Pravé a nefalšované léto v Rakousku: poznejte opravdová rakouská nej

Rakouská příroda v číslech

Největší jezero Neziderské jezero (320 km²) v Burgenlandu, pokud se v úvahu bere pouze část náležející k Rakousku Největší mezinárodní jezero Bodamské jezero (535 km²) – břeh spolkové země Vorarlberg měří kolem 27 kilometrů Nejmenší jezera Toplitzsee (0,54 km²) ve Štýrsku, Visalpsee (0,51 km²) v Tyrolsku Nejteplejší jezera ke koupání Klopeiner See v Korutanech – při teplém létu až 28 stupňů Celsia, Stubenbergsee ve Štýrsku – kolem 26 stupňů Nejhlubší jezero Traunsee v Horním Rakousku, max. hloubka 191 metrů Nejmělčí jezero Neziderské jezero v Burgenlandu, průměrná hloubka 1 metr Nejdelší řeka Dunaj (350 km) v Horním a Dolním Rakousku a hlavním městě Vídeň Následující řeky Mur (348 km) ve Štýrsku, Inn (280 km) v Tyrolsku a Horním Rakousku, Drau (261 km) v Korutanech Nejvyšší hora Großglockner 3 798 metrů, Korutany a Tyrolsko Další nejvyšší hory Wildspitze 3 768 m v Tyrolsku; Weißkugel 3 738 m v Tyrolsku, Großvenediger 3 657 m na hranici Tyrolska a Salcburska

Tyrolsko

Kitzbühel, nejlegendárnější město sportu

Mírné travnaté vrcholky horského světa kolem Kitzbühelu nabízejí spoustu možností: výstupy na horské vrcholy, nenáročná pěší turistika, golf 200 dní v roce na čtyřech hřištích tohoto města, jízda na horském kole nebo příjemná cyklistika na elektrokole, náročný trailový běh nebo běh po údolí. Nejlegendárnější město sportu v Alpách fascinuje po celých 365 dní v roce.

V St. Johann in Tirol zažijete doslova turistický ráj. Vydejte se například na pětidenní túru regionem St. Johann in Tirol. Vždy na očích: impozantní horský masív Wilder Kaiser.

Největší chráněná oblast v Severních vápencových Alpách

Přírodní park Karwendel, ležící v okolí jezera Achensee, je největší chráněnou oblastí v Severních vápencových Alpách. V roce 2020 získal titul přírodní park roku. Vícedenní túra vede srdcem Přírodního parku Karwendel a po celé trase nabízí dechberoucí výhledy.

Lanovka Karwendel-Bergbahn v Pertisau (c) | foto: Karwendel Bergbahn

Salcbursko

Nejhlubší soutěska v Rakousku

Když pozorujete sílu přírody v soutěsce Liechtensteinklamm, v regionu St. Johann in Salzburg, můžete si říct: „teď a tady“. Vodní masy v délce několika kilometrů tvoří jednu z nejhlubších a nejpůsobivějších soutěsek v Rakousku.

Soutěska Liechtensteinklamm v St. Johann im Pongau (c) Tourismusverband St. Johann in Salzburg | foto: infrastil

Za procházku rozhodně stojí i údolí Gastein. Svěží alpské louky a tmavě zelené lesy se střídají s vysokohorským terénem a impozantními vrcholy. Mezitím vás zve k návštěvě spousta šarmantních horských chat. Trasa Gastein Trail je rozdělena na šest denních etap.

Nejstarší kavárna v Rakousku

Ve městě Salcburku si nejlépe odpočinete v některé z tradičních kaváren, jako je Kaffeehaus Tomaselli, nejstarší kavárna v Rakousku, nebo Kaffee Fürst naproti přes ulici, kde můžete stále ochutnat originální salcburské Mozartovy koule. Dodnes je ručně vyrábí prapravnuk jejich autora. Tuto pochoutku zabalenou ve stříbrném papíře totiž můžete zakoupit pouze v Salcburku.

Pravé salcburské Mozartovy koule, Cafe Fürst (c) Tourismus Salzburg GmbH | foto: Café Fürst

Korutany

Großglockner –⁠ nejvyšší vrchol Rakouska

Národní park Hohe Tauern, největší chráněná oblast ve střední Evropě, se rozkládá na ploše více než 1 800 km², kde se nachází 266 horských vrcholů, přibližně 250 ledovců, 551 horských jezer, nejvyšší hora Rakouska Großglockner s výškou 3 798 m, téměř 880 km turistických tras a množství pozoruhodných živočichů a rostlin. V informačním centru v Mallnitzu, v Heiligenblutu nebo na vyhlídce Kaiser-Franz-Josefs-Höhe plní Národní park své vzdělávací poslání.

Nejvyšší dřevěná rozhledna na světě

Na vrcholku Pyramidenkogel u obce Maria Wörth poblíž jezera Wörthersee v Korutanech se nachází nejvyšší dřevěná rozhledna na světě. Stometrová impozantní stavba se od roku 2013 spirálovitě tyčí k nebi. Pokud se vám nechce šplhat po schodech, můžete se nechat vyvézt průhledným panoramatickým výtahem na vyhlídkovou plošinu ve výšce 70 metrů. Další atrakcí věže je nejvyšší skluzavka v Evropě, kterou hosté sklesají z výšky 52 metrů rychlostí až 30 kilometrů za hodinu.

Vrchol Pyramidenkogel (c) Kärnten Werbung | foto: Tine Steinthaler

O kousek dál, východně od věže Pyramidenkogel, se nachází hlavní město Korutan Klagenfurt am Wörthersee. Mimo jiné zde můžete obdivovat nejstarší dochovaný korutanský most zvaný Steinerne Brücke. Pokračovat pak můžete do zábavního parku Minimundus, zoo s plazy či planetária až do chráněné přírodní oblasti u zámku Maria Loretto.

Štýrsko

Největší krápník světa

V Lurgrotte, největší rakouské krápníkové jeskyni, se díky vápencovým usazeninám po miliony let vytvářely okouzlující křehká umělecká díla. Italský speleolog dosáhl poprvé Velkého dómu v roce 1894. Tento 120 metrů dlouhý, 80 metrů široký a 40 metrů vysoký prostor, do kterého se dostanete ze Semriachu, je jedním z největších jeskynních dómů ve střední Evropě. Během prohlídky s průvodcem je dvoukilometrová jeskyně prezentována zvláštním způsobem se světelnými a zvukovými efekty.

Krápníková jeskyně Lurgrotte (c) Region Graz | foto: Tom Lamm

Nejdelší podzemní skluzavka na světě

V historickém centru Grazu, hlavního města spolkové země Štýrsko, byla nedávno otevřena nová atrakce: Skluzavka na kopci Schlossberg je největší podzemní skluzavkou na světě. 170 m dlouhá skluzavka je dostatečně strmá na to, abyste se dostali až na vzrušujících 30 km/h – dolů z hory Schlossberg až do jejího podzemí.