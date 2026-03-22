Regionální muzeum v Českém Krumlově

Fotografické dílo v minulosti a dnes“, která poprvé po mnoha letech představí v mimořádném rozsahu fotografickou tvorbu Josefa a Františka Seidelových spolu s autentickými dobovými předměty ze sbírek muzea i významných domácích a zahraničních institucí. Výstava symbolicky navazuje na dvacet let novodobé existence Musea Fotoateliér Seidel a připomíná mimořádný význam Seidelova díla jako jedinečného obrazového svědectví o Šumavě, jejím životě, krajině i zaniklých místech. Slavnostní vernisáž se uskuteční 31. března 2026 v 18 hodin a koná se ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje.
„Nejvěrnější obrazový kronikář Šumavy, tvůrce její paměti, král šumavských fotografů…“ Tato sousloví bývají spojována se jménem fotografa Josefa Seidela (1859–1935), „…který Šumavu zachytil způsobem doslova neopakovatelným. Taková, jaká je na jeho snímcích, už totiž neexistuje a nijaký sen ji nemůže vzkřísit skutečnější, než na nich působí a navěky působit bude“. (Jan Mareš, Kohoutí kříž www.kohoutikriz.org)
Se znalostí tehdejší doby a díla Seidelových fotografických souputníků nezbývá než přiznat, že tato hodnocení nejsou nadnesená. Seidel byl obdivuhodný muž, který během svého života vytvořil rozsáhlé fotografické dílo nesmírné hodnoty. Jeho záběry jsou striktně geograficky vymezeny: hlavním motivem je Šumava, ve všech podobách a ve všech časech. Svým objektivem zachytil snad všechny její krásy.
Po dvaceti letech fungování novodobého Musea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově je letos připravena výstava: Seidel. Fotografické dílo v minulosti a dnes. Tato symbolická brána do staré Šumavy se otevře v Regionálním muzeu v Českém Krumlově 31. března 2026.
Poprvé po mnoha letech tak Seidelovo fotografické dílo bude prezentováno na jednom místě v nebývalém rozsahu. Sloučením Fotoateliéru Seidel s Regionálním muzeem v závěru roku 2025 získaly vzácné dobové snímky k dispozici rozlehlé prostory v přízemí muzea, a tak je možné poprvé ukázat i předměty, které byly doposud ukryty pouze v depozitáři.
Fotografie Josefa a Františka Seidelových zachycují všední život, slavnosti, práci, portréty, krajinu, architekturu i místa, která dnes už zmizela. Snímky ovšem tentokrát doplní autentické dobové artefakty, které jakoby vystoupily přímo z dávných fotografií. Výstava nachystá milovníkům Šumavy mnohá překvapení, ale i očekávaná setkání – s osobnostmi známými z literární encyklopedie Kohoutí kříž, s historií zaniklého Šumavského muzea v Horní Plané, s fotoalby vysídlených Krumlovanů, s křehkými poklady ze sklárny Lenora, s nejmodernějším sklářským ztvárněním motivu Srdce Vltavy a s mnoha dalšími exponáty. Poprvé v nové době rovněž ožijí vzácné Seidelovy stereofotografické snímky Šumavy poskytující navzdory uplynulým staletím dokonalou prostorovou iluzi starých míst.
Dobové předměty dokreslující Seidelovy snímky pocházejí ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově, Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Šumavského muzea ve Vídni, Šumavského muzea v Pasově, Národního památkového ústavu, od soukromého sběratele skla Lubomíra Šmrhy a jako protiváha z české sklářské společnosti Lasvit.
Výstava potrvá do 30. srpna 2026 a je zpestřena dalším programem. Tak to nepropásněte…
Z doprovodného programu výstavy vybíráme:
- 14. 4. od 18.00 hod. | „Jazzband schwarzenberské granátnické gardy“ – večer se Seidelovými snímky a hudbou, jež bavila krumlovské tanečníky za první republiky, Regionální muzeum v Českém Krumlově. Ve spolupráci s Festivalem komorní hudby Český Krumlov
- 21. 4. od 18.00 hod. | „Zaniklé obce a hranice států i hranice v nás“ – přednáška, Jiří Padevět a Jindřich Špinar, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 5. 5. od 18.00 hod. | „Fenomén srdce Vltavy“ – přednáška, Petr Pavelec, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 12. 5. od 18.00 hod. | „Reportáže na fotografiích obou Seidelů“ – prezentace, Petr Hudičák, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 29. 5. od 19.00 do 23.00 hod. | „Muzejní noc u Seidelů“ – kostýmované komentované prohlídky Seidelova secesního fotoateliéru
- 2. 6. od 18.00 hod. | „Šumavské muzeum v Horní Plané“ – přednáška, Ivan Slavík, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 5. 6. od 19.00 hod. | „Kouzlo stereofotografie. Stará Šumava na unikátních trojrozměrných snímcích (nejen) z fotoateliéru Seidel“ – prezentace, Matěj Boháč – v rámci programu Muzejní noci, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 14. 7. od 18.00 hod. | „Rok 2007 – dokončení revitalizace a příprava expozice Musea Fotoateliér Seidel“ – prezentace, Petr Hudičák, Regionální muzeum v Českém Krumlově
Termíny komentovaných prohlídek, další program, rezervace: www.seidel.cz, www.muzeumck.cz.Změna programu vyhrazena.
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ PO DOBU KONÁNÍ VÝSTAVY SEIDEL. FOTOGRAFICKÉ DÍLO V MINULOSTI A DNES:
(zahrnuje individuální návštěvníky i skupiny)
Pro návštěvníky Musea Fotoateliér Seidel – bezplatný vstup do Regionálního muzea v Českém Krumlově.
Pro návštěvníky výstavy v Regionálním muzeu v Českém Krumlově – sleva 50 % na vstup do Musea Fotoateliér Seidel.