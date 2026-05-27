Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Komerční sdělení
Jižní Čechy jsou rájem cyklistů a neobjevené cyklostezky na Budějovicku jsou v tomto období poloprázdné. Jejich kvalitu potvrzuje fakt, že tudy během pár let povede Vltavská cyklistická cesta.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe | foto: Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.

Podél Vltavy napříč Budějovickem

Naplánujte si pohodový cyklovýlet na Budějovicku mezi Boršovem nad Vltavou a Týnem nad Vltavou, kde trasa kopíruje břehy řeky Vltavy. Velká část tohoto úseku je vedena po bezpečných cyklostezkách, které jsou součástí postupně budované Vltavské cyklistické cesty - páteřní cyklostezky napříč jižními Čechami. Cesta vás provede centrem Českých Budějovic i Hlubokou nad Vltavou, a tak je ideální rozložit si výlet do několika dnů a navštívit také oblíbené turistické cíle. Ať už vás osloví historické centrum Budějovic s místní gastronomickou, pivní a kávovou nabídkou, kulturní zážitky v divadlech, galeriích a muzeích, plavby lodí po řece nebo bílá perla jižních Čech - Zámek Hluboká.

Na některých úsecích budete v období před prázdninami téměř sami, tak neváhejte, než je objeví také ostatní cyklisté. Mezi méně navštěvované patří část stezky mezi Boršovem a Budějovicemi, nebo trasa z Hluboké do Týna nad Vltavou. Na té pojedete mezi starými oborami, přes zříceninu Karlova Hrádku, kolem Ferraty Hluboká a také Mlýnu Hněvkovice s expozicí mlynářství a výroby elektrické energie. Mnohdy opomíjený Týn nad Vltavou pak překvapí svou komorní atmosférou i historií. Umění plavení dřeva a zboží po řece do Prahy mapuje expozice v místním muzeu, které nabídne také sbírku vltavínů, které zde byly vůbec poprvé popsány. Jen pár kroků z muzea vás zavede do historického středověkého podzemí a také k řece na takzvanou Potahovou stezku. Soutok Vltavy s Lužnicí je coby kamenem dohodil a cestou můžete navštívit Přírodovědné muzeum Semenec a nedalekou stejnojmennou rozhlednu.

Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Tři cyklotrasy na začátek

Pokud se potřebujete zorientovat v cyklistické nabídce Budějovicka, ideální volbou na začátek je Cyklo průvodce Budějovickem. Ten zahrnuje tři trasy, které vás provedou také méně známými místy v oblasti. Kromě okolí řeky Vltavy se tak podíváte do oblasti Lišova, nebo zavítáte do Budějovické pánve mezi obce s unikátní selsko-barokní architekturou z nichž nejznámější jsou Holašovice zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Tři cyklotrasy představují dohromady přes 83 km výletů, během kterých navštívíte zajímavá místa. Průvodce najdete v podobě tištěných map v místních informačních centrech, ale také v online podobě na odkazu bit.ly/cyklo_pruvodce Online podoba navíc přináší celou řadu cyklistických tipů na výlety, cyklostezky a cyklotrasy v celé oblasti. Výhodou je, že můžete bydlet na jednom místě a každý den naplánovat jiný výlet. Po návratu si pak užijete třeba wellness v hotelu, večerní zábavu ve městě, nebo kvalitní gastronomii či drink v baru.

Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

S elektrokolem bez obav

Elektrokola se stala neodmyslitelnou součástí cykloturistiky. Pokud nejste úplní sportovci, snadno na nich zvládnete celodenní výlet bez větší námahy. Pro aktivní cyklisty zase otvírají vzdálenější cíle a dlouhé trasy v sedle. Ať už na Budějovicko přijedete se svým vlastním elektrokolem, nebo si ho budete chtít půjčit na místě, rozhodně se vám bude hodit tento kompletní přehled půjčoven a dobíjecích míst.

Cestujte výhodněji s BuďKartou!

Inspirací a velkou výhodou při cestování do jižních Čech je slevová karta hosta - Budějovická karta, zkráceně BuďKarta, kterou naleznete budejovickakarta.cz. Aktivujete si jí při ubytování na 2 a více nocí u partnerských ubytovatelů a díky ní získáte řadu výhod a slev na vstupy a služby v turistické oblasti Budějovicko. Prostě BUĎte na Budějovicku jako doma a užívejte si známá i méně známá místa s výhodami. Třeba během prodloužených květnových víkendů!

Nejčtenější

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Komerční sdělení
Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních...

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Komerční sdělení
Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Druhé kolo přijímaček na střední školy nemusí znamenat, že žáci berou jen to, co zbylo. Někdy se právě teď objeví možnost, kterou v prvním kole vůbec neměli.

Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Komerční sdělení
Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Výstava FOTOGRAF Josef Sudek / 22. 5. – 1. 11. 2026 / Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Zelený vodík poprvé v české plynárenské síti

Komerční sdělení

V Hranicích u Aše odstartoval trvalý provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku v ČR. Společnost HUTIRA pro projekt navrhla a dodala technologii směšovací stanice, která zajišťuje mísení...

27. května 2026

Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Komerční sdělení
Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Likvidace sršňů svépomocí je každoročně příčinou desítek hospitalizací v ČR. Sršeň vstřikuje násobně víc jedu než vosa, jeho bodnutí je extrémně bolestivé a u alergiků může vyvolat anafylaktický šok....

27. května 2026

Gebrüder Weiss posouvá logistiku na vyšší úroveň

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Rychlejší doručení z Brna na Slovensko, do Polska, Rakouska a dál.

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Rychlejší doručení z Hradce na Slovensko, do Maďarska a na Balkán.

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Komerční sdělení
Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Huawei oznamuje spuštění dalšího ročníku globálního vzdělávacího programu Seeds for the Future. Studenti z České i Slovenské republiky mají jedinečnou příležitost zapojit se do inovativních projektů...

27. května 2026

Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Komerční sdělení
Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Jižní Čechy jsou rájem cyklistů a neobjevené cyklostezky na Budějovicku jsou v tomto období poloprázdné. Jejich kvalitu potvrzuje fakt, že tudy během pár let povede Vltavská cyklistická cesta.

27. května 2026

Moderní střechy LINEDEK – chytré řešení pro váš domov

Komerční sdělení

Moderní plechová střešní krytina LINEDEK je vyráběna z pozinkovaného nebo hliníkového lakovaného plechu. Díky systému do sebe zapadajících zámků (tzv. klik systém) vzhledově připomíná klasickou...

26. května 2026

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

26. května 2026

Středověký festival vypukne u jezera Milada

Komerční sdělení

Přijďte si užít středověký festival, připomínající kulatá výročí dvou významných bitev, které se odehrály kousek od Ústí na Labem – 900 let od Bitvy u Chlumce a 600 let od Bitvy u Ústí nad Labem...

26. května 2026

Servis oken není prodej hrnců. Rozhodovat má diagnostika

Komerční sdělení

Servis oken a dveří není předváděcí akce ani rychlý obchodní scénář. Zákazník má vědět, co je na jeho oknech skutečně špatně, proč se navrhuje konkrétní zásah a jaký výsledek může očekávat

26. května 2026

1 000 dovolených za 100 000 korun: Sportka rozjíždí léto ve velkém

Komerční sdělení
Sportka rozdává tisíc dovolených

Léto se blíží a s ním i otázka, kam letos vyrazit. Někdo má jasno, jiný teprve hledá inspiraci. Letos se ale může obyčejné plánování změnit v něco mnohem zajímavějšího – třeba v dovolenou za sto...

26. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.