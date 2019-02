Proč strávíš perfektní zimní dovolenou s rodinou v Gasteinu

Čtyři lyžařské oblasti, tři obce a přes 200 kilometrů upravených sjezdovek. V Gasteinu si na své přijdou příznivci zimních sportů všech věkových kategorií a úrovní zdatnosti.

Tento bezstarostný balíček dělá Gastein zajímavým především pro tebe a tvou rodinu. Protože kromě zábavy na sjezdovkách poskytuje údolí Gastein s lyžařskými oblastmi Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Graukogel a Dorfgastein-Großarltal ještě mnoho dalších příjemných stránek, které tvé rodinné dovolené na lyžích zajistí úspěch.

Příjezd par excellence

Gastein má snadný a především cenově výhodný dojezd. Z Německa a Rakouska jezdí denně rychlíky do stanice Bad Gastein. Výhoda úsporné jízdenky ÖBB: Na každého dospělého mohou zdarma společně cestovat až čtyři děti do 14 let, a to bez dodatečných poplatků za objemná sportovní zavazadla. Mnohé hotely navíc nabízejí vlastní kyvadlovou dopravu na nádraží, kterou se ty i tvoje děti a zavazadla snadno dostanete do hotelu.

Jednou tam, a vše v ceně

Poskládat lyžařské vybavení a zimní oblečení pro celou rodinu do kufru auta? Vypadá to jednoduše, ale může to z tvé zimní dovolené udělat utrpení. Takovému stresu se ale můžeš snadno vyhnout. Protože lyže a zimní vybavení pro sebe i svou rodinu si můžeš jednoduše vypůjčit v celkem 14 sportovních obchodech - dokonce i těch nejmenších velikostí bot mají v Gasteinu dostatek. Na zimní dovolené taky nechceš dlouho objíždět okolí a nakupovat věci pro každodenní potřebu? Pak jsi v Gasteinu taky určitě správně: Všechna tři lyžařská střediska mají samozřejmě drogerie a supermarkety. A kdyby tě náhodou něco trápilo, najdeš v jednotlivých obcích také lékaře a svou oblíbenou lékárnu.

Hotely pro rodiny

Přívětivost k rodinám je v Gasteinu od začátku údolí až po jeho konec velmi důležitá. Ubytovací zařízení v Dorfgasteinu, Bad Hofgasteinu a Bad Gasteinu proto vycházejí rodinám s dětmi vstříc potřebným vybavením: Zatímco dětské postýlky, dětský bazén a speciální dětské menu jsou již součástí standardního repertoáru, mnohé hotely a ubytovací zařízení nabízejí na vyžádání dokonce i hlídání dětí. Chtěl bys více informací o takové službě? Informace o nejrůznějších rodinných ubytováních ti podají kanceláře turistického svazu Gasteinského údolí v jednotlivých obcích a ochotně také pomohou s rezervací ubytování.

Lyžování snadno a rychle

Tvé lyžařské schopnosti už poněkud zastaraly a potomkům chybí lyžařské know how úplně? Žádný problém. I na tento případ je Gastein nejlépe připraven. Jak? Samozřejmě v podobě lyžařských škol, ve kterých učí výhradně certifikovaní instruktoři. V celém údolí je dvanáct lyžařských škol, které nabízejí nejrůznější lyžařské kurzy. Od kurzů pro rodiče s dětmi, ve kterých mohou sbírat zkušenosti na sněhu rodiče s dětmi společně, až po regulérní dětský lyžařský výcvik. Ideálním místem pro první dětský lyžařský kurz jsou rozmanité Gasti Schneeparky v Dorfgasteinu, Bad Hofgasteinu a Bad Gasteinu. Drobotina se zde hravou formou učí lyžovat na kouzelném koberci, mezi brankami a slalomovými tyčemi. Na vyžádání zde zajistí také celodenní hlídání i těch nejmenších - tomu se říká rodinný ráj.

Freeridové eldorádo Gastein

O dorost máš dobře postaráno v lyžařském kurzu nebo v denní školce? Pak bys neměl ztrácet čas, vydej se do lyžařské oblasti Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel. Tady na tebe čeká severní Hohe Scharte. Grandiózní sjezdovka, s celkovou délkou 10,4 km nejdelší ve východní části Alp, a proto ideální pro zkušené lyžaře. Perfektně upravené sjezdovky jsou nuda? Hory Gasteinu ti umožní vyřádit se také ve volném terénu. Za skutečné freeridové eldorádo je považována lyžařská oblast Sportgastein, protože její svahy s hlubokým sněhem jsou snadno přístupné bez dlouhého stoupání. V doprovodu freeridového průvodce tady můžeš rychle a především bezpečně objevovat zasněžené svahy údolí Gastein. Místní průvodce pro freeridové začátečníky i profesionály si můžeš pohodlně rezervovat v místních lyžařských školách.

Rodinné dobrodružství mimo sjezdovky

Kvality zimního pobytu se svými blízkými můžeš v Gasteinu zažit nejen na sjezdovce. I mimo sjezdovky se tady nabízí mnoho zajímavých zimních zážitků pro celou rodinu. Ať již na sněžnicích uprostřed zasněžených hor Gasteinu, při sáňkování na přírodní sáňkařské dráze „Aeroplan“ v lyžařské oblasti Schlossalm u Bad Hofgasteinu, nebo při bruslení v EIS: Disco u lázeňské promenády v Bad Hofgasteinu: „Hlavně společně“, to je to nejdůležitější! Chceš si vychutnat hluboce zasněženou krajinu s celou svou rodinou bez přílišného pohybu? I to je možné: Při romantické vyjížďce na otevřených saních, které kouzelným zimním lesem táhnou koně plemene hafling.

Zimní sport vyžaduje odpočinek

Po aktivním dni na sněhu není nic lepšího než koupel v osvěžující termální vodě. V Gasteinu je na výběr ze dvou termálů s nejlepší termální vodou - Alpentherme a Felsentherme. Zatímco ve Felsentherme s kouzelnou skalní jeskyní a saunami se vše zaměřuje na relaxaci, v Alpentherme čeká dobrodružství s tobogánem a multimediálními zážitky hlavně na děti. Ale žádný strach: Díky rozlehlým saunám si po prázdninovém dni výborně odpočineš i tady.

„Gastein - to musí být“... to potvrzuje mnoho zdejších návštěvníků. A není divu, vždyť Gasteinské údolí má co nabídnout. A ani odpočinek tady nepřichází zkrátka, to dělá Gastein perfektní zimní destinací pro celou rodinu. Takže nezapomeň a objednej si dovolenou!