Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Přijeďte si je užít právě teď, kdy je Šumava nejbarevnější.
Hlavní dominantou areálu je Stezka korunami stromů – dřevěná konstrukce vedoucí až do výšky 40 metrů. Z její vyhlídkové věže se Vám otevře výhled na jezero Lipno i vzdálené Alpy. Cestou zpět si děti zamilují 52 metrů dlouhý tobogán. A pro ty, kdo touží po větší porci adrenalinu, je tu oblíbený sjezd na koloběžkách z vrcholu Kramolína až na lipenské náměstíčko.
Dětský ráj plný zábavy? Jednoznačně Království lesa – největší lesní hřiště na Šumavě. Lanové prvky, obří trampolíny, zvířátka i tvořivé dílny slibují nekonečné dobrodružství. Celosezónní permanentka je k mání jen za 890 Kč a platí až do 2. listopadu!
Milovníci cyklistiky si přijdou na své díky desítkám kilometrů stezek vedoucích kolem jezera, lesy i šumavskými loukami. Plánovač tras na www.kolemkolem.info Vám pomůže najít ideální výlet – ať už jedete na elektrokole, s dětmi, nebo si chcete dát pořádně do těla. Půjčovny přímo v areálu nabízí kola, koloběžky i příslušenství.
Na své si přijdou i ti, kdo hledají odpočinek. Aquaworld Lipno nabízí bazén s výhledem na jezero, vířivku, dvě sauny i ochlazovací bazének. Po dni plném zážitků ideální místo pro regeneraci.
A protože na Lipně zážitek nikdy nekončí, nezapomeň navštívit některou z chystaných podzimních akcí:
- Stříhání oveček (18.10.) – nahlédněte do života na oveček a odneste si zážitek jako z venkova.
- Halloweenská cesta s Lišákem Foxem (25. 10.) – oblíbená výprava s tematickými stanovišti a odměnami pro děti v maskách.
- Stezka odvahy (25. 10. večer) – zábavné strašení cestou ke Stezce korunami stromů.
Více o akcích najdete na lipno.info v sekci kalendář.
Ať už dorazíte na jeden den nebo celý víkend, čeká Vás komfortní ubytování přímo u sjezdovky ve **** hotelu Element, v kempu Modřín na břehu jezera nebo v některém z okolních apartmánů.
Vychutnejte si chutě Lipna v restauraci Stodola pod vedením šéfkuchaře Michala Hrudy, v Bistru Kramec nebo v cukrárně Povidloň.
Přijeďte si dobít baterky dřív, než padne první sníh a naplno se rozběhnou zimní radovánky.
Více informací a kompletní přehled najdeš na: www.lipno.info