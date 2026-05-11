Otava odhaluje zlato i perly ve Strakonicích

Řeka, která po staletí živila, spojovala a proměňovala krajinu. Otava není jen vodním tokem, ale tichým svědkem lidských příběhů, práce i touhy po bohatství. Právě její minulost dnes ožívá na výstavě Otava strakonická, kterou připravilo Muzeum středního Pootaví Strakonice.

Otava odhaluje zlato i perly ve Strakonicích

Otava odhaluje zlato i perly ve Strakonicích | foto: Muzeum středního Pootaví Strakonice

Už od pravěku přitahovala Otava pozornost lidí. V jejích vodách se ukrývalo zlato – drobné zlatinky, které se daly rýžovat přímo z říčního písku. Postupně se z této činnosti stala jedna z nejvýznamnějších forem získávání zlata v českých zemích. Řeka tak nebyla jen zdrojem vody, ale i symbolem naděje a bohatství.

„Otava nebyla jen součástí krajiny, ale zásadně ovlivňovala život lidí v regionu,“ říká archeolog muzea Vlastimil Král.

Rýžování zlata zanechalo v krajině stopy, které jsou patrné dodnes. Takzvané sejpy – haldy přerýžovaného materiálu – vytvářely zvláštní reliéf krajiny, mezi nimiž se držela voda a postupně vznikala jedinečná přírodní prostředí. Mnohá z nich dnes zmizela, jiná přežila jako tichá připomínka dávné lidské činnosti.

Vedle zlata ukrývala Otava i další, jemnější poklady. V jejích vodách žily perlorodky říční, které dokázaly během let vytvořit perly. Ty se stávaly součástí šperků a byly ceněny pro svou vzácnost i krásu. Na výstavě je možné vidět například perličkový náhrdelník s perlou pocházející přímo z Otavy – drobný, ale výmluvný doklad spojení přírody a lidské tvořivosti.

Řeka byla zároveň důležitou dopravní tepnou. Po jejím proudu se plavilo dřevo ze Šumavy, vznikaly podél ní mlýny a lidé se učili využívat její sílu. Svět vorařů, mlynářů i řemeslníků dnes přibližují modely, historické fotografie a autentické předměty, které připomínají dobu, kdy byl rytmus života úzce spojen s vodou.

Výstava však není jen pohledem do minulosti. Nabízí i možnost nahlédnout na známou krajinu jinýma očima. Místa, která dnes působí nenápadně, byla kdysi centry života – od pravěkých sídlišť až po středověká rýžoviště. Návštěvník tak může objevovat příběhy ukryté pod povrchem a uvědomit si, jak hluboko je řeka Otava zapsaná do historie regionu.

Součástí expozice jsou také interaktivní prvky, díky nimž si návštěvníci mohou vyzkoušet práci archeologa nebo se přiblížit způsobům, jakými lidé v minulosti získávali bohatství z řeky. Doprovodný program doplňují přednášky věnované archeologickým lokalitám i příběhu rýžování zlata a perlorodek.

Výstava Otava strakonická je přístupná od 29. dubna do 12. července 2026 ve výstavních sálech strakonického hradu. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Vstupné činí 80 korun, snížené 50 korun.

Více informací najdete na www.muzeum-st.cz.

