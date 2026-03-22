Regionální muzeum v Českém Krumlově

Komerční sdělení
Od 31. března do 30. srpna 2026 bude ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově probíhat výstava „Seidel.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Regionální muzeum v Českém Krumlově | foto: Regionální muzeum v Českém Krumlově

Fotografické dílo v minulosti a dnes“, která poprvé po mnoha letech představí v mimořádném rozsahu fotografickou tvorbu Josefa a Františka Seidelových spolu s autentickými dobovými předměty ze sbírek muzea i významných domácích a zahraničních institucí. Výstava symbolicky navazuje na dvacet let novodobé existence Musea Fotoateliér Seidel a připomíná mimořádný význam Seidelova díla jako jedinečného obrazového svědectví o Šumavě, jejím životě, krajině i zaniklých místech. Slavnostní vernisáž se uskuteční 31. března 2026 v 18 hodin a koná se ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje.

„Nejvěrnější obrazový kronikář Šumavy, tvůrce její paměti, král šumavských fotografů…“ Tato sousloví bývají spojována se jménem fotografa Josefa Seidela (1859–1935), „…který Šumavu zachytil způsobem doslova neopakovatelným. Taková, jaká je na jeho snímcích, už totiž neexistuje a nijaký sen ji nemůže vzkřísit skutečnější, než na nich působí a navěky působit bude“. (Jan Mareš, Kohoutí kříž www.kohoutikriz.org)

Se znalostí tehdejší doby a díla Seidelových fotografických souputníků nezbývá než přiznat, že tato hodnocení nejsou nadnesená. Seidel byl obdivuhodný muž, který během svého života vytvořil rozsáhlé fotografické dílo nesmírné hodnoty. Jeho záběry jsou striktně geograficky vymezeny: hlavním motivem je Šumava, ve všech podobách a ve všech časech. Svým objektivem zachytil snad všechny její krásy.

Po dvaceti letech fungování novodobého Musea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově je letos připravena výstava: Seidel. Fotografické dílo v minulosti a dnes. Tato symbolická brána do staré Šumavy se otevře v Regionálním muzeu v Českém Krumlově 31. března 2026.

Poprvé po mnoha letech tak Seidelovo fotografické dílo bude prezentováno na jednom místě v nebývalém rozsahu. Sloučením Fotoateliéru Seidel s Regionálním muzeem v závěru roku 2025 získaly vzácné dobové snímky k dispozici rozlehlé prostory v přízemí muzea, a tak je možné poprvé ukázat i předměty, které byly doposud ukryty pouze v depozitáři.

Fotografie Josefa a Františka Seidelových zachycují všední život, slavnosti, práci, portréty, krajinu, architekturu i místa, která dnes už zmizela. Snímky ovšem tentokrát doplní autentické dobové artefakty, které jakoby vystoupily přímo z dávných fotografií. Výstava nachystá milovníkům Šumavy mnohá překvapení, ale i očekávaná setkání – s osobnostmi známými z literární encyklopedie Kohoutí kříž, s historií zaniklého Šumavského muzea v Horní Plané, s fotoalby vysídlených Krumlovanů, s křehkými poklady ze sklárny Lenora, s nejmodernějším sklářským ztvárněním motivu Srdce Vltavy a s mnoha dalšími exponáty. Poprvé v nové době rovněž ožijí vzácné Seidelovy stereofotografické snímky Šumavy poskytující navzdory uplynulým staletím dokonalou prostorovou iluzi starých míst.

Dobové předměty dokreslující Seidelovy snímky pocházejí ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově, Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Šumavského muzea ve Vídni, Šumavského muzea v Pasově, Národního památkového ústavu, od soukromého sběratele skla Lubomíra Šmrhy a jako protiváha z české sklářské společnosti Lasvit.

Výstava potrvá do 30. srpna 2026 a je zpestřena dalším programem. Tak to nepropásněte…

Z doprovodného programu výstavy vybíráme:

  • 14. 4. od 18.00 hod. | Jazzband schwarzenberské granátnické gardy“ – večer se Seidelovými snímky a hudbou, jež bavila krumlovské tanečníky za první republiky, Regionální muzeum v Českém Krumlově. Ve spolupráci s Festivalem komorní hudby Český Krumlov
  • 21. 4. od 18.00 hod. | „Zaniklé obce a hranice států i hranice v nás – přednáška, Jiří Padevět a Jindřich Špinar, Regionální muzeum v Českém Krumlově
  • 5. 5. od 18.00 hod. | „Fenomén srdce Vltavy“ – přednáška, Petr Pavelec, Regionální muzeum v Českém Krumlově
  • 12. 5. od 18.00 hod. | „Reportáže na fotografiích obou Seidelů“ – prezentace, Petr Hudičák, Regionální muzeum v Českém Krumlově
  • 29. 5. od 19.00 do 23.00 hod. | „Muzejní noc u Seidelů – kostýmované komentované prohlídky Seidelova secesního fotoateliéru
  • 2. 6. od 18.00 hod. | Šumavské muzeum v Horní Plané“ – přednáška, Ivan Slavík, Regionální muzeum v Českém Krumlově
  • 5. 6. od 19.00 hod. | „Kouzlo stereofotografie. Stará Šumava na unikátních trojrozměrných snímcích (nejen) z fotoateliéru Seidel“ – prezentace, Matěj Boháč – v rámci programu Muzejní noci, Regionální muzeum v Českém Krumlově
  • 14. 7. od 18.00 hod. | „Rok 2007 – dokončení revitalizace a příprava expozice Musea Fotoateliér Seidel“ – prezentace, Petr Hudičák, Regionální muzeum v Českém Krumlově

Termíny komentovaných prohlídek, další program, rezervace: www.seidel.cz, www.muzeumck.cz.Změna programu vyhrazena.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ PO DOBU KONÁNÍ VÝSTAVY SEIDEL. FOTOGRAFICKÉ DÍLO V MINULOSTI A DNES:
(zahrnuje individuální návštěvníky i skupiny)

Pro návštěvníky Musea Fotoateliér Seidel – bezplatný vstup do Regionálního muzea v Českém Krumlově.

Pro návštěvníky výstavy v Regionálním muzeu v Českém Krumlově – sleva 50 % na vstup do Musea Fotoateliér Seidel.

Nejčtenější

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Komerční sdělení

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

Bosch Jihlava: ples plný hvězd, dar nemocnici i Octavia pro inovátora

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce firemní ples ze dne 6.3.2026.

Společnost Bosch znovu ukázala podporu regionu. Na plese plném hvězd předala štědrý finanční dar Nemocnici Jihlava a ocenila nápady svých zaměstnanců. Nejlepší inovátor získal jako odměnu novou Škodu...

Korunovační klenoty na cihličce z ryzího zlata za akční cenu 990 Kč

Komerční sdělení

Ano, je to tady! Cihlička z ryzího zlata s českými korunovačními klenoty za zvýhodněnou cenu 990 Kč. Ale pozor, jen do vyprodání zásob. Nejvzácnější korunovační klenoty – svatováclavská koruna,...

Nová koupelna bez bourání

Komerční sdělení
Před a po

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Pravidelná údržba sestavy uzlu pojistných ventilů kompenzátoru objemu podle...

3. Představení divizí ŠKODA JS: Servis prodlužuje provoz jaderných elektráren

Co nového na webu projektu Realiťák roku: dřevostavby, dokumenty, nájmy i chyby, které stojí statisíce

RR20260320

Na webu projektu Realiťák roku se od 9. března znovu potvrdilo, že veřejnost nejvíc potřebuje dvě věci: srozumitelná data a praktické vysvětlení rizik, která při prodeji, koupi i pronájmu rozhodují o...

21. března 2026  7:06

Nová koupelna bez bourání

Komerční sdělení
Před a po

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

20. března 2026

Dálkové vodoměry - Co musí vědět bytové domy a SVJ?

Komerční sdělení

Správa bytového domu dnes znamená mnohem více než jen běžnou údržbu. Rostoucí ceny energií, tlak na transparentní rozúčtování nákladů a nové legislativní požadavky přinášejí zásadní změny i v oblasti...

20. března 2026

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Komerční sdělení

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

20. března 2026

Chobotnička v novém: Teplické AQUACENTRUM modernizuje

Komerční sdělení
Chobotnička v novém: Teplické AQUACENTRUM modernizuje

Teplický vodní svět vzkvétá. S novou vizuální identitou, moderním webem a ikonickou chobotničkou láká na spojení unikátní termální vody a nejmodernějších technologií. O tom, co nová sezóna přináší...

20. března 2026

Vizualizace neviditelného

Komerční sdělení
Dominice Bezdekové se podařilo zdokonalit metodu ozonizace – určování polohy...

Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získala Mgr. Dominika Bezdeková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za diplomovou práci s názvem...

20. března 2026

Digitálních úkonů přibývá. Software602 jich loni provedl 134 milionů

Komerční sdělení
Digitálních úkonů přibývá. Software602 jich loni provedl 134 milionů

Společnost Software602 a.s., kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru podle evropského nařízení eIDAS, zveřejnila výsledky digitálních transakcí za rok 2025. Data ukazují pokračující...

20. března 2026

Wolt Market mění modrou za zelenou. Sází na čerstvost a české výrobky

Komerční sdělení
Wolt Market mění modrou za zelenou. Sází na čerstvost a české výrobky

Wolt Market vstupuje do nové kapitoly. Oblíbený online supermarket dostupný v aplikaci Wolt mění svou ikonickou modrou za svěží zelenou. Nová barva symbolizuje důraz na čerstvé potraviny, lokální...

19. března 2026

Návštěvníci českokrumlovského muzea se mají na co těšit

Komerční sdělení
Návštěvníci českokrumlovského muzea se mají na co těšit

Rok 2026 je pro Regionální muzeum v Českém Krumlově ve znamení řady změn a novinek. Tou nejdůležitější je převzetí provozu Musea Fotoateliéru Seidel, které se tak stalo vedle Památníku – rodného domu...

19. března 2026

Kominík: Řemeslo s budoucností a jistotou práce

Komerční sdělení
Kominík: Řemeslo s budoucností a jistotou práce

Kominík už dávno není jen symbol štěstí. V současnosti jde o perspektivní a velmi žádané řemeslo, které nabízí stabilní uplatnění i nadprůměrné finanční ohodnocení. Rostoucí důraz na bezpečnost...

19. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.