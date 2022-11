Po dvou letech covidu konečně nastalo znovuzrození cestování

Pandemie covid-19 uštědřila světu velkou ránu, a to i v podobě omezení cestování. Jakmile Česká republika otevřela hranice, cesty do zahraničí byly stále komplikované. V každé zemi vyžadovali jiné podmínky a nikdo pořádně nevěděl, jestli nebude vše další den jinak. Některé státy požadovaly ukončené očkování. Co to ale znamená? Dvě dávky, nebo i třetí, která je vedená jen jako posilující? Do toho nutnost testování před odletem i před zpáteční cestou, karantény… To vše už ale dnes v mnoha destinacích skončilo a svět se vrací k normálu!

Kam se můžete bez obav vypravit?

Dominikánská republika

Jednou z exotických zemí, která naplno otevřela svou náruč turistům, je Dominikánská republika. Nemusíte zde nosit roušky a pro vstup z České republiky není vyžadován negativní test ani očkovací certifikát. Při vstupu do země vám jen bude změřena teplota a na letišti probíhají namátkové dechové testy.

Maledivy

Turistům zaslíbenou destinací jsou také Maledivy, které od letošního března nevyžadují PCR test ani očkování. Povinný PCR test zrušily při příletu na Maledivy i před odletem z nich. Všichni cestující jsou povinni vyplnit během 48 hodin před odletem na Maledivy i před jejich opuštěním prohlášení o svém zdravotním stavu. Vše zde funguje normálně, roušky jsou vyžadovány jen ve zdravotnických zařízeních a na některých ostrovech, kde je vyšší míra pozitivity covid-19.

Mexiko

Očkovací průkaz ani PCR test není potřeba ani v Mexiku, ale tyto dokumenty mohou požadovat některé letecké společnosti a místní hotely. Proto je vhodné mít s sebou pro jistotu potvrzení o očkování nebo negativní výsledek PCR testu mladší 72 hodin. Řada z federálních států Mexika stále vyžaduje nošení roušek.

