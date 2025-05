Památník – rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Výše uvedené řádky napsal před několika desetiletími Hugo Rokyta, zakladatel muzejního památníku v rodném domku Adalberta Stiftera v Horní Plané. Domek má za sebou dlouhou historii, byl postaven v polovině 17. století a dnes patří k nejstarším dochovaným domům městečka.

Spisovatel, malíř a „básník Šumavy“ Adalbert Stifter pocházel ze sedmé generace šumavského rodu, který stavení obýval. Vyrůstal v překrásném a svérázném kraji, kde museli lidé respektovat zákony přírody a její živly, aby zde mohli žít. Zdejším jazykem byla němčina a zemské hranice nehrály roli, jakou získaly v dobách následujících.

Dětství, které v Horní Plané prožil, vybavilo Adalberta Stiftera láskou k rodné krajině i hlubokým porozuměním přírodě se schopnostmi líčit ji do nejmenších detailů. Své rodiště důkladně znal a z dětských vjemů pak vzešly touhy vepsat tento důvěrný vztah do své tvorby. Inspirován vlastními prožitky psal i maloval, děj některých svých prací do rodného kraje i přímo situoval. V jeho pracích se odráží nejen krajina, ale i lidské osudy, které s ní byly neodmyslitelně spjaty.

Památník Adalberta Stiftera je zajímavý i osobností svého zakladatele. Ve složitých časech druhé poloviny 50. let 20. století dokázal jeho zřízení prosadit historik a památkář Hugo Rokyta. Bylo pár let po skončení druhé světové války a po nuceném vysídlení zdejších obyvatel, v kraji mizely celé vesnice za železnou oponou, ve vodách lipenské přehrady nebo ve vojenském území. Stifterův památník byl první pamětihodností autora německého jazyka vytvořenou na území poválečného Československa.

Navzdory okolnostem politicky nepříznivé doby si památník našel své zájemce a stal se kulturním prostorem. Po roce 1989 mohl začít fungovat na jiném základě, jeho působením vznikl prostor i pro další aktivity a činnosti, vznikly mnohé výstavy, publikace i spolky. Vše je propojeno velkou dávkou nadšení pro věc a místo.

Šumava je srdeční záležitostí pro mnoho lidí. Adalbert Stifter umožňuje poznat ji a vnímat ještě lépe. Památník v jeho rodném domku pro to vytváří hmatatelné spojení s minulostí a krajinou, o které psal. Umožnuje nahlédnout nejen do Stifterovy tvorby ale i do pohnutých příběhů zdejšího kraje a zdejších obyvatel. Zve k objevování a sdílení lásky k Šumavě.