Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Podél Vltavy napříč Budějovickem
Naplánujte si pohodový cyklovýlet na Budějovicku mezi Boršovem nad Vltavou a Týnem nad Vltavou, kde trasa kopíruje břehy řeky Vltavy. Velká část tohoto úseku je vedena po bezpečných cyklostezkách, které jsou součástí postupně budované Vltavské cyklistické cesty - páteřní cyklostezky napříč jižními Čechami. Cesta vás provede centrem Českých Budějovic i Hlubokou nad Vltavou, a tak je ideální rozložit si výlet do několika dnů a navštívit také oblíbené turistické cíle. Ať už vás osloví historické centrum Budějovic s místní gastronomickou, pivní a kávovou nabídkou, kulturní zážitky v divadlech, galeriích a muzeích, plavby lodí po řece nebo bílá perla jižních Čech - Zámek Hluboká.
Na některých úsecích budete v období před prázdninami téměř sami, tak neváhejte, než je objeví také ostatní cyklisté. Mezi méně navštěvované patří část stezky mezi Boršovem a Budějovicemi, nebo trasa z Hluboké do Týna nad Vltavou. Na té pojedete mezi starými oborami, přes zříceninu Karlova Hrádku, kolem Ferraty Hluboká a také Mlýnu Hněvkovice s expozicí mlynářství a výroby elektrické energie. Mnohdy opomíjený Týn nad Vltavou pak překvapí svou komorní atmosférou i historií. Umění plavení dřeva a zboží po řece do Prahy mapuje expozice v místním muzeu, které nabídne také sbírku vltavínů, které zde byly vůbec poprvé popsány. Jen pár kroků z muzea vás zavede do historického středověkého podzemí a také k řece na takzvanou Potahovou stezku. Soutok Vltavy s Lužnicí je coby kamenem dohodil a cestou můžete navštívit Přírodovědné muzeum Semenec a nedalekou stejnojmennou rozhlednu.
Tři cyklotrasy na začátek
Pokud se potřebujete zorientovat v cyklistické nabídce Budějovicka, ideální volbou na začátek je Cyklo průvodce Budějovickem. Ten zahrnuje tři trasy, které vás provedou také méně známými místy v oblasti. Kromě okolí řeky Vltavy se tak podíváte do oblasti Lišova, nebo zavítáte do Budějovické pánve mezi obce s unikátní selsko-barokní architekturou z nichž nejznámější jsou Holašovice zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Tři cyklotrasy představují dohromady přes 83 km výletů, během kterých navštívíte zajímavá místa. Průvodce najdete v podobě tištěných map v místních informačních centrech, ale také v online podobě na odkazu bit.ly/cyklo_pruvodce Online podoba navíc přináší celou řadu cyklistických tipů na výlety, cyklostezky a cyklotrasy v celé oblasti. Výhodou je, že můžete bydlet na jednom místě a každý den naplánovat jiný výlet. Po návratu si pak užijete třeba wellness v hotelu, večerní zábavu ve městě, nebo kvalitní gastronomii či drink v baru.
S elektrokolem bez obav
Elektrokola se stala neodmyslitelnou součástí cykloturistiky. Pokud nejste úplní sportovci, snadno na nich zvládnete celodenní výlet bez větší námahy. Pro aktivní cyklisty zase otvírají vzdálenější cíle a dlouhé trasy v sedle. Ať už na Budějovicko přijedete se svým vlastním elektrokolem, nebo si ho budete chtít půjčit na místě, rozhodně se vám bude hodit tento kompletní přehled půjčoven a dobíjecích míst.
Cestujte výhodněji s BuďKartou!
Inspirací a velkou výhodou při cestování do jižních Čech je slevová karta hosta - Budějovická karta, zkráceně BuďKarta, kterou naleznete budejovickakarta.cz. Aktivujete si jí při ubytování na 2 a více nocí u partnerských ubytovatelů a díky ní získáte řadu výhod a slev na vstupy a služby v turistické oblasti Budějovicko. Prostě BUĎte na Budějovicku jako doma a užívejte si známá i méně známá místa s výhodami. Třeba během prodloužených květnových víkendů!