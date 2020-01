Proč chtějí lidé žít a cestovat v Austrálii

Článků a recenzí o Austrálii existuje celá řada, problém však je v tom, že spoustu těchto cestopisů či recenzí na cestování či život v Austrálii napsali lidé, kteří zde po krátkou dobu cestovali anebo třeba i nějakou dobu žili, ale po většinou v pozici studentů či lidí, kteří zde nemají rodinu nebo seriózní práci.

Rád bych Vám poodhalil Austrálii z pohledu člověka, který zde před mnoha lety přijel jako student, tuto zemi celou procestoval, zamiloval se do ní, posunul hory aby se stal Australanem, získal pořádnou práci, strávil zde řádku let, založil cestovní kancelář VIVA travel specializovanou na Austrálii a Nový Zéland a tráví čas se svou rodinou a dětmi mezi Evropou a Austrálií.

Mohu vám tady vykládat o rozmanitých přírodních krásách Austrálie, o Opeře, Velkém bariérovém útesu či Opeře v Sydney, ale to každý zná. Co dělá Austrálii výjimečnou je fakt, že na světe ubývá míst, které nejsou přelidněné a přecpané turisty. Jistěže najdete liduprázdná místa v Asii nebo Africe, snad i v Jižní Americe, ale Austrálie nabízí příjemné klima, krásné pobřeží, unikátní faunu i floru a navíc atraktivní kombinaci vyspělého hospodářství, kvalitních služeb, bezpečnosti a všech vymožeností západního světa v atraktivním prostředí plném sluníčka a nekonečných možností. Zde není nic problém, lidé jsou přátelští, životní úroveň vysoká a k tomu zde najdete stále neuvěřitelné mnoho prostoru, kde můžete cestovat téměř sami nebo si najít svou vlastní pláž. Vše je okořeněno čistou přírodou, neuvěřitelnou rozmanitostí, zvířaty které nenajdete nikde jinde na světě či luxusním podmořským světem. Je jen na Vás zda preferujete moderní metropole se všemi vymoženostmi dnešního světa nebo naopak odlehlé národní parky, kde potkáte stěží pár turistů. Můžete za pár dolarů jen tak kempovat anebo si zaplatit naprosto exkluzivní resorty na nejhezčích místech světa.

Zapomeňte na známé řeči o nejjedovatějších zvířatech světa, samozřejmě je to pravda, najdete zde nejjedovatější hady, pavouky, žraloky a mnohé další potvory, ale věřte mi, jako turista máte velmi malou šanci se s těmito tvory setkat, pokud je nevyhledáváte. Rozhodně to není důvod necestovat do Austrálie! Austrálie je jen o málo menší než Evropa, je to obrovská země, kde lehce najdete to co hledáte a lehce se vyhnete tomu z čeho máte obavy.

Každý ví, že Austrálie je mladý stát a že zde najdete kultury z celého světa, ale musíte tento fakt zažít, ve městech Vás obklopí neuvěřitelný národnostní mix, ale nevraživost mezi bílými a černými téměř neexistuje, lidé se tu s menšími odchylkami opravdu naučili žít vedle sebe. Je to samozřejmě dáno tím, že lidé zde takto žijí od začátku, všichni jsou zde přistěhovalci. K tomu si vezměte, že Austrálie má jen cca 20 miliónů obyvatel, což je na tak rozlehlou zemi opravdu málo. Austrálie nemá svou typickou kuchyni, pokud nepočítáme BBQ, ale i tak označím tuto zemi jako gurmánský zážitek, najdete zde kuchyně z celého světa v četném zastoupení, k tomu neomezené možnosti rybolovu a čerstvé potraviny bez nutnosti dovozu.

Představte si zemi, kde po většinu roku svítí sluníčko, lidé se s Vámi na ulici jen tak dají do řeči či samovolně pomohou když parkujete, dostanete zde vše co si přejete a k tomu můžete kdykoliv vyrazit do divočiny, do jedné z nejkrásnějších přírodních scenérií světa. Stále málo? Co takhle si vybrat bydlení na jedné z četných pláží a každé ráno se jít proběhnout či projít na pláž, po práci si zaplavat v oceánu a dýchat každý den mořský vzduch? K tomu i v téměř 5 miliónovém městě je voda v moři tak čistá, že zde není problém zahlédnout delfíny či velryby. Tohle vše jsem měl to štěstí zažít a jistě se tedy nedivíte mé touze se sem vracet a také zprostředkovat dovolenou či kousek života i dalším Čecho-slovákům.

Každému bych doporučil navštívit Austrálii minimálně jednou, když už nebudete mít možnost strávit zde delší časový úsek, tak alespoň na dovolenou či zájezd, nebudete nikdy litovat. Kromě nevšedních zážitků Vás taková dovolená nabije energií a pozitivismem, který nám tady v Česku často trošku chybí. Nezklame klasika Sydney – Uluru – Cairns, ale pokud si to můžete dovolit, prozkoumejte o něco více než jen vyhlášené turistické destinace. My ve VIVA travel Vám rádi připravíme dovolenou na míru, tak jak si budete přát a dle mých osobních zkušeností. A pamatujte: There is nothing like Australia.

Karel Topič, cestovatel a majitel CK VIVA travel www.vivatravel.cz