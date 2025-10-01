Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Komerční sdělení
Když se slunce sklání níž a příroda se halí do ohnivých barev, nastává na Lipně jedno z nejkrásnějších období roku. Podzim tu není jen ročním obdobím – je zážitkem pro všechny smysly. V Rodinném areálu Lipno na Vás čekají chvíle, které pohladí duši i tělo.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně | foto: LIPNO SERVIS s.r.o.

Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně
Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně
LIPNO SERVIS s.r.o.
Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně
18 fotografií

Přijeďte si je užít právě teď, kdy je Šumava nejbarevnější.

Hlavní dominantou areálu je Stezka korunami stromů – dřevěná konstrukce vedoucí až do výšky 40 metrů. Z její vyhlídkové věže se Vám otevře výhled na jezero Lipno i vzdálené Alpy. Cestou zpět si děti zamilují 52 metrů dlouhý tobogán. A pro ty, kdo touží po větší porci adrenalinu, je tu oblíbený sjezd na koloběžkách z vrcholu Kramolína až na lipenské náměstíčko.

LIPNO SERVIS s.r.o.

Dětský ráj plný zábavy? Jednoznačně Království lesa – největší lesní hřiště na Šumavě. Lanové prvky, obří trampolíny, zvířátka i tvořivé dílny slibují nekonečné dobrodružství. Celosezónní permanentka je k mání jen za 890 Kč a platí až do 2. listopadu!

Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Milovníci cyklistiky si přijdou na své díky desítkám kilometrů stezek vedoucích kolem jezera, lesy i šumavskými loukami. Plánovač tras na www.kolemkolem.info Vám pomůže najít ideální výlet – ať už jedete na elektrokole, s dětmi, nebo si chcete dát pořádně do těla. Půjčovny přímo v areálu nabízí kola, koloběžky i příslušenství.

Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Na své si přijdou i ti, kdo hledají odpočinek. Aquaworld Lipno nabízí bazén s výhledem na jezero, vířivku, dvě sauny i ochlazovací bazének. Po dni plném zážitků ideální místo pro regeneraci.

LIPNO SERVIS s.r.o.

A protože na Lipně zážitek nikdy nekončí, nezapomeň navštívit některou z chystaných podzimních akcí:

  • Stříhání oveček (18.10.) – nahlédněte do života na oveček a odneste si zážitek jako z venkova.
  • Halloweenská cesta s Lišákem Foxem (25. 10.) – oblíbená výprava s tematickými stanovišti a odměnami pro děti v maskách.
  • Stezka odvahy (25. 10. večer) – zábavné strašení cestou ke Stezce korunami stromů.
Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně
Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně
Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Více o akcích najdete na lipno.info v sekci kalendář.

Ať už dorazíte na jeden den nebo celý víkend, čeká Vás komfortní ubytování přímo u sjezdovky ve **** hotelu Element, v kempu Modřín na břehu jezera nebo v některém z okolních apartmánů.

Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Vychutnejte si chutě Lipna v restauraci Stodola pod vedením šéfkuchaře Michala Hrudy, v Bistru Kramec nebo v cukrárně Povidloň.

LIPNO SERVIS s.r.o.
LIPNO SERVIS s.r.o.

Přijeďte si dobít baterky dřív, než padne první sníh a naplno se rozběhnou zimní radovánky.

Více informací a kompletní přehled najdeš na: www.lipno.info

Nejčtenější

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Vědci našli cestu, jak zpomalit vrásky. Výsledkem je kolagen GlowGEN®

Komerční sdělení

Kolagen je bílkovina, která drží pleť pevnou, vlasy silné a klouby pružné. Problém je, že běžné doplňky mají příliš velké molekuly, které tělo neumí správně využít.

Největší TV na trhu: Hisense UX 116" RGB-MiniLED

Komerční sdělení

Když poprvé spatříte televizi Hisense UX 116" RGB-MiniLED, máte pocit, že se hranice mezi realitou a obrazem smazaly. Tento model není jen televizorem – je to technologický zážitek, který promění...

Vollmann MetalWorx s.r.o. sází na moderní technologie a stabilní tým

Komerční sdělení

Přestože automobilový průmysl čelí výzvám spojeným s automatizací, elektromobilitou a proměnou trhu, zůstává stále jedním z klíčových pilířů české ekonomiky. Některé firmy dokazují, že budoucnost je...

Zjistili mi nádor. A co teď?

Komerční sdělení

Tuto otázku si každý rok položí přes 100 tisíc Čechů, u nichž lékaři nově diagnostikují nádorové onemocnění. Rakovina se tak během života dotkne každého třetího z nás. Mnozí lidé stále přicházejí k...

Objevte 3 jednoduché triky, jak ušetřit při vytápění

Komerční sdělení

Existuje mnoho způsobů a účinných opatření, jak si ve své domácnosti dopřát ideální teplotu a neutratit mnoho peněz. Přesto se stále dopouštíme zbytečných chyb, kvůli kterým platíme vysoké částky za...

1. října 2025

Uklizeno úplně všude? Nejen podlahy je třeba uklízet, ale také postele

Komerční sdělení

Úklid domácnosti někdy připomíná spíš válečné pole. Usnadněte si práci a získejte nejen čistou domácnost, ale i zdravé vnitřní prostředí, ve kterém se budou cítit skvěle i alergici! Pomůže vám lehký...

1. října 2025

Díky PRE můžete ušetřit na nákladech na vytápění

Komerční sdělení

Vyplatí se vám tepelné čerpadlo? Jedná se o moderní zařízení, které získává energii z okolního prostředí – ze vzduchu, vody nebo země – a přeměňuje ji na teplo pro váš domov. Čekají vás až 60%...

1. října 2025

Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Komerční sdělení

Když se slunce sklání níž a příroda se halí do ohnivých barev, nastává na Lipně jedno z nejkrásnějších období roku. Podzim tu není jen ročním obdobím – je zážitkem pro všechny smysly. V...

1. října 2025

Madisonské mosty v Nové Spirále: rok plný lásky a emocí

Komerční sdělení

Legendární romanci Madisonské mosty v činoherním zpracování si mohou diváci vychutnávat v Nové Spirále na Výstavišti téměř rok a stále téma lásky a hledání sebe sama rezonuje. V hlavních rolích září...

1. října 2025

Slovenské elektrárne dodají „Nekonečnou energii“ vysokohorským chatám

Komerční sdělení

Společnost Slovenské elektrárne Česká republika se od podzimu pustí do rozšiřování osvědčených řešení pro vysokohorské chaty ve Vysokých Tatrách a Krkonoších, aby je bylo možné uplatnit i na dalších...

1. října 2025

Virtuální kolegyně: digitální aReception mění kancelářský život

Komerční sdělení

Recepce, která nikdy neztratí dobrou náladu, odbaví návštěvníka během pár minut, zařídí školení BOZP a navíc ušetří firmě peníze i čas. To není vize sci-fi filmu, ale realita, kterou do českých...

1. října 2025

Dogecoin se dočká ETF - jaké další kryptoměny sledovat?

Komerční sdělení

Dogecoin se stává prvním meme coinem s vlastním ETF v USA. Přestože spuštění fondu provázejí opakované odklady, samotná příprava na jeho uvedení už teď přitahuje pozornost investorů.

30. září 2025  17:48

Češi nemají kde parkovat, počet modulových garáží proto výrazně roste

Komerční sdělení

Trh s garážemi kopíruje vývoj cen bytů a domů. Nabídka je slabá, ceny rostou a Češi hledání pomalu vzdávají. V poslední době ale svitla naděje pro ty, kteří garáž shánějí. Takzvané modulové stavby...

30. září 2025

Přisazené svítidlo DEK – šest světel v jednom

Komerční sdělení

Moderní osvětlení by mělo být úsporné, spolehlivé a zároveň dostatečně univerzální pro různé způsoby použití. Uživatel si může jednoduše nastavit intenzitu světla i jeho barevnou teplotu.

30. září 2025

Frodl nastoupí v masce z videohry Ghost of Yōtei. Poté ji vydraží

Komerční sdělení

Gólman karlovarské Energie bude v pátečním extraligovém zápase proti Pardubicím chytat v originální masce, jejíž design je inspirovaný herní novinkou Ghost of Yōtei, která vychází exkluzivně na...

30. září 2025

Dogecoin se dočká ETF - jaké další kryptoměny sledovat?

Komerční sdělení

Dogecoin se stává prvním meme coinem s vlastním ETF v USA. Přestože spuštění fondu provázejí opakované odklady, samotná příprava na jeho uvedení už teď přitahuje pozornost investorů.

30. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.