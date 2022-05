Potkáme se v Kolíně. Královské město vás jistě mile překvapí

Historie Kolína je velmi bohatá. Hlavní dominantou a nejcennější architektonickou památkou města je Bartolomějské návrší. Chrám sv. Bartoloměje je mimořádným dílem gotické architektury, interiér chrámu v současné době prochází rekonstrukcí a jeho prohlídky jsou omezeny, za pozornost ale stojí celý areál Bartolomějského návrší. Oázou pro oči i duši je posezení na zelených parkánech. Návštěvníkům je přístupná barokní kostnice z roku 1733. Množstvím kostí a bohatostí ornamentální výzdoby interiéru v duchu „memento mori“ jde v rámci území ČR o stavbu srovnatelnou snad jen s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory. Ve zvonici je vystaven chrámový poklad, věž nabízí expozici zvonů i skvělou vyhlídku na město. Zpřístupněna je také stará farní škola s interaktivní moderní expozicí věnovanou událostem z historie města a slavným osobnostem Kolína. Františka Kmocha zná téměř každý. Víte ale, že z Kolína pocházel i slavný pierot a zakladatel moderní pantomimy Jean-Gaspard Deburau, miláček Paříže? Do této staré farní školy chodil třeba i ďábelský rybníkář Jakub Krčín, pomocí hologramu a videomappingu se přenesete k jihočeským rybníkům. Do svého ateliéru vás pozve Josef Sudek. Neváhejte a pozvání přijměte. Otevřeno je celoročně, vstup do venkovních expozic je zdarma. Návštěva unikátního Bartolomějského návrší v samém srdci Kolína rozhodně stojí za to!

Memento moři – na pomíjivost lidského života upozorňuje výzdoba kolínské kostnice.

Jeruzalém na Labi – kolínský židovský klenot

Židovská komunita byla v Kolíně vždy velmi silná, v době svého největšího rozkvětu tvořila až jednu čtvrtinu obyvatel města. Bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcennějším památkám svého druhu na území České republiky. Procházka po místech, kudy kráčela krutá historie, patří k silným zážitkům pro každého návštěvníka. Kolínská synagoga je jedna z nejstarších v Čechách, letos si připomínáme 600. výročí od první zmínky o ní. K tomuto výročí se váže řada doprovodných akcí. V synagoze si můžete kromě stálé expozice „Žili tu s námi“ prohlédnout i výstavu „Léta žalu a strastí“, výstava na základě vzpomínek a dalších materiálů přibližuje tragická léta 1938 – 1945 s důrazem na kolínské transporty v roce 1942. Letos si tedy připomínáme 80 let od této smutné události. Pro letošní sezonu je připravena nově také výstava „Muž, který se vzepřel zlu – Richard Glazar (1920-1997)“. Synagoga stojí ve vnitrobloku ulice Na Hradbách a je přístupná celoročně skrze nově zrekonstruované Městské informační centrum, pokud navíc přijedete na elektrokole, můžete si jej na nádvoří synagogy zdarma dobít.

Kolínská synagoga letos slaví výročí 600 let od první zmínky.

Součástí kolínského židovského dědictví jsou i dva hřbitovy, na starém židovském hřbitově, který patří mezi nejstarší v Čechách, se pochovávalo do roku 1887. Najdeme zde téměř 2 700 náhrobků, je zde pochován i jediný syn pražského rabína Jehudy Löwa (Maharala) Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabína a založil zde ješivu (talmudistickou školu). K němu se váže jedna z nejoblíbenějších kolínských pověstí. Na novém hřbitově se pohřbívá dodnes, roku 1950 zde byl odhalen památník obětem holocaustu. Nově vznikla stezka kameny zmizelých, která připomíná památku zavražděných kolínských Židů.

Starý židovský hřbitov je jeden z nejstarších v Čechách.

Výhled až do Krkonoš? Proč ne

Pokud se rádi díváte na svět z výšky, nesmíte zapomenout na kolínskou rozhlednu Vodárna. Všechny milovníky výhledů i technických památek zveme k návštěvě této unikátní technické a architektonické památky meziválečné architektury. Vodárenská věž byla postavena v letech 1928–1930 dle projektu J. V. Hráského a architekta F. Jandy, žáka Jana Kotěry. Na rozdíl od mnoha jiných vodárenských věží, autoři této počítali od samého počátku s jejím využitím pro turistické a rekreační účely. Čtyřicet pět metrů vysoká věž nabízí z nejvyššího patra výhled na značnou část Polabí a při dobré viditelnosti lze dohlédnout až do Krkonoš. Unikátní je přístup do prostoru bývalé vodní nádrže s novou videoprojekcí. V nejvyšším podlaží je vyhlídkové panorama – popsány jsou cíle v okolí i další zajímavosti.

Rozhledna Vodárna láká na výlet s výhledem.

216 schodů vás dovede až na vyhlídkové panorama a odmění vás skvělým výhledem.

Děti se nudit nestihnou

Jistě je potěší setkání se slavnými medvědy, co se potkali u Kolína, nebo výprava nejstarší polabskou řepařskou drážkou.

A kam dál?

Převážně rovinatá krajina láká k cyklovýletům, Kolínem vede jedna z nejpůvabnějších a nejzábavnějších cyklotras v Evropě Labská stezka. Celé Kolínsko se pyšní velkým množstvím památek se strhujícími příběhy, stačí je jen objevit. Na webových stránkách www.kutnohorskokolinsko.cz najdete tipy na výlety, kontakty na informační centra, restaurace i penziony, doporučení, akce a novinky.