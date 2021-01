Postřehy cestovatelky: Jak se dnes připravit na cestu do zahraničí

Cizí kultury, netradiční zvyky, lokální gastronomie, ale třeba i podnebí, množství slunečního světla či rozlišná vlhkost vzduchu mě lákají již od dětství. Ráda cesty plánuji, ale ještě raději se nechám zlákat momentální nabídkou, kdy mám třeba jen hodinu na rozhodnutí a 24 hodin na zabalení kufru, než vyrazím na letiště.

Koronavir otevřel nové pohledy na cestování

Jenomže dnešní doba moji vášeň celkem komplikuje. Dění posledních deseti měsíců otevřelo úplně nové pohledy na cestování. Například webová stránka Ministerstva zahraničních věcí ČR zaujala své trvalé místo mezi otevřenými záložkami, které denně používám. Pravidelně kontroluji, jaká je situace v zemích, kam bych chtěla vyrazit, jaké jsou podmínky pro vstup a jaké pro návrat zpět do vlasti. Nyní se nerozhoduji podle toho, kam se chci již déle podívat, ale podle toho, kam mohu oficiálně vycestovat.

Letenky vyhledávám na stránkách mých oblíbených dopravců a porovnávám je s výsledky na Letuška.cz. Nejednou se mi stalo, že letenky přes Letušku byly levnější než přímo od dopravce. Proto vždy vše kontroluji a hledám ten nejvýhodnější spoj. A proč nejvýhodnější? Protože ten nejlevnější není vždy nejlepší. Porovnávám komfort na palubě letadla, dobu letu, čas na přestup, váhové limity zavazadel a další. Chci za své peníze vyvážené řešení svých cest.

Nevíte si rady? Poradí přítel na telefonu

Mezi klíčové výhody nákupu letenek přes Letušku patří tzv. přítel na telefonu (e-mailu). Když mi dopravce koncem léta zrušil let, dostala jsem informace, že je lepší si vzít voucher a využít kredit za letenku na nákup další, než čekat na hotové peníze. Proto jsem místo do Frankfurtu nad Mohanem vyrazila do Říma, kam letenky v požadovaném termínu byly k dispozici.

Přestože jsem zatím měla velké štěstí a moje lety, které jsem koupila u zahraničních leteckých společností, proběhly tak, jak měly, mnoho lidí takové štěstí nemělo a jejich lety byly hromadně rušeny jeden za druhým. Od přátel vím, že získávaní informací, vymáhání kreditu či peněz zpět je u zahraničních dopravců na dlouhé lokty a často to bez znalosti anglického jazyka jde velmi ztuha. Když nastanou komplikace, tak se teprve ukáže, kde je výhoda nákupu letenky přes prostředníka. Letuška s dopravcem řeší vše sama a mě to stojí jen ten servisní poplatek. Veškerá komunikace, upomínání a vymáhání padají na bedra české společnosti, která to pro mě zařídí. Já si jen musím počkat, až to proběhne.

Mezi další faktory, proč nakoupit letenky od Letušky, patří získání informací. Letenkáři se denně pohybují v podmínkách dopravců v oblasti PCR testu, jeho nutného stáří, možnosti přestupu – opuštění letiště v tranzitní zemi a podobně. Jsou schopni mě upozornit, že když si třeba koupím letenku na Zanzibar s KLM, tak přestože cílová země PCR test nevyžaduje, je potřeba ho mít při přestupu v Amsterdamu v každém směru cesty. Navíc, jednotlivé státy svá pravidla nepravidelně mění, proto osobně vyčkávám do poslední chvíle, než si letenku koupím.

A co cestovní pojištění? Vyplatí se?

Další bod, který jsem při cestování nikdy moc neřešila, bylo cestovní pojištění. Byla jsem schopná vyrazit na dva měsíce do Jižní Ameriky a pojištění si nezajistit. V posledních letech jsem ale zjistila, že těch pár stovek navíc se v celkové ceně za cestu ztratí a moje rodina má klid, když ví, že zase někam vyrážím. V dnešní době covidové již při nákupu letenky ke klasickému cestovnímu pojištění vybírám i připojištění na COVID-19. Letuška ve spolupráci s ERV nabízí speciální pojištění COVID EXTRA právě pro držitele letenek. Internet je plný příběhů, jak někdo na vlastní náklady uvízl kvůli náhlému pozitivnímu výsledku v neplánované karanténě, nenastoupení do letadla a nákupu nové letenky. Letečtí dopravci sami často nevědí dne ani hodiny, proto považuji za základ se nejprve postarat sama. A cestovní připojištění jsem zařadila jako standardní náklad k cestě do zahraničí.

Dnes můžete luxusní ubytování získat téměř za hubičku

Období, kdy jsem s krosnou na zádech vyrazila na druhý konec světa, je již dávno pryč. Nyní vybírám ubytování podle toho, jak dlouho v dané destinaci budu. Mám-li před sebou 3 noci v Amsterdamu, ráda si připlatím za centrum města, abych mohla každý den ujít svých 10-15 km a obdivovat pamětihodnosti. V tomto ohledu je dnešní doba vyloženě nakloněná výhodným nabídkám. Kvalitní hotel lze sehnat za luxusní cenu, která by byla před 2 lety pro mě zcela nedostupná. Nyní mi ke štěstí stačí útulný pokoj, teplá voda v koupelně, velká postel a bufetová snídaně. Vše ostatní si dopřeji právě na svých procházkách. Proto sleduji speciální nabídky při nákupu letenky. Někdy se objeví poklady v podobě ubytování, kterým se jen těžko odolává.

Pohodlí na letišti není jen pro VIP

Letištní salonky již nejsou benefitem jen pro byznys a první třídu. Právě díky Letušce jsem zjistila, že se dají zakoupit předem i s letenkou v ekonomické třídě. A já je velmi ráda využívám. Když jsem v tranzitní zóně delší dobu, tak se tato pár set korunová investice vyplatí. Například po 10hodinovém letu jsem ráda, že přestože mě čeká už jen ta kratší část domů, si mohu odpočinout, dát něco dobrého a nemusím bezhlavě pochodovat po letišti sem a tam či hledat volné místo, na kterém se těžko tvoří pohodlí.

Cestování je vášeň, která obohatila můj život na mnoha rovinách. Organizované zájezdy s průvodcem, pobytová dovolená s maminkou nebo samostatné cestování za poznáním, vše má své kouzlo, své klady a zápory. Jako jsme si všichni zvykli na bezpečnostní kontroly na letištích po 11. září – omezení ve směru, co je možné vzít s sebou na palubu letadla – tak věřím, že se sžijeme s rouškami, rukavicemi a dezinfekcí. Přeji nám všem odvahu poznávat své vlastní hranice.

Linda Lokočová

Více informací o cestování a letenky bezpečně do celého světa najdete na www.letuska.cz.