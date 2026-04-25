Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Komerční sdělení
Festival, který patří mezi nejvýraznější gastronomické akce na severní Moravě a ve Slezsku, sází především na pestrou nabídku jídla. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stánků a food trucků s nabídkou tuzemské i zahraniční kuchyně.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

14 fotografií

Chybět nebudou regionální speciality z celého kraje, street food, koncerty a zábavu pro rodiny s dětmi. Vstup je zdarma.

Industriální areál Dolní Vítkovice v Ostravě se v sobotu 9. května 2026 promění v centrum chutí, hudby a zážitků. Oblíbený Pojez fest zde od 10 hodin otevře své „gastro městečko“ a nabídne celodenní program pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi.

Live cooking i hudební program

Součástí festivalu budou po celý den také live cooking show s ochutnávkami připravovaných pokrmů. Gastronomický program doplní na hlavní scéně i koncerty.

Letos vystoupí zpěvák Janek Ledecký a kapela Adán Sánchez Band. Celý den tak propojí jídlo s hudbou a vytvoří atmosféru městského festivalu v unikátním industriálním prostředí.

Den s Technotrasou pro rodiny

Významnou součástí letošního ročníku bude také „Den s Technotrasou“. Ten nabídne nejen dětem desítky stanovišť se soutěžemi zaměřených na techniku, řemesla a industriální dědictví regionu.

Gastronomie, zážitky i vstup zdarma

Pojez fest v Dolních Vítkovicích dlouhodobě staví na kombinaci kvalitní gastronomie a zábavy.

Letos se můžete těšit na:

  • desítky gastro stánků a food trucků
  • českou i zahraniční kuchyni
  • live cooking show s ochutnávkami
  • koncerty a hudební doprovod
  • Den s Technotrasou pro děti i dospělé

Vstup na festival je zdarma.

Pojez na severní Moravě a ve Slezsku

Gastronomie na severní Moravě a ve Slezsku tvoří sebevědomou scénu, kde se potkávají tradice s moderním přístupem a kde má každé místo svůj vlastní rukopis. Projekt Pojez tohle všechno skládá do jednoho přehledného průvodce a představuje osvědčené restaurace, bistra kavárny i lokální farmy, kam stojí za to vyrazit.

Pokračování v Beskydech

Pojez fest však nekončí Ostravou. Další zastávkou bude 12. září 2026 obec Ostravice v podhůří Beskyd, kde festival nabídne podobnou kombinaci gastronomie a zážitků v jiném, podhorském prostředí.

Návštěvníci se tak mohou těšit na pokračování oblíbené akce, která propojuje regionální chutě s jedinečnými místy Moravskoslezského kraje.

Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.