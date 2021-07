Ostrava, to je přece svět podle Julese Verna

Žil Jules Verne v Ostravě? Přijde vám to jako příliš nemístná otázka? A co se tedy ptát, zda by žil rád Jules Verne v Ostravě? Kde jinde hledat přesvědčivější odpovědi na tyto otázky, než v názvech klasikových knih? A že jich Jules Verne napsal…