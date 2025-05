Poznejte RELAX PARK všemi smysly a zažijte skutečný relax v Třeboni

A právě zde, jen pár kroků od slavného rybníka Svět, se nachází RELAX PARK Třeboň – moderní apartmánový resort, který propojuje komfortní ubytování, cit pro detail a autentický zážitek z jižních Čech.

Místo, kde začínají vaše třeboňské zážitky

Zatímco město Třeboň láká svým historickým centrem, romantickými cyklostezkami nebo léčivou rašelinou, RELAX PARK Třeboň je vaší jistotou pohodlí, soukromí a kvalitního zázemí, ať už přijíždíte za odpočinkem, sportem nebo rodinným výletem.

Od roku 2013 se RELAX PARK Třeboň vyvíjí v harmonii s okolní přírodou i potřebami svých hostů. Dnes tvoří resort tři navazující etapy, z nichž každá nabízí něco jedinečného – od prostorných rodinných apartmánů až po útulná studia pro páry. Každý interiér je originál, ale všechny spojuje – naprosté soukromí, plně vybavená kuchyň i koupelna, čistý a moderní design, vřelý servis a přátelský přístup. V RELAX PARKU platí jednoduchá filozofie: abyste odjížděli ještě spokojenější, než jste si před příjezdem představovali.

Někdo přijíždí za designovým interiérem, dalšímu je zase bližší pomyslné teplo domova. Rodiny potřebují velký prostor, páry zase rezervují menší apartmány, aby k sobě měli blíž.

„Apartmány jsou opravdu každý jiný, díky tomu můžeme splnit téměř všechny požadavky. Dokonce i na barvy stěn ložnice,“ usmívá se místní provozní. „Důležité ale není jen to, v čem se liší. Ale i to, co mají společné. Naprosté soukromí, pohodlí na prvním místě a vybavení. Všechny apartmány jsou kompletně vybavené. Od skleniček, až po pánvičky.“

Zjistěte, jak chutnají jižní Čechy

Každé ráno můžete hned za dveřmi svého apartmánu najít snídaňovou tašku, která je plná těch nejlepších lokálních produktů. Křupavé pečivo, čerstvé mléko, uzeniny z místních malých řeznictví nebo kapří paštika.

Věřte tomu, že takové ráno vám udělá opravdu krásný den. Zásadní pro nás není jen chuť, ale i podpora lokálních výrobců. Díky tomu ochutnáte pravé jižní Čechy.

Pro chvíle spolu. I zvlášť.

Součástí resortu je i stylová společenská místnost, ideální pro setkání rodin, přátel nebo kolegů. Nabízí samoobslužný bar, velkoplošnou TV i příjemnou atmosféru pro večerní posezení, workshopy či firemní akce. Přitom respektuje jedno z hlavních pravidel RELAX PARKU: vaše soukromí je u nás na prvním místě.

Usněte na samém kraji Světa

Rybník Svět je ikonou Třeboňska. A právě u jeho břehu se rozkládá RELAX PARK Třeboň – místo, kde se sny o dokonalé dovolené mění ve skutečnost. Vychutnejte si ranní kávu na balkoně s výhledem do přírody, vyrazte na kolo po hrázích nebo se nechte hýčkat v nedalekých lázních.

Ať už do Třeboně zamíříte z jakéhokoliv důvodu, pamatuje si, že Relax Park Třeboň je víc než ubytování. Je to místo, kam se budete chtít vracet.