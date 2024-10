Revoluce v lyžování na Lipně!

A jak moc můžete ušetřit?

V Rodinném areálu Lipno hodně. Jen si představte, že právě tady můžete po celou sezónu lyžovat za cenu pětidenního skipasu. Ano čtete správně. Až do konce října si můžete pořídit dospělý celosezónní skipas jen za 6 890 Kč. To ale není vše. Ke každému dospělému, nebo seniorskému celosezónnímu skipasu si můžete dokoupit dětský skipas jen za 500 Kč. Takže jeden dospělý plus jedno dítě lyžuje celou sezónu jen za 7 390 Kč.

Ovšem ani tímto to nekončí! V Rodinném areálu berou letos rozmary počasí na sebe a pokud se nebude lyžovat alespoň 60 dní v rámci celé lyžařské sezóny, vrátí Vám 100% nákupní ceny. A to už je nabídka, která se prostě nedá odmítnout. K tomu připočtěme unikátní výukové hřiště Fox park, více jak 13 km špičkově udržovaných sjezdovek, ještě lepší a rychlejší dopravní spojení díky obchvatu Českých Budějovic anebo jednu z nejlepších lyžařských škol v celé České republice. Nenechte si tuto nabídku ujít! Platí jen do konce října a více informací zjistíte na lipno.info.

A než se zima ohlásí, vyrazte si na Lipno užít barevný podzim!

Navštivte unikátní Stezku korunami stromů. Stezka vám umožní prozkoumat krásu šumavské přírody i krajiny a podívat se na ni z nové perspektivy. Projdete se po 675 metrů dlouhé stezce, která vás zavede až do výšky 24 metrů nad zemí. Po cestě si užijete mnohá adrenalinová zastavení a pak se vydáte do výšky 40 metrů nad zemí, do samotné věže této stezky.

Pro rodiny s dětmi je největší lákadlo dětský ráj plný zábavy – Království lesa. Na jeho návštěvníky čeká přes čtyřicet různých druhů atrakcí, které jsou všechny inspirovány životem v lese a vyřádí se na nich úplně všichni. Dospělí i děti. Otevřeno bude až do konce října. O podzimních prázdninách zde také můžete zdarma využít animace s lišákem Foxem, zajít na stezku odvahy, nebo se vydat na Halloweenská cestu. Více zjistíte na lipno.info.

Kdo má rád pěší turistiku, neměl by si nechat ujít naší novou naučnou stezku okolo vrcholu Kramolína, kde se dozvíte něco z historie Lipna, zajímavosti o šumavské přírodě a dětem se budou líbit živé ovečky, které po cestě potkáte. Stezka je dlouhá cca 2,8 km a není fyzicky náročná.

Pro adrenalinové nadšence doporučujeme využít místní lanový park se závěrečnou jízdou přes rybníček.

Ubytujte se v centru dění

Na Lipně se ubytujte ve stylovém hotelu Element, který představuje ideální výchozí místo na veškeré aktivity a splní vaše požadavky, ať už se vypravíte na několik dní, celý víkend nebo jenom jednu noc.

Více informací, včetně kalendáře akcí i gastro akcí najdete na webu lipno.info nebo na Facebooku a Instagramu.