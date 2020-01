Praktické tipy – jak na levnou dovolenou?

Vyhledávač vám ale našel mnohonásobně vyšší ceny. Hledání letenek je totiž celkem věda a chce to se řídit několika pravidly. Výrazně si tak zvýšíte šanci, že se dostanete na rozumné částky a dokážete ušetřit spoustu peněz. Zde vám přinášíme několik důležitých tipů pro hledání letenek:

1) Nejlevněji 2 až 3 měsíce před odletem

Nejnižší ceny bývají 2 až 3 měsíce před odletem. Neplatí to vždy, ale je to statisticky dokázané.

2) Vyhněte se populárním termínům a svátkům

Létejte mimo hlavní sezony a vyhněte se svátkům (například přes Velikonoce, Vánoce nebo kolem Silvestra jsou letenky několikanásobně dražší).

3) Vyberte si destinaci podle nejlevnější letenky

Vyberte si destinaci podle ceny letenky. Každý rok jsou výhodné letenky do jiných destinací. Pokud jste flexibilní, můžete ušetřit opravdu hodně peněz.

4) Zkuste různé jazykové mutace vyhledávačů

Zkuste hledat letenky na více různých jazykových mutacích u vyhledávačů. Často se ceny lehce liší. Zvláště u letenek z a do Česka jsou ty na české verzi Skyscanner.cz výrazně levnější než na anglické verzi.

5) Otestujte i okolní letiště

Hledejte letenky nejen z Prahy, ale i třeba z Vídně, Bratislavy či Berlína a Katowic. Často jsou z těchto letišť výrazně levnější

6) Kupujte zpáteční letenky

Zpáteční letenky jsou většinou výrazně levnější než dvě jednosměrné (neplatí u nízkonákladových letů, které si musíte koupit zvlášť).

7) Jednosměrná letenka jako zpáteční

Pokud potřebujete jednosměrnou letenku s přestupem a chcete na pár dní prozkoumat přestupní město, můžete tuto letenku najít jako zpáteční s jiným místem návratu.

8) Pozor na vzdálená letiště

Dejte si pozor na vzdálená letiště – platí zvlášť u nízkonákladových společností. Někdy se může stát, že doprava z letiště do města bude stát stejně jako celá letenka.

9) Kupujte nejlevnější letenky v neděli

Letenky kupujte v neděli, kdy jsou statisticky nejlevnější (myslíme tím den nákupu, a nikoliv den letu).

10) Nechte si posílat upozornění na cenu

Pokud máte jasně daný termín a destinaci, nechte si posílat několik měsíců předem upozornění na ceny. Budete mít možnost sledovat, jestli cena letenky klesá nebo stoupá a budete si ji moci koupit ve vhodnou chvíli.

11) Využijte přestup na návštěvu místa

Nemáte rádi přestupy a čekání na letišti? Proč naopak přestup nevyužít na podívání se do zajímavé destinace? Zkuste si najít letenku s přestupem v nějakém zajímavém městě s delší dobou čekání (alespoň třeba 8 hodin) a během čekání se běžte projít po městě.

12) Létejte jen s příručním zavazadlem

Obzvlášť v Evropě je drtivá většina levných letenek pouze s příručním zavazadlem. Pokud letíte na kratší dovolenou, neměl by být problém se sbalit do malého kufru nebo batohu. Ušetříte tak nejen celkem dost peněz, ale vyhnete se i čekání u pásů s kufry na letišti a nehrozí vám, že se vaše zavazadlo ztratí.

Zde si přečtěte náš podrobný návod – jak hledat levné letenky.

Najděte si levné ubytování

Další drahou položkou na dovolené bývá ubytování. I na něm se dá opravdu hodně ušetřit, pokud víte, jak na to. Opět je dobré se řídit několika důležitými pravidly:

1) Používejte správně filtry

Filtry vám při správném použití ušetří hodně času a najdete přesně to správné ubytování vám na míru. Můžete si ubytování filtrovat například podle ceny, polohy, vzdálenosti od centra, hvězdiček, parkování, snídaní v ceně, možnosti zrušení zdarma a dalších parametrů.

2) Věřte hodnocení a čtěte komentáře

Hodnocení hotelů není na vyhledávacích portálech pro nic za nic. Naopak je dobré se tím řídit. Lidé jsou obecně málo kritičtí, a tak hodnocení 7 z 10 už je celkem nic moc. 6 už je špatné. Doporučujeme hledat ubytování s hodnocením minimálně 7 a ideálně alespoň 8.

3) Vyhněte se státním svátkům a populárním termínům

V populárních termínech (například Velikonoce, Vánoce či Silvestr) bývá ubytování dražší a je vyprodané dlouho dopředu. Pokuste se tedy těmto termínům vyhnout. Je dobré si také zjistit, kdy jsou státní svátky a školní prázdniny v zemi, kam jedete, a těmto termínům se vyhnout.

4) Hledejte levné ubytování podle mapy

Pokud se nepodíváte na mapu a rezervujete si levný hotel, který je ale daleko, může se vám stát, že pak utratíte spoustu peněz a ztratíte hodně času jenom dopravou do centra města.

5) Využijte věrnostní kluby

Většina vyhledávačů ubytování má svůj věrnostní klub, který odměňuje registrované zákazníky.

Vždycky se podívejte, co je v ceně a co ne. Například často v ceně nebývá započtena klimatizace či vytápění. Dalším běžným poplatkem navíc je například městská daň. Některé hotely si nechají připlatit navíc třeba za Wi-Fi internet, parkování, fitness centrum a další.

7) Využijte možnosti zrušení zdarma

Některé hotely umožňují zrušení zdarma. V tomto případě si můžete hotel zarezervovat a pak koukat na last-minute nabídky a pokud se objeví něco levnějšího/lepšího, můžete původní ubytování zrušit a objednat si nové.

8) Zůstaňte déle než jednu noc

Hodně hotelů nabízí slevu, pokud se ubytujete na více nocí. Často můžete najít nabídky jako 4 noci za cenu 3 a podobně.

9) Rezervujte si ubytování na poslední chvíli

Hotely se snaží na poslední chvíli prodat svoje nezaplněné pokoje. Pokud budete rezervovat ubytování až někdy mezi 16-20 hodinou večerní na ten daný večer, často najdete 20% až 70% slevy. Můžete si tak dovolit mnohem luxusnější hotel za cenu levného hostelu.

10) Vyzkoušejte Couchsurfing nebo House sitting

Pokud jste dobrodružnější povahy, můžete také vyzkoušet služby Couchsurfingu (vzájemné ubytování zdarma) nebo house sittingu (ubytování zdarma výměnou za hlídání domácích mazlíčků).

Zde si přečtěte náš podrobný návod – jak hledat levné ubytování.

Najděte si výhodný last minute zájezd

1) Buďte flexibilní ve výběru destinace

Máte vybranou jednu konkrétní vysněnou destinaci a nemůžete najít levný zájezd? Co takhle jet někam jinam, kde to bude podobné a výrazně levnější? K moři nemusíte jet jenom do Chorvatska či Itálie. Poslední dobou začíná být čím dál více populární například Bulharsko. Velice levné bývají také například letenky na Mallorcu.

2) Buďte flexibilní ve výběru termínu

Máte možnost vzít si volno kdykoliv během roku? Zvolte termín mimo hlavní turistickou sezónu (červenec a srpen). Pokuste se při výběru termínu vyhnout také ostatním školním prázdninám a státním svátkům (Vánoce, Velikonoce, jarní prázdniny, podzimní prázdniny).

3) Vyberte si správný hotel

Nevybírejte zájezd jenom podle nejnižší ceny, ale podrobně si přečtěte i veškeré informace o hotelu. Poskytované služby a vybavení hotelu se může výrazně lišit. Na téměř všech letácích a reklamách najdete nádherné výhledy na moře přímo z okna a hotel pár metrů od pláže. Ne vždy to je ale pravda. Je dobré si ověřit skutečnou polohu hotelu – například na satelitních mapách.

4) Důvěřujte, ale prověřujte

Pečlivě si prostudujte všechny informace, ne vždy vše odpovídá slibům. Pořádně si přečtěte smlouvu o zájezdu. Zjistěte si reference o cestovní kanceláři a prostudujte si případné vedlejší náklady, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu.

5) Buďte na last minute zájezd připraveni

U super last minute zájezdů často nevíte, do jaké destinace poletíte. Je proto dobré se připravit na všechny možnosti, které mohou nastat. Například si včas zařídit cestovní pas. Do většiny evropských zemí vám stačí pouze občanský průkaz, ale co když se naskytne super last minute například třeba do Tuniska či Egypta, kam vás už bez pasu nepustí?

Je dobré si také zajistit cestovní pojištění. Evropská kartička pojištěnce vám sice po Evropě na základní zdravotní péči platí, ve většině zemí byste ale dopláceli vysokou spoluúčast, která vás může zruinovat.

Obzvlášť velký pozor si dejte na vízum. Do některých destinací má Česká republika vízovou povinnost a bez víza vás tam nepustí. Ve většině případů je jeho sjednání snadné, ale je potřeba to udělat. Ptejte se raději hned u vaší cestovní kanceláře.

6) Nečekejte závratné slevy

Častou chybou při výběru last minute zájezdů jsou nesplnitelná očekávání. Zázraky se nedějí. Last minute slevy bývají v rozmezí 10–50 % z původní ceny v katalogu. Týdenní letecký zájezd se dá sehnat od 6 000 Kč, all-inclusive zájezd od 8 000 Kč. Největší slevy bývají na drahé zájezdy do luxusních hotelů.

7) Nebojte se ozvat a dávejte zpětnou vazbu

Pokud se vám něco nelíbí či cestovní společnost nedodržela cokoliv ve smlouvě, nebojte se ozvat! Pokud se s tím spokojíte a nikomu to neřeknete, zaprvé si dovolenou méně užijete a zadruhé tím ukážete dané společnosti, že to zákazníkovi nevadí a že si to můžou dovolit dělat nadále.

Zde si přečtěte náš podrobný návod – jak vybírat last minute zájezdy