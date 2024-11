Revoluce v lyžování na Lipně

Najdete tady více jak 13 km špičkově upravených sjezdovek, dětské výukové hřiště Foxpark zdarma, jednu z nejlepších lyžařských škol, nechybí snowpark, skicrossová dráha nebo měřený slalom. Kvalitní úprava sjezdovek za pomocí nejmodernější techniky, stejně jako špičková gastronomie je samozřejmostí.

A jakou revoluci si na Lipně přichystali?

Od letošní zimní sezony přechází areál na dynamický model cen. Mnoho z vás ho jistě zná například z letecké dopravy, nebo z jiných horských středisek. Největší výhodou tohoto modelu je, že čím dříve nakoupíte, tím více ušetříte. A každý den se počítá! Při včasném nákupu lze například získat 1denní skipas již od 690 Kč. Ale ani pozdním nákupem neutratíte více peněz než minulou zimní sezónu. Nejvyšší cena v rámci dynamických cen totiž nepřekročí cenu skipasů v hlavní sezóně minulého roku.

Aktuální ceny najdete v e-shopu na webových stránkách www.lipnocard.cz Cena se vám zobrazí po zvolení typu skipasu, věkové kategorie a datum prvního dne platnosti skipasu. Stále si také můžete zakoupit nejlevnější skipas široko daleko na sjezdovku s výhledem na lipenské jezero. I pro tento druh skipasu platí dynamický model cen. Nadále také platí, že k dospělému, nebo seniorskému skipasu je dětský skipas za 50% ceny.

Sečteno podtrženo, pokud nakoupíte včas, zaplatíte dokonce méně něž loňský rok. Pokud tedy znáte termín vaší zimní dovolené, hurá na e-shop. Každý den se počítá, stejně jako každé euro.

Rozmary počasí bere areál na sebe

Mimo dynamického modelu cen si areál nachystal také historicky nejvýhodnější celosezónní skipas. Až do konce listopadu si můžete pořídit dospělý jen za 7 580 Kč. To ale není vše. Ke každému dospělému, nebo seniorskému celosezonnímu skipasu si můžete dokoupit dětský skipas jen za 1 000 Kč. Od 1. prosince pořídíte celosezonní skipas pro dospělého za cenu 8 340 Kč. Pokud k němu rovnou koupíte i dětský celosezonní skipas, bude Vás stát jen 1 500 Kč.

Ovšem tímto to nekončí! V Rodinném areálu berou letos rozmary počasí na sebe a pokud se nebude lyžovat alespoň 60 dní v rámci celé lyžařské sezony, vrátí Vám 100% nákupní ceny.

Areál, co nabízí vždy něco navíc

Z lyží můžete rovnou vyrazit na unikátní Stezku korunami stromů. Stezka vám umožní prozkoumat krásu šumavské přírody i krajiny a podívat se na ni z nové perspektivy. Projdete se po 675 metrů dlouhé stezce, která vás zavede až do výšky 24 metrů nad zemí. Po cestě si užijete mnohá adrenalinová zastavení a pak se vydáte do výšky 40 metrů nad zemí, do samotné věže této stezky.

Kdo má raději odpočinek, může si dopřát relaxaci v Aquaworldu. Zde naleznete nejenom výhled na lipenské jezero přímo z bazénu, ale i vířivku, dětské vodní prvky, nebo dvě parádní sauny.

Mimo to areál nabízí i mnoho akcí pro dospělé a děti. Například v sobotu 7. prosince se budou po areálu prohánět čerti, andělé i Mikuláš v rámci akce Pekelná stezka. 14. prosince si můžete užít akci Vánoční jarmark. Nejaktuálnější informace o akcích naleznete na lipno.info v sekci kalendář.

Nechte se hýčkat ve Stodole

A až vám vyhládne, nesmíte minout restauraci Stodola, nebo bistro Kramec, kde se o vaše prázdné žaludky postará profesionální tým vedený šéfkuchařem Michalem Hrudou. Čekají vás zde tradiční jídla v netradičním pojetí. Samozřejmostí je využití lokálních surovin a vysoký standard servisu.

Mnoho návštěvníků miluje sladké tečky. A přesně proto je tady cukrárna Povidloň. Zaskočte si po lyžování, nebo třeba po vycházce na Stezku korunami stromů na výborný zákusek, kvalitní kávu, nebo domácí vaječňák.

Vše na jednom místě najdete na lipno.info