Postřehy cestovatelky – Když se luxusní cestování stává dostupnější

Všechna ta pozornost, kterou kamarádky dostávaly během letu, mě fascinovala. Do té doby jsem si naivně myslela, že byznys třída je pouze a jen pro obchodníky. Pro podnikatele, kteří letí dohodnout velkou zakázku nebo rozšířit své impérium. Nikoliv pro obyčejnou holku jako jsem já, která letí na dovolenou.

Jak šel čas, tak i mně se poštěstilo shodou zajímavých okolností dostat se do letadla s palubní vstupenkou, která měla magický červený nápis BUSINESS CLASS. Kdybych si poctivě přečetla všechny texty, které má třeba jen Letuška.cz na svém webu, věděla bych, že taková letenka mě opravňuje ke vstupu do VIP salonku již na letišti v Praze. Já ale místo toho trajdala po letišti, ještě si k tomu koupila kávu a mačkala se na nepohodlném křesle, než nastal čas odletu. Stále si vybavuji výraz slečny, která kontrolovala moji palubní vstupenku, když jsem stála frontu mezi ostatními cestujícími. „Madam, vy máte byznys třídu, vy můžete jít rovnou. Ano, přesně tudy.“

Když jsem poté na Letušce hledala vhodný spoj na moji cestu do Pacifiku, ceny se v ekonomické třídě pohybovaly okolo 30 000 Kč a ve třídě byznys byla nejlevnější letenka za něco málo přes 70 000 korun. Nyní mi Letuška.cz byznys třídu nabízí od 42 000, což mi přijde naprosto fantastické.

Rozdíly mezi jednotlivými dopravci jsou již například v tom, že každý udržuje jiný počet tříd. Například Turkish Airlines mají pro mezinárodní lety jen třídu ekonomickou a byznys. Pro domácí lety rozlišují ještě další tři kategorie v ekonomické třídě – EcoFly, ExtraFly a PrimeFly. Letěla jsem s nimi již několikrát a musím uznat, že je to velmi dostupná varianta ve všech případech. Navíc jejich benefit TOURISTANBUL, který je nyní kvůli covidové době dočasně pozastaven, je úžasná možnost, jak využít čas při přestupu v Istanbulu. Během pětihodinové procházky městem s průvodcem uvidíte to nejdůležitější, co město nabízí.

Naopak Emirates plánují nabídnout v průběhu roku 2021 kromě klasické ekonomické, byznys a první třídy nově i ECONOMY PREMIUM. První obrázky, které jsem viděla na internetu, mě velmi navnadily a jsem zvědavá na cenovou nabídku, se kterou Letuška.cz přijde. Osobně mě zajímá cenový rozdíl, jaká bude procentuální dostupnost této kategorie na všech letech společnosti Emirates, ale hlavně zda bude v nabídce i na letech z Prahy do Dubaje. S Emirates lze navíc využít delší čekání na navazující spoj v luxusním hotelu sítě Marriott a strávit tak noc procházkou po Dubaji. K letence byznys a první třídy od Emirates patří také doplňková služba – vyzvednutí a odvoz na letiště, která celou cestu ještě více zpříjemní.

Qatar Airways nabízí dvě kategorie byznys třídy – Comfort a Elite a dvě kategorie ekonomické třídy – Convenience a Comfort. Moje poslední cesta s Qatar Airways z Dauhá do Prahy byla v den mých narozenin a dostala jsem možnost letět v byznys třídě s palubní vstupenkou s označením 1A. Na vlastní kůži jsem poznala, proč v roce 2019 získaly Qatar Airways ocenění za nejlepší leteckou společnost i byznys třídu. Kromě skvělého servisu jsem si maximálně užila možnost poprvé v životě v klidu usnout na palubě letadla. Letadlo Dreamliner, které let provozovalo, je opravdu snové. I Qatar Airways nabízí možnost počkat na přestup v jednom z mnoha 4hvězdičkových nebo 5hvězdičkových hotelů za bezkonkurenční cenu. Dauhá je nádherné město a rozhodně stojí za návštěvu.

