Potřebujete do USA povolení ESTA?

Nikdo netouží po tom, aby jeho vysněný výlet skončil ještě dříve, než začal, vinou nesprávně vyřízené dokumentace — a následným odmítnutím vpustit vás do letadla.

Dnes se společně podíváme, kdo a ve kterých případech je povinen obstarat si povolení ke vstupu.

Kdo potřebuje víza?

Česká republika je od roku 2008 jednou z 36 zemí, patřících do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program). To znamená, že za splnění určitých podmínek mohou čeští občané přicestovat do USA bez víza.

Jaké podmínky je potřeba splnit

Víza s sebou nemusí mít občan ČR, jež se do USA chystá na jiný než pracovní, studijní či výměnný pobyt, který zároveň trvá méně než 90 dní. Neznamená to ovšem, že v těchto případech můžete do země vstoupit jen tak „s prázdnýma rukama“. Každý takový cestující je totiž povinen si předem vyřídit cestovní registraci ESTA.

Bezvízový styk - co to je ESTA

Pro krátkodobou turistickou nebo obchodní cestu, kratší než 3 měsíce, vám postačí vyřídit si povolení ke vstupu ESTA (Electronic system of travel authorization), které je vydáváno Americkým imigračním oddělením. Zažádat o něj musí každý cestující (který nemá víza), a to včetně nezletilých dětí. Toto povolení je třeba vyřídit ještě před vstupem na americkou půdu, nejlépe alespoň 72 hodin předem.

Pozor! Registraci ESTA je taktéž nutné vyplnit, i pokud Spojenými státy pouze projíždíte (tzv. tranzit) — kontrolu cestovních dokumentů absolvujete, i pokud v USA pouze přesedáte na jiné letadlo.

Povolení ESTA se vyřizuje online a nemusíte si kvůli němu sjednávat schůzku na ambasádě. Jeho vyřízení vám zabere pár minut.

Prostřednictvím registrace je pak cestujícímu vystaven předběžný souhlas s cestou, který platí po dobu 2 let (povolení platí po celou tuto dobu, ne pouze na 1 vstup). Platnost povolení vyprší dříve než za 2 roky v případě, dojde-li ke změně údajů žadatele (nový cestovní pas, změna jména a podobně).

S jeho správným vyplněním, registrací a získáním vám pomůžeme zde.



Kdy ESTA nestačí

Cestujete do USA na pracovní, studijní či výměnný pobyt

Chystáte se zůstat déle než 90 dní

Nebyla vám schválena cestovní registrace ESTA

O vízum je potřeba zažádat na velvyslanectví Spojených států amerických, v České republice je to Velvyslanectví USA v Praze.

Naprosté většině cestujících ovšem stačí, mají-li povolen vstup prostřednictvím registrace ESTA. Nezapomeňte si jej však před cestou včas a správně vyřídit a vyhnout se tak nepříjemnostem.