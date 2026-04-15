Prodloužený víkend v Ostravě

Architektura a historie s příběhem
Vila Grossmann patří k výrazným ukázkám meziválečné architektury. Během komentovaných prohlídek nahlédnete do autentických interiérů i příběhu rodiny stavitele Františka Grossmanna, součástí je i zahrada, která dotváří atmosféru místa.
Pro milovníky historie je ideální zastávkou také Ostravské muzeum. Expozice v historické budově na Masarykově náměstí přibližují historii města a doplňují je i sbírky zaměřené na historii hornictví, etnografii, mineralogii či přírodu a krajinu Ostravska.
Industriální zážitek zblízka
Skvělou ukázkou industriálního dědictví je Důl Michal, jeden z nejautentičtějších hornických areálů v regionu. Návštěva působí jako návrat v čase – od šaten až po pracoviště horníků.
Příroda a trochu exotiky
Pokud chcete zpomalit, zamiřte do Papilonie – Motýlího domu. Tropické prostředí plné živých motýlů nabízí klidnou a vizuálně atraktivní zastávku pro děti i dospělé.
Kombinace zážitků na jeden víkend
Ostrava umožňuje během jednoho víkendu spojit kontrasty – dopoledne industriální historie, odpoledne příroda a večer kultura nebo posezení v centru. Díky krátkým vzdálenostem stihnete hodně bez zbytečného spěchu.
Objevujte město s průvodcem
Chcete jít víc do hloubky? Využijte komentované procházky, které vás provedou centrem i méně známými místy.
Naplánujte si svůj jarní víkend v Ostravě a objevte město z nové perspektivy. Aktuální tipy na akce, ubytování a inspiraci najdete na www.visitostrava.eu