. je česká firma poskytující profesionální stěhovací služby. Zajišťuje stěhování těžkých břemen a strojů o hmotnosti až 300 tun včetně jejich montáže a demontáže a kompletního...

23. prosince 2025

Věděli jste, jak zinek pomáhá vaší imunitě?

Komerční sdělení

V období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění je velmi pravděpodobné, že se nakazíme virem a naše imunita bude muset několik dní bojovat s následky infekčního onemocnění. Užitečným pomocníkem...

23. prosince 2025

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video, jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

23. prosince 2025

Nošovický Hyundai a ochránci přírody obnovují beskydské louky

Komerční sdělení

Hyundai a organizace ČSOP Salamandr společně pečují o beskydské louky, vysázely 22 tisíc stromků a podporují tak biodiverzitu a zachování tradičního rázu krajiny. Ochránci navíc využívají...

22. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

22. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

22. prosince 2025

Expert CYBEXu Ščepka varuje: Péřová bunda do autosedačky nepatří

Komerční sdělení

Zimní období svádí k tomu děti v autě „pořádně obléct“. Právě silné bundy a kombinézy ale mohou v autosedačce výrazně snížit bezpečnost dítěte.

22. prosince 2025

Konec čekání na CD: Nemocnice posílají snímky lékařům digitálně

Komerční sdělení

Digitalizace zdravotnictví zrychluje výměnu dat. Výměnná síť mDEX už pomáhá a funguje kromě Česka i v největších slovenských státních nemocnicích včetně UNLP Košice, kde je spolupráce přínosem pro...

22. prosince 2025

Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě

Komerční sdělení
Odstrojený vánoční stromek v příslušném kontejneru

V Ostravě bude opět probíhat svoz odstrojených vánočních stromků od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby, tedy tam, kde na těchto stanovištích stojí kontejnery o objemu 1100...

22. prosince 2025

Umělá inteligence jako pomocník pro každodenní život.

RR AI

Umělá inteligence jako pomocník pro každodenní život. Realiťák roku ve spolupráci s Reality.iDNES podporuje nový kurz AI osobní asistent. Umělá inteligence se v posledních letech stává běžnou...

20. prosince 2025  7:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.