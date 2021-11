Postřehy cestovatelky – byznys letenky versus „hladolety“

Jaký je základní rozdíl? Předně je třeba si uvědomit, že při krátkých letech, například po Evropě, je náročnost cesty jiná než při porovnání s dálkovými lety. Vydržet v turistické třídě cestu na Rhodos je něco jiného než turistická třída do Dauhá, či dokonce do San Franciska. Kratší let znamená, že spoj je obsluhován menším letadlem, kde se čaruje se servisem obtížněji. I byznys třídy se liší napříč leteckými dopravci, i v rámci tarifních podmínek. Například klasická letenka v byznys třídě u Emirates obsahuje i pozemní servis, tedy dopravu na/z letiště a vstup do salonku před odletem či tranzitu. Proto je vždy důležité věnovat pozornost i ceně za letenku. Pokud je extra výhodná, je třeba počítat i s tím, že některé služby mohou být za dodatečné poplatky.

Byznys letenky vám většinou umožní vstup do letištních salonků

Přes to všechno, vstup do salonků je ve většině případů součástí byznys letenky. A je to žádaná výhoda, kterou využívá čím dál více lidí i za příplatek k turistické letence či jako odměnu za nalétané míle věrnostních programů leteckých dopravců. Čím je letiště větší, tím více salonků v různých kategoriích bude mít.

Co tedy očekávat v salonku? Oddělený prostor od ostatních cestujících, často s výhledem na přistávací či odletovou plochu letiště, kde je možné počkat na odlet letadla. Nabízí se zde občerstvení – teplé i studené nápoje, alkohol dle destinace a studená či teplá kuchyně, mezinárodní či tradiční dle destinace. Salonky, které se využívají hojně k tranzitním spojům, disponují i sekcí na pohodlný odpočinek – gauče, pohodlná křesla, ale i pokojíčky s postelí, kde je možné spočinout do následného spoje. Koupelny se sprchou jsou snad již standardem ve většině salonků. Cestovatelé, kteří cestují s dětmi, určitě také ocení v některých saloncích dostupné hrací pokoje, které jsou kromě běžných hraček často vybaveny i kvalitními herními konzolemi.

Cestující v byznys třídě mají i další výhody

Mezi další významné benefity patří přednostní odbavení i nástup do letadla. Nestojí se žádné fronty, ale jde se rovnou k přepážce, kde se odevzdají zavazadla, která jsou mimochodem také často zvýhodněná – buď počtem kusů, hmotností, či obojím. Nástup do letadla je často v té první vlně, ale někteří dopravci pouštějí cestující ve třídě byznys jako poslední nebo samostatným nástupním mostem (chobotem).

Servis na palubě je osobnější, protože stevardi mají více času na jednotlivé cestující. Prostorná a pohodlná sedadla, výtečná nabídka občerstvení a zábavy během letu a všudypřítomný důraz na komfort je nabízen velmi sofistikovaným způsobem. Těžko se ubránit pocitu výjimečnosti, když letušky v byznys třídě oslovují každou ženu jako „madam“ a každého muže jako „sir“.

Více informací o pohodlném cestování a letenky do celého světa najdete na www.letuska.cz a nyní nově na mapa.letuska.cz také sekci pro vyhledávání nejvýhodnějších letenek výhradně v byznys třídě.