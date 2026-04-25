Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Chybět nebudou regionální speciality z celého kraje, street food, koncerty a zábavu pro rodiny s dětmi. Vstup je zdarma.
Industriální areál Dolní Vítkovice v Ostravě se v sobotu 9. května 2026 promění v centrum chutí, hudby a zážitků. Oblíbený Pojez fest zde od 10 hodin otevře své „gastro městečko“ a nabídne celodenní program pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi.
Live cooking i hudební program
Součástí festivalu budou po celý den také live cooking show s ochutnávkami připravovaných pokrmů. Gastronomický program doplní na hlavní scéně i koncerty.
Letos vystoupí zpěvák Janek Ledecký a kapela Adán Sánchez Band. Celý den tak propojí jídlo s hudbou a vytvoří atmosféru městského festivalu v unikátním industriálním prostředí.
Den s Technotrasou pro rodiny
Významnou součástí letošního ročníku bude také „Den s Technotrasou“. Ten nabídne nejen dětem desítky stanovišť se soutěžemi zaměřených na techniku, řemesla a industriální dědictví regionu.
Gastronomie, zážitky i vstup zdarma
Pojez fest v Dolních Vítkovicích dlouhodobě staví na kombinaci kvalitní gastronomie a zábavy.
Letos se můžete těšit na:
- desítky gastro stánků a food trucků
- českou i zahraniční kuchyni
- live cooking show s ochutnávkami
- koncerty a hudební doprovod
- Den s Technotrasou pro děti i dospělé
Vstup na festival je zdarma.
Pojez na severní Moravě a ve Slezsku
Gastronomie na severní Moravě a ve Slezsku tvoří sebevědomou scénu, kde se potkávají tradice s moderním přístupem a kde má každé místo svůj vlastní rukopis. Projekt Pojez tohle všechno skládá do jednoho přehledného průvodce a představuje osvědčené restaurace, bistra kavárny i lokální farmy, kam stojí za to vyrazit.
Pokračování v Beskydech
Pojez fest však nekončí Ostravou. Další zastávkou bude 12. září 2026 obec Ostravice v podhůří Beskyd, kde festival nabídne podobnou kombinaci gastronomie a zážitků v jiném, podhorském prostředí.
Návštěvníci se tak mohou těšit na pokračování oblíbené akce, která propojuje regionální chutě s jedinečnými místy Moravskoslezského kraje.